Краткий курс истории. Царскосельский лицей 31 октября 1811 года (по н. ст.) был открыт Царскосельский лицей...

31 октября 1811 года (по н. ст.) был открыт Царскосельский лицей. Одними из первых выпускников высшего учебного заведения для дворянских детей были будущие декабристы, многие видные деятели России XIX века и, конечно, Александр Сергеевич Пушкин .

Шесть лет и 22 дисциплины

Инициаторами создания лицея были министр народного просвещения Разумовский и министр юстиции Сперанский. Образовательную программу, имевшую гуманитарно-юридический характер, составил Сперанский , а Александр I уравнял лицей в правах с российскими университетами. Первоначально лицеисты учились шесть лет: три года – начальный курс и еще три года – окончательный курс. Учениками лицея могли стать дети 10–14 лет, набор проходил раз в три года. Воспитанники изучали порядка 22 дисциплин, разбитых на пять категорий: нравственные, исторические, словесные, физические и математические, изящные искусства и гимнастические упражнения.

Учебный план лицея неоднократно изменялся, сохраняя при этом гуманитарно-юридическую направленность. Лицейское образование приравнивалось к университетскому, выпускники получали гражданские чины 14-го — 9-го классов. Для желавших поступить на военную службу проводилось дополнительное военное обучение, в этом случае выпускники получали права окончивших Пажеский корпус. В 1814—1829 годах при лицее действовали подготовительные курсы Благородный пансион. Отличительной чертой Царскосельского лицея был запрет телесных наказаний воспитанников, закреплённый в лицейском уставе.

Семейная обстановка

Императорский лицей первоначально располагался в окрестностях Петербурга, в Царском Селе – загородной резиденции русских царей. Здание лицея представляло собой перестроенный для нужд образовательного учреждения флигель Екатерининского дворца. Лицей был местом, где воспитанники не только учились, но и жили, причем вместе с преподавателями. Таким образом достигалась семейная обстановка внутри учебного заведения.

Лицеисты первого, пушкинского выпуска, именовали себя «чугунники». После окончания альма-матер на директор Егор Энгельгардт подарил воспитанникам чугунные кольца — символ крепкой, как металл, дружбы. Сделаны были кольца в виде сплетенных рук из осколков разбитого колокола лицейской церкви. По традиции после выпускных колокол, собиравший на занятия во время всего обучения, разбивали.

На прощальном балу лицеисты решили встречаться каждый год в день основания лицея. В 1825-м Пушкин написал стихотворное послание из ссылки в Михайловском. «Друзья мои, прекрасен наш союз!», мысленно находясь с теми, кто в этот день пировал на берегах Невы, вспоминая тех, кто оказался вдали или ушел из жизни. Последним клятву собираться в день лицея исполнил канцлер Российской империи Александр Горчаков, переживший всех своих товарищей.

Из Царского Села в сиротский дом

Императорский лицей просуществовал в Царском Селе 33 года, за это время он выпустил 286 воспитанников. Наиболее памятным и значимым для России стал выпуск 1817 года: он подарил нашей стране Пушкина, Горчакова (выдающийся дипломат), декабристов Кюхельбекера и Пущина (лучший друг Пушкина), министра народного просвещения Головнина, ученых Веселовского и Данилевского и других. В 1843 году император Николай I перевел знаменитое образовательное учреждение в Петербург, в здание Александринского сиротского дома. С этого момента Императорский лицей стал именоваться Александровским и просуществовал до 1918 года, когда был упразднен решением Совета Народных Комиссаров.