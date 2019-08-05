Реализм, одержимость и преодоление: пять историй из жизни художника Ильи Репина О талантливом выпускнике Академии художеств заговорили после появления в 1873 году его картины «Бурлаки на Волге». С этого момента и на протяжении всей жизни Илья Репин сталкивался как с неподдельным восхищением, так и с жесткой критикой. На чтение: 3 минуты

О талантливом выпускнике Академии художеств заговорили после появления в 1873 году его картины «Бурлаки на Волге». С этого момента и на протяжении всей жизни Илья Репин сталкивался как с неподдельным восхищением, так и с жесткой критикой.

Академик Репин

После написания «Бурлаков» Репин получил звание художника первой степени и право на шестилетнюю поездку за границу. Посетив несколько стран, он остановился во Франции: снял в Париже квартиру и мастерскую. Здесь художник впервые посетил выставку импрессионистов, которая вызвала у него смешанные чувства. Увиденное показалось Репину красивым, но лишенным смысла. В ответ на подобное мнение авторы работ сказали Илье Ефимовичу, что он, вероятно, совсем не разбирается в прекрасном. Не согласившись с данной ему оценкой, Репин в 1876 году создает картину «Садко», сюжет которой, в отличие от его прежних реалистичных работ, связан с фантазийным жанром. «В Европе, с ее удивительными вещами, я чувствую себя таким же Садко – глаза разбегаются», – отмечал он впоследствии.

В основе картины лежит новгородская былина о купце, которому морской царь предлагает найти невесту среди экзотических красавиц, но Садко выбирает простую девушку Чернаву, «спрятавшуюся» в самом углу полотна. Интересно, что прототипом купца стал художник Виктор Васнецов, приехавший погостить к Репину в Париж. Будущий гений сказочной живописи позировал человеку, чья картина стала предтечей этого жанра.

Создавая «Садко», Илья Репин подошел к делу так, как подобает стороннику реализма. К изображению подводного мира он готовился, посещая Берлинский аквариум, а также изучая флору и фауну в Нормандии. Несмотря на то что во Франции труд художника был встречен прохладно, на Родине картину ждал успех. Наследник престола, будущий император Александр III , забрал «Садко» в свою коллекцию. Кроме того, за эту картину Илья Ефимович получил звание академика. Признание художника, правда, было омрачено критикой со стороны коллег. Репина упрекали в творческой неразборчивости, но художник остался верен себе и заявил, что любит разнообразие и будет писать все, что производит на него впечатление.

«До» и «после»

Не все картины Репина дошли до ценителей живописи в том виде, в каком они задумывались изначально. Ярким примером является шедевр «народнического цикла» – «Не ждали». Первая версия картины написана в 1883 году, и ее главная героиня – девушка, которую в доме встречают сестры. Эта работа Репина отличалась скромными размерами и была написана на дереве. Видимо, она нужна была художнику для экспериментов с расстановкой персонажей и цветом, однако стала отдельным, не менее интересным с точки зрения сюжета, произведением. Итоговая версия картины «Не ждали» написана Репиным после проведения амнистии ссыльным. Стараниями художника главный герой выглядит неуверенным и растерянным – в сущности, таким же, как российское общество после рокового покушения на императора Александра II .

Другой случай в творчестве И.Е. Репина, когда первоначальная версия картины значительно отличалась от финальной, – это картина «Монахиня». На ней изображена сестра жены художника – Софья Шевцова. Для портрета она позировала с высокой прической, в нарядном бальном платье и с веером в руках. Затем Илья Ефимович сильно поссорился с Софьей и решил отомстить ей весьма оригинальным способом. Вместо изысканного платья на портрете женщина оказалась облачена в черные монашеские одежды, а вместо элегантного веера ее пальцы перебирали четки. Разумеется, эта во многом комичная история могла бы оказаться мифом, но ее правдивость доказала рентгенограмма картины. Благодаря тому, что Репин не счистил нижний слой краски, сегодня мы можем увидеть первый вариант портрета Шевцовой и отдать должное изобретательности живописца.

О царе и народе

Первое знакомство И.Е. Репина и будущего императора Александра III состоялось в 1874 году в Париже. Наследник престола уже был наслышан о талантливом художнике, ведь «Бурлаков на Волге» Илья Ефимович писал по заказу великого князя Владимира Александровича, президента Академии художеств.

Спустя десять лет Репин получил от Министерства Императорского двора заказ на написание картины «Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве». Илья Ефимович с головой окунулся в творчество: его занимали психологические аспекты темы, разнообразие лиц и характеров. Император предстает в момент произнесения речи перед старшинами со всех губерний России после коронации 5 мая 1883 года. На втором плане художник показывает царскую семью: супругу Марию Федоровну, детей – Николая, Георгия, Ксению, Михаила и Ольгу. Основная работа над полотном происходила в Петербурге и на царской даче «Александрия» в Петергофе, где Репин создавал эскизы царских костюмов. До сих пор неизвестно, действительно ли Александр III позировал для этой картины, однако в своих воспоминаниях Илья Ефимович утверждал, что ни один из портретов не писал по памяти.

«Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве» считается одной из самых удачных работ Репина. Сам художник с гордостью называл ее «моя царская картина» и писал Павлу Третьякову , что изобразил на полотне «царя и народ на фоне придворной знати». До 1917 года произведение находилось в Большом Кремлевском дворце, затем было перемещено в его фонды, а в 1953 году передано Третьяковской галерее .

Здоровый образ жизни

Современники Ильи Ефимовича отмечали, что увлекшись чем-либо, художник не всегда вспоминал о чувстве меры. Так случилось и с некоторыми привычками Репина, которые вызывали у его друзей то смех, то удивление. В конце 1870-х годов знакомый врач посоветовал живописцу для укрепления иммунной системы спать с открытыми окнами, что художник стал делать даже зимой, повергая в шок домочадцев. Уже будучи в преклонном возрасте, Илья Ефимович не боялся морозов, зато всячески избегал «душного воздуха спальни». Кстати, прожил художник 86 лет.

Под влиянием Льва Толстого и своей второй супруги, Натальи Нордман-Северовой, Репин полностью отказался от потребления мяса. В усадьбе художника к столу подавали только пищу растительного происхождения. Каждую среду к Репину приезжали гости и могли попробовать необычные блюда – бульоны из сена и клевера, бифштексы из клюквы. В то время как Наталья Нордман, поощряемая Ильей Ефимовичем, дарила всем брошюры под названием «Я никого не ем», друзья художника втайне от главы семейства привозили в Пенаты мясные продукты и были вынуждены питаться ими за закрытыми дверями своих комнат. Репин утверждал, что отказался от мяса и для поддержания хорошей физической формы, и по гуманистическим соображениям. Илья Ефимович искренне верил, что хорошее отношение и вегетарианская пища способны сделать людей добрее.

Левша поневоле

В конце 1880-х годов с И.Е. Репиным случилось несчастье. От интенсивной работы и постоянных переутомлений у художника отнялась правая рука, на время лишив его возможности заниматься творчеством.

По версии мистиков, это произошло после того, как Репин закончил писать картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», сюжет которой был навеян ему кровавыми событиями 1 марта 1881 г. и последовавшей за ними расправой с народовольцами. Противники полотна заявляют, что художник изобразил события, не происходившие в реальности, за что и поплатился. В 1913 году иконописец Абрам Балашов, признанный психически нездоровым, трижды ударил картину ножом, повредив лицо Ивана Грозного и руку царевича. Совсем недавно история повторилась: на картину вновь совершили покушение, и сейчас она находится на реставрации.

Что касается Репина, то, к счастью, он нашел в себе силы продолжать заниматься любимым делом. Илья Ефимович научился писать левой рукой и придумал подвесную палитру, значительно облегчавшую работу. В 1927 году им была написана картина «Гопак», посвященная запорожским казакам: буйство красок, веселье и заразительные улыбки. Таким было последнее произведение великого художника.

Обложка: В.Д. Поленов «Портрет художника И.Е. Репина», 1879 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru