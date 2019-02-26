Василий Верещагин – художник и воин Василий Васильевич Верещагин (1842–1904) – широко известный в России и за её пределами художник-баталист. Но его творчество намного разнообразнее, оно не ограничивается только военными сюжетами. На чтение: 2 минуты

Василий Васильевич Верещагин (1842–1904) – широко известный в России и за её пределами художник-баталист. Но его творчество намного разнообразнее, оно не ограничивается только военными сюжетами. Историческая, бытовая, портретная и пейзажная живопись Верещагина позволяет причислить его к летописцам своей эпохи. Российское военно-историческое общество неоднократно знакомило своих читателей с творчеством мастера. На нашем портале «История РФ» в прошлом году опубликована статья «Знаменитый художник-баталист» .

Куда исчезли дневники?

Есть и ещё одна сторона деятельности великого художника, о которой говорилось намного меньше. Василий Васильевич был профессиональным офицером. Исследователи его творчества дружно отмечают, что в биографии Верещагина много и других неизвестных страниц. Кадровый офицер, выпускник морского кадетского корпуса, он был настоящим военным человеком. Ему были присущи смелость и любовь к опасностям. Война была той стихией, которая притягивала его. В 1865 году Василий Васильевич покидает столицу и уезжает на Кавказ. Его путешествие проходит по Военно-Грузинской дороге , по местам, где совсем недавно прошли бои. Он беседует с людьми, изучает нравы, рисует то, что ему нравится. Художник долго живёт в Тифлисе, заводит интересные знакомства, раздаёт подарки знакомым и подробно расспрашивает о жизни, о проблемах, об отношении к власти. Всё воплощается в его зарисовки, эскизы, записывается в путевой дневник. Василию Васильевичу такая жизнь очень нравится, поскольку она полна свободы творчества.

Туркестан, Индия, турки

В 1867 году в самый разгар операций по присоединению Туркестана к Российской империи Верещагин приезжает в Среднюю Азию. Он не только рисует, но и защищает Самарканд от повстанцев, бывает в разведке и даже участвует в рукопашных боях. Чуть позже Василий Васильевич перебирается в Ташкент, где не только гуляет по городу и бывает в чайханах, но и принимает участие в армейских рейдах. И везде его сопровождал путевой дневник. Заслуги художника оценены высоко, его награждают Георгиевским крестом 4-й степени, а ещё военное министерство помогло ему с открытием собственной мастерской в Париже и с организацией двух персональных выставок в Петербурге.

В 1874 году свободный художник Верещагин впервые выезжает в Индию, считавшуюся жемчужиной британской короны. История продолжается, он нанимает проводников, забирается в самые дальние уголки страны и везде беседует, расспрашивает, рисует и записывает. Его активность вызывает у англичан подозрения, за ним установили слежку и даже попытались убить. Но всё обошлось. В начале 1880-х годов он снова путешествует по индийской земле.

На русско-турецкой войне 1877-1878 годов обойтись без Верещагина было просто невозможно. На этой войне у него и должность высокая, он причислен к адъютантам главнокомандующего и может свободно передвигаться в войсках. Он активно принимает участие в боевых действиях и даже участвует в атаке на турецкий транспорт на минных катерах лейтенанта флота Степана Макарова.

После войны художника ожидает заслуженная слава. В 1880-1883 годах при содействии военного ведомства организуются выставки художника, посвящённые русско-турецкому противостоянию. Верещагин награждается золотым оружием за храбрость при обороне Шипки и за штурм Плевны .

По всему миру

Новые впечатления принесли поездки художника в Палестину и Сирию в 1884 году. Здесь Верещагин накапливает материалы для библейских тем. По возвращении были проведены персональные выставки в Петербурге, Москве, Лондоне, Париже, Вене, Берлине и Нью-Йорке. Организацию выставок помогло оформить военное министерство. В дальнейшем ветер странствий приводит живописца в такие отдалённые по тем временам уголки мира, как Куба и Филиппины.

В 1903 году 60-летний Верещагин уже в Японии. Он пишет на родину, что войны избежать не удастся. Япония настроена агрессивно, флот и армия готовы к войне, а Англия и США не прочь оказать им финансовую поддержку. Японцы всегда подозрительно относились к иностранцам. Спасло Верещагина только то, что он представился свободным художником из Франции (свободно говорил по-французски). Живописец успел вернуться на родину до начала боевых действий. «»

В начавшейся Русско-японской войне его военное руководство не ставило перед ним конкретных задач. Он самостоятельно отправился на Дальний Восток и сразу направился к знакомому ему по турецкой войне вице-адмиралу Степану Осиповичу Макарову. 31 марта 1904 года японские минёры подорвали флагманский броненосец «Петропавловск». В числе первых погибших были Верещагин и Макаров (они стояли на мостике).

Японский литератор Никадзато вскоре после трагической гибели художника с болью и уважением написал: «Он пожертвовал своей жизнью ради своего призвания. Мы завидуем России, где живет Толстой , а узнав о смерти Верещагина, мы не можем еще раз не почувствовать к этой стране уважения и почтения».

Василию Верещагину выпала удивительная судьба. Человек большого мужества и хладнокровия, он оказывался, там, где было опасно, где свистели пули. Он был истинным патриотом, любившим Россию. Именно он помог миру постичь дух русского солдата, способного жертвовать собой ради победы. Правдивые произведения художника Верещагина утверждают вечные человеческие ценности и бескорыстный гуманизм.

Обложка: ru.wikipedia.org

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