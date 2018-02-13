Краткий курс истории. Федор Шаляпин 13 февраля 1873 года родился Федор Иванович Шаляпин... На чтение: 1 минута

13 февраля 1873 года родился Федор Иванович Шаляпин, русский оперный и камерный певец, первый народный артист Республики.

Федька-Теодор

Федька из суконной слободы Казани стал мировой знаменитостью, миллионером Теодором Шаляпиным. Кстати, крестьянин по паспорту, Шаляпин был самым высокооплачиваемым артистом Российской империи и жил как барин. За бесплатно петь отказывался, а гонорары требовал огромные. Золотом за час он получал 750 рублей, а за 10 спектаклей – сумму, равную годовому окладу премьер-министра России. Ему несколько раз сходили с рук очень серьезные выходки. Однажды он исполнил в Большом театре мятежную песню «Дубинушка», а в другой раз нанес личное оскорбление царю: вернул присланные Николаем II в качестве подарка золотые часы, они показались артисту слишком простыми. В ответ император прислал куда более дорогие часы с бриллиантами.

Революция и немилость

Революцию Федор Иванович поначалу приветствовал. А новой власти был нужен артист такого масштаба. Но пропали баснословные гонорары, особняк отобрали, приходили с обысками. В Советской России уже после вручения звания народного артиста Республики Шаляпин впал в немилость. Причина – долго не возвращался с гастролей из Европы и перечислял деньги детям эмигрантов, что расценили как поддержку белогвардейцев. Звания народного артиста Шаляпина лишили, как и оставшегося в России капитала. В Америке он вложил все свободные деньги в акции сомнительной фирмы и прогорел. Пришлось начинать все сначала.

Охочий до женщин

Шаляпин мечтал о сыне, но вторая супруга родила ему дочь. Крестным отцом стал лучший друг – Максим Горький . Кстати, вторая супруга была поначалу разлучницей, Шаляпин стал жить на две семьи. В первой, московской – супруга Иола Торнаги, итальянская балерина, и пятеро детей. Во второй, петербургской – Мария Петцольд, у которой уже было двое детей от первого брака и еще трое родилось от Шаляпина.

Федор Иванович был весьма охочим до женщин, равно как и они до него. Известно примерно о пяти внебрачных детях Шаляпина. Однако без Марии он не мог вынести и 24 часов. Так было и в эмиграции, где Шаляпину все же удалось вновь нажить огромное состояние и обзавестись знакомствами, а в тоске по России ближайшим другом стал композитор Рахманинов. Впрочем, круг общения им не ограничивался, были и другие эмигранты из России. Великий оперный певец скоропостижно скончался от лейкоза 12 апреля 1938 года на руках у жены.

Обложка: Б.М. Кустодиев «Портрет Ф. И. Шаляпина», 1922 год. @ Государственный Русский музей

Источник: https://rusmuseumvrm.ru