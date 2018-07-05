Контрреформы Александра III
Комплекс мероприятий правительства, направленных на изменение социально-политической жизни страны...
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Контрреформы Александра III – это комплекс мероприятий правительства, направленных на изменение (консервацию) социально-политической жизни страны после либеральных реформ предыдущего императора. Главная миссия по претворению этих контрреформ в жизнь была возложена на министра внутренних дел графа Дмитрия Андреевича Толстого.
Причины контрреформ
Поводом для введения контрреформ стало убийство царя Александра II. Вступивший на престол Александр III озаботился усилением со стороны революционных сил и очень осторожно выбирал пути своего нового курса. Выбор помогли сделать сторонники реакционной идеологии Константин Победоносцев и Дмитрий Толстой. Приоритетами стали сохранение самодержавия, укрепление сословного строя, традиций и основ российского общества и неприятие либеральных преобразований.
Еще одной причиной контрреформ стало то, что власть не была готова к быстрому развитию и изменениям. А эти изменения уже начались: усилилось имущественное неравенство в деревне, возросло количество пролетариата. Власть не всегда понимала проходящие процессы и мыслила старыми понятиями. Император прислушался к рекомендациям Победоносцева и отправил в отставку главного либерала Михаила Лорис-Меликова, поскольку не согласился с его планом преобразований. В результате была создана программа нового царствования, которая была изложена 29 апреля 1881 года в Манифесте о незыблемости самодержавия. Автором манифеста стал Константин Победоносцев.
Контрреформы
Крестьянский вопрос. Были приняты меры по поддержке дворянского сословия. В 1885 году создан Дворянский банк, задачей которого стало субсидирование помещиков. Принимались меры для сохранения патриархального строя на селе. Более сложными стали земельные переделы и разделы. Были отменены подушная подать и общинное земледелие, но выкупные платежи были снижены. В 1882 году был учрежден Крестьянский банк, который должен был выдавать ссуды крестьянам на покупку земель и частной собственности.
Изменения в судебной системе. Претерпела изменения судебная реформа 1864 года. Судоустройство усложнялось и бюрократизировалось, сокращалась компетенция суда присяжных. На селе мировой суд практически заменился произволом чиновников. Служащие из поместных дворян стали во главе всей административной и судебной власти. Они были вправе отменять решения сельских и волостных сходов. Управы на местах на них было не найти, а подчинялись они только предводителю дворянства.
Пересмотр образовательной реформы. Изменения в образовательной системе ставили своей задачей усиление контроля над средней школой. Принятый циркуляр о «кухаркиных детях» не допускал до учебы в гимназиях детей простолюдинов. Начальная школа полностью контролировалась Святейшим синодом. В 1884 году был принят Университетский устав, который окончательно отменял университетскую автономию. Выросшая цена на образование также отсекла от учебы многих молодых людей.
Изменения в земствах. В 1890 году были внесены изменения в земскую реформу, в соответствии с ними был узаконен контроль правительства над земствами. Изменение имущественного ценза лишало избирательных прав ремесленников и местных торговцев.
Полицейские меры
В 1881 году было принято «Положение об усиленной и чрезвычайной охране», которое усилило полицейско-административное давление. Областные и губернские власти получили право на любой срок вводить чрезвычайное управление и, соответственно, могли высылать нежелательных лиц, закрывать учебные заведения и средства массовой информации. Особое совещание при Министерстве внутренних дел могло без суда и следствия ссылать подозрительных личностей и держать их под арестом до пяти лет.
Итоги контрреформ
Действительно, контрреформы Александра III немного затормозили развитие революционного движения и «заморозили» социальные противоречия, но не сделали их менее взрывоопасными. Протестных движений стало меньше, а террористических актов практически не было до начала XX века. Контрреформы должны были укрепить класс помещиков, положение которых в последнее время заметно пошатнулось.
Властям не удалось выполнить программу контрреформ в полном объеме. Уже с середины 1890-х годов начался подъем революционного движения. Лидирующее место в революционной борьбе занял пролетариат.
Обложка: Государь император Александр III в коронационной одежде 15 мая 1883 года
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