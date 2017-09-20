Непростое «Тысячелетие России» 20 сентября 1862 года в Великом Новгороде в честь тысячелетия легендарного призвания варягов на Русь был открыт памятник «Тысячелетие России»... На чтение: 1 минута

20 сентября 1862 года в Великом Новгороде в честь тысячелетия легендарного призвания варягов на Русь был открыт памятник «Тысячелетие России».

Три яруса

Памятник «Тысячелетие России» посвящен не одному человеку и рассказывает не об одном событии, но обо всем народе и его тысячелетней истории. Композиция памятника составлена из трех ярусов, условно обозначающих триаду теории официальной народности графа Уварова : «Православие, Самодержавие, Народность».

Первый – вершина в форме шара-державы, Россия и ангел, осеняющий ее крестом. Второй (средний) ярус – шесть скульптурных композиций, в центре которых великие русские правители ( Рюрик , святой Владимир , Дмитрий Донской , Иван III , Михаил Романов , Петр I ), олицетворяющие свою эпоху. Третий, нижний ярус – 109 фигур выдающихся деятелей России (военные, писатели, просветители и т.п.). Выбирая исторических деятелей для воплощения в памятнике, авторы, по их словам, отдали предпочтение личностям созидающего начала, тем, кто любил Россию в себе, а не себя в России.

Без стеснения стандартами

За три года до установки памятника государство объявило конкурс проектов, о котором из газеты узнали двое друзей, обедавших в кафе: 20-летний художник Михаил Микешин и не особенно удачливый до той поры скульптор Иван Шредер. Оба дерзнули попытать счастья. Проект Микешина и Шредера, которые не были стеснены стандартами и сумели изобразить тысячелетнюю историю России в ее динамичном развитии, опередил проекты именитых скульпторов того времени.

Когда проект Микешина был утвержден и представлен на суд общественности, в журнале «Русский вестник» вышла статья, в которой автор возмущался тем, что фигуры памятника стоят задом к державе. На это заявление Микешин ответил в другой статье, что готов смириться с критикой и расположить фигуры задом к публике.

«Сарай» в центре кремля

После этого художника именовали не иначе, как «лейб-мастер монументальных дел», на него без конца сыпались заказы и иностранные награды. Кроме того, государь назначил Микешину пожизненную пенсию – 1200 рублей в год (огромные деньги: например, в 1850-х годах в Москве 1 пуд муки стоил 36 копеек ассигнациями). Но, разбогатев, Микешин влез в финансовую авантюру, разорился и остался должен казне 80 тысяч рублей. Оплатил долг сам Александр II , любивший художника. Памятнику, в свою очередь, везло не меньше. После революции 1917 года его хотели снести, но большевики отвлеклись на разграбление Новгородской епархии.

До Великой Отечественной войны его во время праздников заколачивали фанерными щитами с коммунистическими лозунгами – получался эдакий «сарай» прямо в центре Новгородского кремля. В январе 1944 года комендант Новгорода, генерал фон Герцог, пожелал вывести памятник в качестве военного трофея. Но когда его наполовину разобрали, готовя к транспортировке, в Новгород вошли советские войска. Большевики приказали восстановить спасенный памятник, но сделано это было не слишком удачно. Монумент обновили и представили зрителям в историческом виде только в 1995 году.

Обложка: Памятник «Тысячелетие России» (фото: Finn-chappie CC BY-SA 4.0)

Источник: https://commons.wikimedia.org