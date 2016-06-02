Революция 1905-1907 годов: заноза истории Мне приходилось писать, что революция – это не локомотив истории, а таран истории. Таран может разрушить препятствие на пути дальнейшего развития общества. Революция может окончиться неудачей – таран может отскочить или пройти по касательной, направив общество в другом направлении.Но бывают и частичные победы, недоделанные революции. На чтение: 8 минут

Мне приходилось писать, что революция – это не локомотив истории, а таран истории . Таран может разрушить препятствие на пути дальнейшего развития общества. Революция может окончиться неудачей – таран может отскочить или пройти по касательной, направив общество в другом направлении.

Но бывают и частичные победы, недоделанные революции. Удар надламывает стену, по её поверхности идут трещины, таран проходит в стену, но не разрушает её. Таран застревает в стене. Это плохо для стены, но плохо и для развития общества.

А если сравнить этот исторический процесс не со стеной и тараном, а с живым организмом, то последствия такой революции подобны «занозе», острому осколку в теле. Пока он остаётся – происходит нагноение, и может лихорадить весь организм.

Недоделанные революции опасны своими последствиями, пока поставленные ими вопросы не решатся в ту или иную сторону – либо путем сокрушительной реакции, либо путем новой, «доводящей» революции, которая доделывает работу предыдущей.

Подъём стихии

В начале ХХ века Россия шла к революции, что типично для эпохи перехода от аграрного общества к индустриальному. Наиболее острыми и глубокими проблемами были аграрный кризис, тяжёлое положение рабочего класса, межнациональный кризис и противоречия между самодержавной системой и частью городских слоёв, прежде всего интеллигенцией. С точки зрения сторонников либерализации, самодержавие было неэффективно, не учитывало мнения общества при решении важнейших проблем, стояло на пути модернизации.

Острый конфликт между самодержавием и широкими народными массами возник в результате кровавого разгона массовой, преимущественно рабочей демонстрации 9 января 1905 года , которое стало практическим подтверждением равнодушия царской бюрократии к нуждам народа и её жестокости. 9 января авторитет самодержавия был подорван в глазах миллионов подданных империи. Также его подрывали поражения в русско-японской войне 1904-1905 годов.

Слухи о «кровавом воскресенье» широко разошлись по стране, вспыхнули забастовки протеста в десятках городов. Однако забастовки вскоре прекратились, немало людей оправдывали императора, обвиняя в январской трагедии окружение царя и провокаторов-бунтовщиков. Но «Кровавое воскресенье» стало лишь толчком к давно назревавшему революционному процессу, причиной которого был социально-экономический кризис и отставание политических преобразований от социальных изменений.

В условиях революционного кризиса, когда старые представления о жизни теряли авторитет, идеи оппозиционных партий быстро распространялись в народе и, накладываясь на народное мировоззрение, формировали политическую позицию рабочего класса и крестьянства, солдат, национальных меньшинств и других групп населения. Но проникновение оппозиционных и революционных взглядов в разные социальные группы шло неравномерно, и поэтому до октября 1905-го революционное движение развивалось вспышками, которые происходили разрозненно и подавлялись одна за другой. Это позволяло властям удерживать ситуацию под контролем.

Наиболее массовым было крестьянское движение . Оно было направлено прежде всего не против самодержавия, а против помещиков. Крестьяне поджигали помещичьи имения, разбирали инвентарь и запасы. Они стремились запугать и выгнать помещиков из сельской местности, чтобы затем поделить их землю. В районы волнений отправлялись войска, которые пороли крестьян и арестовывали зачинщиков выступлений. Но на место арестованных община выдвигала новых лидеров, и движение не прекращалось. Зато теперь крестьяне уже ненавидели самодержавие.

В некоторых деревнях крестьяне даже оказывали войскам вооружённое сопротивление, провозглашая своё общинное самоуправление самостоятельными республиками. Рост крестьянского движения привёл к созданию Всероссийского крестьянского союза. В конце года Союз в целом по стране имел 470 сельских и волостных отделений, насчитывающих около 200 тыс. человек. 3 ноября 1905 года был принят указ о прекращении выплаты выкупных платежей. Однако эта мера не успокоила крестьян.

Социал-демократы, которые считали себя представителями рабочего класса (на что он их не уполномочивал) стали спорить – можно ли вступать в союз с «отсталым» и «мелкобуржуазным» крестьянством. Всё равно результатами революции воспользуется буржуазия. Ведь Россия – отсталая страна, и революция здесь может быть пока только буржуазная. Этот вопрос не смущал социалистов-революционеров (эсеров), которые считали, что социализм можно строить на основе крестьянской общины, и крестьяне ничем не хуже рабочих. Ленин, к ужасу ортодоксальных марксистов, выступил за создание после победы над самодержавием правительства из представителей рабочих и крестьян.

Рабочие с мая 1905-го создавали органы самоорганизации, которые вскоре стали называться Советами рабочих депутатов. Позднее они говорили: «Тогда приказано было бастовать, мы и забастовали, а теперь приказано требовать - мы требуем». – «Кто приказал?» – «Правительство». – «Какое правительство?» – «Новое правительство». Под новым «правительством» имелся в виду Совет. которому рабочие добровольно подчинялись. Социал-демократы и эсеры стали активно участвовать в Советах, помогать рабочим в их организации.

Всего в стране в 1905 году возникло 55 Советов. Наиболее влиятельным был Петербургский, в котором состояло 562 депутата, преимущественно от заводов, фабрик и революционных партий. Его первым председателем стал левый юрист Георгий Хрусталёв-Носарь. После арестов последним исполняющим обязанности председателя был 26-летний социал-демократ Лев Троцкий. В декабре депутаты совета были арестованы. Стачки, координируемые Советами, иногда охватывали целые города.

В результате революция быстро вышла за рамки буржуазных задач введения либеральных порядков – рабочие стали требовать решения прежде всего их проблем: улучшения условий труда и оплаты, социальных гарантий – всего того, что позднее возникло в развитых странах и стало называться социальным государством.

В условиях революции вышли на арену и национальные движения : пока, как правило, с требованиями широкой автономии в рамках Российского государства. Происходили массовые волнения в Польше, Латвии, Грузии и других «национальных окраинах». Они сопровождались столкновениями с войсками, вооружёнными нападениями на представителей власти.

Эсеры продолжали террористическую войну против самодержавия, которую тогда поддерживала значительная часть интеллигентской общественности. В феврале 1905-го эсером Иваном Каляевым был убит московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович, дядя императора.

Волнения затронули армию и флот . 14 июня восстала команда броненосца «Потёмкин». Черноморская эскадра получила приказ потопить мятежный броненосец, но не выполнила его. «Потёмкин» ходил по Черному морю, но, впрочем, реальной поддержки нигде не получил, и 25 июня вынужден был сдаться румынским властям. Восстание показало, что вооруженные силы ненадёжны, но в то же время оппозиция не в состоянии объединить усилия разрозненных выступлений. В ноябре в Севастополе под руководством лейтенанта Петра Шмидта произошло восстание уже нескольких кораблей флота, но и оно было быстро локализовано и подавлено.

Оппозиционные партии в это время ещё только разворачивали свои действия в России, постепенно выходя из подполья. Наиболее известной организацией оппозиции был Союз союзов, который объединял только что возникшие профсоюзы рабочих и общественные союзы интеллигенции. Члены подпольных партий действовали в этих организациях, распространяя через них свои взгляды. Вскоре в их рядах были уже не сотни, а тысячи членов, но этого всё равно было очень мало для того, чтобы взять под контроль массовое забастовочное и крестьянское движение, насчитывавшее миллионы людей.

Чтобы успокоить общество, император 6 августа 1905-го обещал созвать законосовещательную думу (парламент, который имеет право не принимать законы, а только представлять их проекты императору). Оппозиционные силы выступили против этой «Булыгинской думы», названной так по фамилии тогдашнего министра внутренних дел.

Таким образом, до осени революция представляла из себя множество разрозненных выступлений. Стихия преобладала над организованностью, но разные революционные потоки постепенно сближались.

Победа гражданского неповиновения

Революция смогла одержать первую (и единственную) серьёзную победу благодаря октябрьской стачке 1905 года. Это была кампания гражданского неповиновения, несотрудничества с властями. Такой метод ненасильственной борьбы потом брали на вооружение такие известные лидеры, как Махатма Ганди в Индии и Мартин Лютер Кинг в США. Но впервые в широком масштабе успешная кампания неповиновения была осуществлена в России в октябре 1905-го.

У октябрьской стачки не было очевидных организаторов – просто активисты разных направлений ждали повода для выступления, и когда забастовали железнодорожники 8 октября, их стали поддерживать все недовольные. Остановились железные дороги, экономика страны была парализована. Демократически настроенная интеллигенция и рабочие вышли на улицы с требованием гражданских свобод, в том числе свободы стачек и профсоюзных организаций, введения конституции. Крестьянство поддержало выступление горожан, одновременно решая собственную проблему – громя дворянские усадьбы. Власть оказалась в критической ситуации.

В этих условиях лидеру либерального чиновничества графу Сергею Юльевичу Витте удалось убедить императора подписать манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» , провозглашавший введение гражданских свобод и выборы в законодательное собрание – Думу. На основании манифеста создавался Совет министров во главе с премьер-министром, который персонально отвечал за работу всего правительства и отчитывался перед императором. Премьером стал Витте.

Начался «праздник непослушания» и «пир демократии». Манифест 17 октября провозглашал политическую амнистию, которая позволила вернуться в страну лидерам оппозиционных политических партий, а самим этим партиям выйти из подполья. Оппозиционные либералы создали партию кадетов, более умеренные – октябристов, так как манифест 17 октября удовлетворил их мечты.

В то же время сторонники самодержавия решили, что манифест вырван у царя под угрозой насилия и должен быть отменён. Их называли «черносотенцами» . Руководители черносотенных, монархических партий утверждали, что «чёрная сотня» – это простой народ, спасавший Россию в ходе Смуты, в войне 1812 года, да и в другие времена. Они действовали силой против революционеров и евреев, которых считали виновниками начавшейся смуты. Революционные партии стали действовать более открыто, хотя окончательно из подполья не вышли. Репрессии против них продолжались.

Революция привела к изменению принципов государственного устройства. Российская империя стала конституционной монархией с легальной многопартийностью и другими структурами гражданского общества. Но народ, ставший ударной силой революции, от этого ещё ничего не получал. Так что октябрьская победа воспринималась лишь как первый шаг в борьбе за социальные права. Значительная часть рабочей массы хотела действовать. Но, в отличие от октября, не по всей России.

Революция – это сочетание целенаправленных действий революционных групп и массовых стихийных выступлений. Революционные «серфингисты» лавируют на кромке стихии, двигаясь по волне к цели. Но выглядит всё так, что они ведут волну за собой. Но волна имеет свои причины и динамику, важно не оторваться от неё. Иначе произойдёт болезненное падение.

Баррикады

Какая революция без баррикад? В XIX – начале ХХ века они были признаком и символом революции. Добившись первых успехов, революционеры, опираясь на возбуждённых рабочих, решили «додавить» самодержавие и разрушить треснувшую стену старой системы.

В начале декабря железнодорожники начали новую забастовку. В столице она была подавлена, а Совет рабочих депутатов арестован за призыв не платить налоги. Но в Москве рабочие депутаты, находившиеся под влиянием большевиков, призвали к всеобщей стачке, которая 8 декабря переросла в восстание.

Вооружённое восстание в Москве представляло собой преимущественно партизанские действия. Небольшие группы вооруженных дружинников – эсеров и социал-демократов – внезапно нападали войска и полицию, и тут же скрывались в переулках и подворотнях. Рабочие строили баррикады, которые затрудняли движение войск. Перебросить войска в Москву из других мест тоже было трудно, так как железные дороги бастовали. Но в конце концов правительству удалось перевезти в Москву гвардейские части из Санкт-Петербурга. Получив большой перевес в силах, армия провела зачистку улиц от вооружённых революционеров. Заставая гражданского человека с оружием в руках, военные расстреливали его. Дружины отошли в рабочий район Пресни, где на Горбатом мосту пытались сдержать натиск войск. Артиллерия била по жилым кварталам, Пресня горела. К 18 декабря восстание было подавлено.

В декабре 1905 – январе 1906 года восстания меньших размеров произошли в десятках городов страны от Новороссийска до Владивостока. Везде советы и революционные дружины на короткое время брали власть, но затем подходили воинские части и подавляли восстание. Поражение декабрьских восстаний привело к значительному ослаблению революционных партий и их авторитета. Но оно оказало воздействие на самодержавие – в разгар Московского восстания были приняты законы, которые закрепляли и конкретизировали положения манифеста 17 октября.

Попытка свержения самодержавия в декабре 1905-го окончилась неудачей. Ленин видел причины этого в плохой подготовке и координации, что как бы подтверждало оправданность его требования организационного централизма революционных сил. Но ведь в октябре волна рабочего и крестьянского движения не управлялась из единого центра, а достигла успеха. Значит, причина поражения в другом.

Декабрьское вооружённое восстание не было поддержано страной, да и большинством рабочих. Радикальный «авангард» оторвался от народной толщи. И произошёл срыв, поражение революции. Но оно не было окончательным, ведь впереди были выборы в Государственную думу. Казалось, что её законодательство подведет итог волнениям, удовлетворит насущные нужды народа.

Революционные думы

Под давлением революционных выступлений Николай II смирился с тем, что его власть будет ограничена парламентом. 11 декабря 1905 года издаётся указ «Об изменении положения о выборах в Государственную думу». В соответствии с ним практически всё мужское население страны в возрасте старше 25 лет (кроме солдат, студентов, подённых рабочих и части кочевников) получило избирательные права.

20 февраля 1906 года вышло «Учреждение Государственной думы», в котором определялась её компетенция: прежде всего, предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений, утверждение государственного бюджета. Но выбираться должна была только нижняя палата парламента – Государственная дума, а верхней палатой становился наполовину назначаемый императором Государственный совет.

Окончательно изменение политической системы было закреплено 23 апреля 1906 года в «Основных законах Российской империи», что означало превращение страны в конституционную монархию. Провозглашалось, что никакой новый закон не может быть принят без одобрения Государственного совета и Государственной думы и «восприять силу» без утверждения императора. Пересмотр «Основных законов» допускался лишь при единстве мнений государя и обеих палат парламента.

Выборы в Государственную думу были непрямыми и неравными. Выборы проходили по куриям: уездных землевладельцев, городской, рабочей и крестьянской. Каждая курия избирала выборщиков, которые уже выбирали депутатов. Представительство рабочих было уменьшено, а помещиков - увеличено. Крупные землевладельцы сразу избирали выборщиков от губернии, а остальные землевладельцы – сначала уездных выборщиков, а те уже – губернских. Также трёхступенчатыми были выборы от рабочих. Для крестьян выборы были четырёхступенчатыми. Соотношение голосов землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей курии было 1:3:15:45. Тем не менее, из-за своей многочисленности крестьяне выбирали большое число депутатов.

Император надеялся, что крестьянские депутаты поддержат режим и будут противостоять депутатам от рабочих и интеллигенции. Но этого не произошло. После выборов в марте – апреле большинство крестьянских депутатов образовали «трудовую группу» («трудовики»), которая оказалась близка по взглядам к эсерам. Трудовики требовали передать помещичью землю крестьянам, расширить полномочия избранных органов власти и ограничить права монарха либо даже ввести республику.

Часть социалистов, в том числе большевики, бойкотировали выборы, так как не признавали права царя принимать правила выборов и ограничивать полномочия парламента. Было выбрано 153 кадета, 107 трудовиков (в их состав сначала входили и социал-демократы), 63 депутата от национальных окраин (поляки, литовцы, латыши и т.д.), 13 октябристов и др. «Черносотенцы» выборы проиграли.

Император не мог провести через думу консервативные законы, а депутаты не могли утвердить свои демократические инициативы, так как Государственный совет не собирался их одобрять. Работа парламента зашла в тупик. 8 июля 1906 года Николай II распустил Первую Государственную думу, объявил новые выборы и назначил премьер-министром Петра Аркадьевича Столыпина, известного своей жесткой контрреволюционной позицией.

Роспуск Думы вызвал политический кризис в стране. Авторитет депутатов, «народных избранников», был очень высок. Группа депутатов, в большинстве своём кадеты, собралась в Выборге и приняла воззвание, призывавшее избирателей не платить налоги, так как налоги недействительны без утверждения Государственной думой. Этот призыв нёс большую угрозу самодержавию, так как оно могло оказаться без средств. Депутаты, подписавшие Выборгское воззвание, были арестованы.

Революционные партии решили действовать еще радикальнее. Эсеры подняли восстание в крепостях Свеаборг, Кронштадт и Ревель. Но и на этот раз армия осталась в целом на стороне царизма. Свеаборг, который удалось захватить восставшим, был обстрелян с моря и взят штурмом.

Летом 1906 года с новой силой поднялось крестьянское движение. Эсеры и анархисты продолжали вести террористическую борьбу. От их рук погибло несколько тысяч человек, в большинстве своем – чиновников и военнослужащих. Террористами-самоубийцами была взорвана даже дача Столыпина. Сам премьер получил только лёгкое ранение, но погибли десятки случайных людей.

В августе 1906-го правительством были введены военно-полевые суды. Они возглавлялись не профессиональными юристами, а офицерами, которые судили не военнослужащих, а гражданских лиц. Эти суды сотнями выносили смертные приговоры за неповиновение властям и участие в восстаниях. До своей ликвидации в апреле 1907 года они вынесли более тысячи смертных приговоров (примерно половина политических казней периода правления Столыпина).

В этих условиях состоялись выборы во вторую Думу. Она открылась 20 февраля и оказалась ещё радикальнее первой. Трудящиеся классы устами своих депутатов требовали ликвидации самодержавия и передачи земли крестьянам. На этот раз революционные партии не стали бойкотировать выборы, и в Думе образовались эсеровская и социал-демократическая группы депутатов, которые использовали парламентскую трибуну для революционной агитации. Трудовики получили 104 места; кадеты – 98; социал-демократы – 65; эсеры - 37; правые – 34; народные социалисты – 16; умеренные и октябристы – 32; национальные группы (польское коло, мусульманская группа) – 76.

Стало ясно, что и через эту Думу правительство не сможет провести необходимые ему законы. Опыт работы Думы первых двух созывов показал неготовность демократической общественности к сотрудничеству с правительством.

Переворот 3 июня и итоги революции

Столкнувшись с сопротивлением Думы, Николай II и Столыпин решили нарушить принятые под давлением революции законы. Правительство воспользовалось встречей депутатов социал-демократов с группой недовольных солдат. Обвинив социал-демократическую фракцию в подготовке военного восстания, 1 июня Столыпин обратился в Думу с требованием отстранить от заседаний 55 членов социал-демократической фракции и немедленно арестовать 16 из них по обвинению в заговоре против правительства. Дума не удовлетворила это требование, но социал-демократическая фракция была арестована.

3 июня 1907 года вышел императорский указ о роспуске Думы. Но при этом следующие выборы назначались уже по новому избирательному закону, который значительно сокращал курии рабочих и крестьян. Голос одного помещика приравнивался к 260 голосам крестьян и 543 голосам рабочих. Закон был принят императором в обход Думы, что грубо нарушало закон. Поэтому события 3 июня оцениваются в литературе как государственный переворот, совершенный сверху.

К лету 1907-го революционные выступления рабочих, крестьян, брожение в армии почти прекратились. Очагом оппозиционной активности оставалась Дума. Роспуск Думы означал ликвидацию этого очага. Переворот 3 июня поставил точку в истории Первой русской революции.

Во многих отношениях революция потерпела поражение. Императорский режим устоял, революционные партии не получили власти, восстания были подавлены, крестьяне так и не смогли получить землю помещиков, жизнь рабочих не была улучшена, их советы были разогнаны. Но революция — слишком мощный и глубокий социальный процесс, чтобы остаться без последствий.

Если партии, пытавшиеся руководить народными массами, потерпели поражение, то самим народным массам и их общественным организациям удалось добиться некоторых успехов.

Во-первых, в Российской империи самодержавие впервые было ограничено законодательными органами власти.

Во-вторых, были провозглашены и частично соблюдались гражданские права и свободы.

В-третьих, рабочие получили право создавать свои организации – профсоюзы – которые отстаивали права пролетариев в борьбе с предпринимателями.

В-четвёртых, государство пошло на уступки и крестьянам – в 1906 году были отменены выкупные платежи, которые крестьяне вынуждены были платить начиная с реформы 1861-го. Тогда же, в 1906-м, правительство Столыпина приступило к аграрным реформам.

Но, несмотря на эти меры, революция не смогла решить основных проблем, стоявших перед страной. Её достижения стали не столько выходом из положения, сколько «занозой».

Право рабочих на стачку не было чётко урегулировано, что время от времени приводило к столкновениям, крупнейшим из которых стал Ленский расстрел 1912 года .

Столыпинская реформа имела противоречивое влияние на село, но в любом случае не разрешила аграрного кризиса, а в ряде случаев и обострила аграрные конфликты.

Межнациональные конфликты получили политическое оформление.

Главное достижение революции – Государственная дума – оказалась безвластной, но в то же время стала центром, в котором концентрировались политики, недовольные чиновничеством. При первом же серьёзном испытании она могла стать легальным и популярным штабом оппозиции. Так и случилось во время Первой мировой войны, когда даже октябристские политики стали готовить либеральный переворот.

Только «вынуть занозу» с помощью верхушечного переворота было нельзя – проблема была в глубоких социальных противоречиях, которые поразили Россию уже в начале ХХ века. И новая революция не могла остановиться на верхушечных либеральных задачах. ***

Литература

Головков Г.З. Бунт по-русски: палачи и жертвы. Рандеву с революцией 1905-1907 гг. М., 2005;

Первая революция в России. Взгляд через столетие. М., 2005;

Первая Российская: справочник о революции 1905-1907 гг. М., 1985;

Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция. М., 1996;

Шанин Т. Революция как момент истины. 1905-1907 — 1917-1922. М., 1997;

Шубин А.В. Социализм: «золотой век» теории. М., 2007.

Обложка: Памятник «Революции 1905-1907 годов посвящается» (Москва, пл. Краснопресненской заставы, метро «Улица 1905 г».) Скульпторы О.А. Иконникова и В.А. Федорова, архитекторы М.Е. Константинова, А.М. Половникова и В.М. Фурсова. Был открыт 17 февраля 1981 года в честь 75-летия Декабрьского восстания 1905 года.

Источник: https://ru.wikipedia.org

Читайте также:

Александр Шубин. Лекция «Первая российская революция»

Манифест об усовершенствовании государственного порядка 17 октября 1905 г.

***

Андрей Смирнов. Казахстан сдруживался с Россией по частям и долго

Иван Зацарин. Иначе нас сомнут. К 61-летию космодрома Байконур

Андрей Сорокин. Какое кино нужно стране: о том, чему полезному учит нас сегодня наша история

Евгений Бай. Военная предыстория революции: как строили «Русский паровой каток» после неудач 1905 года

Иван Зацарин. Его невозможно уничтожить. К 26-й годовщине договора об уничтожении химоружия

Дмитрий Михайличенко. Половцы: степные ветры. Как они не давали Руси скучать

Иван Зацарин. Наш великий 1937-й. К 79-летию возвращения в Россию писателя Куприна

Егор Яковлев, Дмитрий Пучков. От войны до войны. Часть 6: разлад России с союзниками и вероятность сепаратного мира в 1916 году

Полина Яковлева. Второй фронт Клементины Черчилль