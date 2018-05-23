Краткий курс истории. Тургенев и Англия 23 мая 1879 года Иван Сергеевич Тургенев был удостоен звания почетного доктора гражданского права Оксфордского университета... На чтение: 1 минута

23 мая (по другой версии – 18 июня) 1879 года русский писатель Иван Сергеевич Тургенев был удостоен звания почетного доктора гражданского права Оксфордского университета. Тургенев стал первым в мире беллетристом, удостоенным такой чести.

Русская культура для Запада

Если Петр I прорубил «окно» в Европу и насаждал в России европейскую культуру, то Тургенев был истинным пропагандистом русской литературы и драматургии на Западе. Популяризируя Достоевского , Толстого и переводя Пушкина , Тургенев фактически открыл самобытную русскую культуру для Европы и Америки и сам стал первым русским писателем, получившим при жизни мировую известность.

На момент присуждения Тургеневу почетного звания доктора гражданского права в наиболее консервативном университете Англии, в самой Англии уже перевели и прекрасно знали его «Дворянское гнездо», «Новь», «Записки охотника» и другие произведения.

Свой человек

С 1847 года Тургенев часто посещал Англию и, можно сказать, был в этой стране своим человеком. Литературные круги Англии хорошо знали Тургенева. В 1858 году Ивана Сергеевича пригласили на банкет британского Литературного фонда, а написанная об этом учреждении статья Тургенева сыграла заметную роль в деле основания аналогичного фонда в России.

О почете, которым пользовался наш Иван Сергеевич среди английских литераторов, свидетельствует и то, что он принимал участие в праздновании столетия со дня рождения всемирно известного шотландского писателя Вальтера Скотта.

Ненавистник крепостничества

Поводом к присуждению почетного звания Тургеневу, как говорят, послужили именно «Записки охотника». Англичане посчитали, что это произведение стало весомым вкладом в дело освобождения русских крестьян от крепостной зависимости в 1861 году.

Тургенев действительно был непримиримым борцом с крепостничеством, участвовал в разработке проекта крестьянской реформы , а одна легенда гласит, что Александр II твердо решил покончить с крепостным правом, прочитав «Записки охотника». Кроме того, Тургенев за два года до крестьянской реформы дал вольную своим крестьянам, что было особенной редкостью в помещичьей среде тех лет.

Обложка: В.Г. Перов «Портрет И.С. Тургенева», 1872 год. Государственный Русский музей

Источник: https://www.culture.ru