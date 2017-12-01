Как Пушкину даровали «второе рождение» Сегодня представить Москву без памятника Александру Сергеевичу Пушкину практически невозможно. А ведь до 1880 года такого памятника даже по определению быть не могло: чтобы поэту поставить памятник?! На чтение: 1 минута

Сегодня представить Москву без памятника Александру Сергеевичу Пушкину практически невозможно. А ведь до 1880 года такого памятника даже по определению быть не могло: чтобы поэту поставить памятник?! Он же не государственный или политический деятель…

Впервые с идеей почтить память поэта к правительству обратился друг Пушкина Василий Андреевич Жуковский . Идею даже поддержал Николай I , и она была облачена в форму «народного памятника», который было предложено установить в селе Михайловском, в любимом месте поэта. Начался сбор средств, но успеха проводимое мероприятие не принесло.

Вторая попытка оказалась более удачной. Ее инициировали лицеисты пушкинского выпуска. Правительство идею опять-таки поддержало, но денег не дало. Главным вдохновителем сбора средств стал бывший лицеист Яков Грот. За три года с его помощью было собрано свыше 100 тысяч рублей. И именно это позволяет сегодня говорить, что памятник Пушкину создали на народные деньги.

Работы над мемориалом были возложены на талантливого скульптора Александра Опекушина. Он выполнил множество моделей фигуры поэта. Выбрана была именно та, что уже 137 лет украшает Пушкинскую площадь в Москве.

Первоначально памятник решили открыть в день рождения Царскосельского лицея , 19 октября 1879 года, но оказалось, что на монументе имеются повреждения, исправить которые к утвержденной дате не успевали. Тогда памятник решили открыть в 1880 году, в день рождения поэта, 26 мая. Здесь опять вмешались обстоятельства – в стране был траур по императрице Марии Александровне, супруге Александра II .

В итоге 6 июня 1880 года в присутствии огромного количества народа памятник был торжественно открыт. Российская восторженная общественность назвала это мероприятие «вторым рождением» поэта. При открытии памятника вокруг были установлены белые щиты с названиями произведений великого поэта. Были раскуплены все ландыши и фиалки, ими забрасывали пьедестал монумента. Вечерним украшением стала иллюминация. На торжествах выступили известные российские писатели. Среди них были Тургенев , Полонский, Майков, Плещеев и Достоевский , который произнес вдохновенную речь.

В 1936 году Москва готовилась к 100-летию со дня смерти Пушкина, и было принято заменить исправленный текст стихотворения, который поместили на памятник в царское время, на оригинальный:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал...

Первоначально, когда в 1880 году устанавливался памятник, он находился в глубине бульвара, на некотором удалении от Тверской улицы, что как бы изолировало его от открытого пространства. В 1950-м происходила реконструкция Пушкинской площади, и было принято решение перенести памятник на место снесенной колокольни Страстного монастыря. Сотни москвичей собрались посмотреть, как ночью будут передвигать одиннадцатиметровую статую Пушкина на другую сторону улицы Горького и разворачивать в нужном ракурсе. Памятник передвинули на 104,4 метра и развернули на 180 градусов.

Установка памятника в Москве дала старт увековечиванию памяти поэта по всей стране и даже миру. Александр Сергеевич за границей никогда не был (если не считать его путешествия в город Эрзурум в июне 1829 года, который на тот момент ненадолго перешел под власть России, но уже в сентябре 1829 года, согласно Адрианопольскому миру, город был возвращен Османской империи), но его слава перешагнула пределы нашей страны. В наши дни более чем в 40 странах мира установлены самые разные памятники: от скромных бюстов до грандиозных творений великих скульпторов. По примерным подсчетам, общее количество бюстов поэта и памятников превышает 190.

Обложка: Памятник Пушкину на Пушкинской площади в Москве (фото: Adam Baker CC BY 2.0)

Источник: ru.wikipedia.org