Краткий курс истории. Счастлив умереть за Царя 21 июля 1906 года главой правительства России был назначен Пётр Аркадьевич Столыпин. На чтение: 1 минута

21 июля 1906 года главой правительства России был назначен Пётр Аркадьевич Столыпин (1862–1911). Участники революционных событий 1905–1907 годов называли Столыпина «душителем революции», Александр Солженицын его почитал, а современные политические партии часто цитируют высказывания Столыпина о «великой России».

Скоры на расправу

Петру Аркадьевичу на новом посту (премьер-министра) пришлось действовать решительно и энергично. Отношения со II Государственной Думой складывались сложные, в её состав входило больше 100 представителей революционных партий. Полиция (которую тоже возглавлял Столыпин) доложила, что в Думе готовится теракт. Вскоре Дума была распущена, избирательный закон переписали и созвали III Государственную Думу, которую называли «созданием Столыпина».

Впрочем, не через Думу собирался премьер-министр остановить революционный террор. Ещё в августе 1906 года был принят закон о военно-полевых судах, согласно которому офицеры, ведавшие разбором очевидных преступлений, обязаны были вынести приговор в течение двух суток и привести его в исполнение в 24 часа.

Знаменитые реформы

Как-то Пётр Аркадьевич заметил: «В России любят затевать реформы только потому, что так легче скрыть неумение править». Однако сам он понимал, что реформы родине жизненно необходимы. Одной из самых важных явилась аграрная реформа. После отмены в 1861 году крепостного права земельное положение крестьян всё ещё оставалось тяжёлым, а производительность – низкой. Столыпину удалось наделить большое число крестьян землёй.

Реформа способствовала заселению Сибири и развитию фермерства. Оценить столыпинские реформы однозначно – сложно, поскольку они были рассчитаны на долгосрочную перспективу и прервались гибелью их автора, Первой мировой войной, а затем революцией 1917 года и Гражданской войной. Сам премьер-министр говорил: «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России».

Серия покушений

Пётр Аркадьевич писал, что предчувствовал свою гибель. На него было совершено множество покушений. Во время одного из них (взрыв в доме Столыпина на Аптекарском острове в Петербурге) погибло 24 человека, а дочь премьер-министра едва не лишилась ног. Вновь начать ходить она смогла лишь через несколько лет. Роковые для Столыпина выстрелы прогремели 14 сентября 1911 года в киевском городском оперном театре, когда показывали «Сказку о царе Салтане».

Присутствовал сам император с семьёй. Во время антракта секретный осведомитель царской охранки Дмитрий Богров (двойной агент) произвёл несколько выстрелов в премьер-министра. Одна пуля попала в руку, вторая в живот и задела печень. После ранения Столыпин перекрестил Николая II левой рукой, тяжело опустился в кресло и произнёс: «Счастлив умереть за Царя».

Обложка: Владимир Мочалов «Петр Столыпин. Живопись.» (CC BY-SA 4.0)

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