Сергей Уваров: главный русский монархист 5 сентября (25 августа по ст. с.) 1786 года родился граф Сергей Семенович Уваров – русский государственный деятель, ученый, министр народного просвещения, президент Императорской Академии наук. Однако наибольшую известность Уваров получил как автор идеологической концепции «Православие, Самодержавие, Народность». На чтение: 1 минута

5 сентября (25 августа по ст. с.) 1786 года родился граф Сергей Семенович Уваров – русский государственный деятель, ученый, министр народного просвещения, президент Императорской Академии наук. Однако наибольшую известность Уваров получил как автор идеологической концепции «Православие, Самодержавие, Народность».

Дворянин-вундеркинд

Выходец из дворянской семьи, Сергей Семенович еще в юношестве заинтересовался классической античностью и вскоре опубликовал ряд работ, посвященных археологии и древнегреческой литературе. Эти доклады принесли молодому ученому общеевропейскую известность, знакомство с немецким поэтом-философом Гёте и четой немецких ученых Гумбольдтов. Службу начал в 1801 году в Коллегии иностранных дел; в 1806 году был отправлен к русскому посольству в Вену, а в 1809 году назначен секретарём посольства в Париже. В 1810 году, 23 сентября, женился на дочери графа А. К. Разумовского, министра народного просвещения. Оставив дипломатическую службу, перешёл в ведомство своего тестя и в 1811 году был назначен попечителем Санкт-Петербургского учебного округа. Был инициатором преобразования в 1819 году Главного педагогического института в Санкт-Петербургский университет и изменения программ гимназий (усилено преподавание древних языков, введён Закон Божий и др.). С 24 июня 1822 года по 1824 год — директор Департамента мануфактур и внутренней торговли. С 10 августа 1823 года и до 1826 года был управляющим Государственными заёмными и коммерческими банками. С 22 августа 1826 года — сенато

И в возрасте 32 лет молодой, но уже знаменитый ученый Уваров был назначен президентом Императорской Академии наук. Этот пост он занимал до самой смерти в 1855 году.

В 1810-х годах входил в литературное общество «Арзамас». Был избран 14 апреля 1828 года почётным членом Императорской Российской академии, а 24 января 1831 года — её действительным членом.

Министр-патриот

Основной период деятельности Уварова пришелся на эпоху правления Николая I, чье вступление на престол в 1825 году омрачило восстание декабристов. Николай запомнил это событие на всю жизнь – ему постоянно мерещились тайные общества, бунты… Тем более в российском обществе в те годы действительно шел процесс формирования различных навеянных Западом идей. В качестве альтернативы этому «вольнодумству» и «смутьянству» Уваров при вступлении в должность министра народного просвещения в 1833 году предложил свою теорию официальной народности. Ее столпами являлась триада «Православие, Самодержавие, Народность» – сжатое воплощение русской монархической идеологии. Фактически этот девиз был антитезисом девиза Великой Французской революции «Свобода, равенство, братство».

Скрытый смысл «народности»

Триада Уварова не так однозначна для понимания, как может показаться. Историки до сих пор не пришли к единому пониманию этого девиза. Все дело в том, что в эпоху Николая I девиз трактовался одним образом, а, например, при Александре II – другим... Сам Уваров, судя по оставленным им запискам, вкладывал в свою формулу следующий смысл. Православие и самодержавие понимались утилитарно. Самодержавие – как консервативный инструмент управления, без которого Российская империя развалилась бы. Православие – как традиционная, народная и господствующая религия, которую государство обязано защищать; при этом речь не только о православии, а о всякой религии (будь то ислам или протестантизм), господствующей традиционно в той или иной области России. Наиболее расплывчато было понятие «народность», ведь даже сам Уваров весьма уклончиво отвечал на вопросы, что же он подразумевал. Однако в тех текстах Уварова, которые были написаны им на популярном в те годы французском языке, «народность» фигурирует как nationalité , то есть национальность. Вероятно, имелось в виду единство народов Российской империи и ориентация деятельности самодержца на народное благоденствие. Таким образом, Уваров обозначил себя как ключевую фигуру в развитии русского национализма в 30–40-е годы XIX века.