Контрреформы Александра III Комплекс мероприятий правительства, направленных на изменение социально-политической жизни страны... На чтение: 1 минута

Контрреформы Александра III – это комплекс мероприятий правительства, направленных на изменение (консервацию) социально-политической жизни страны после либеральных реформ предыдущего императора. Главная миссия по претворению этих контрреформ в жизнь была возложена на министра внутренних дел графа Дмитрия Андреевича Толстого.

Причины контрреформ

Поводом для введения контрреформ стало убийство царя Александра II . Вступивший на престол Александр III озаботился усилением со стороны революционных сил и очень осторожно выбирал пути своего нового курса. Выбор помогли сделать сторонники реакционной идеологии Константин Победоносцев и Дмитрий Толстой. Приоритетами стали сохранение самодержавия, укрепление сословного строя, традиций и основ российского общества и неприятие либеральных преобразований.

Еще одной причиной контрреформ стало то, что власть не была готова к быстрому развитию и изменениям. А эти изменения уже начались: усилилось имущественное неравенство в деревне, возросло количество пролетариата. Власть не всегда понимала проходящие процессы и мыслила старыми понятиями. Император прислушался к рекомендациям Победоносцева и отправил в отставку главного либерала Михаила Лорис-Меликова , поскольку не согласился с его планом преобразований. В результате была создана программа нового царствования, которая была изложена 29 апреля 1881 года в Манифесте о незыблемости самодержавия. Автором манифеста стал Константин Победоносцев.

Контрреформы

Крестьянский вопрос. Были приняты меры по поддержке дворянского сословия. В 1885 году создан Дворянский банк, задачей которого стало субсидирование помещиков. Принимались меры для сохранения патриархального строя на селе. Более сложными стали земельные переделы и разделы. Были отменены подушная подать и общинное земледелие, но выкупные платежи были снижены. В 1882 году был учрежден Крестьянский банк, который должен был выдавать ссуды крестьянам на покупку земель и частной собственности.

Изменения в судебной системе. Претерпела изменения судебная реформа 1864 года. Судоустройство усложнялось и бюрократизировалось, сокращалась компетенция суда присяжных. На селе мировой суд практически заменился произволом чиновников. Служащие из поместных дворян стали во главе всей административной и судебной власти. Они были вправе отменять решения сельских и волостных сходов. Управы на местах на них было не найти, а подчинялись они только предводителю дворянства.

Пересмотр образовательной реформы. Изменения в образовательной системе ставили своей задачей усиление контроля над средней школой. Принятый циркуляр о «кухаркиных детях» не допускал до учебы в гимназиях детей простолюдинов. Начальная школа полностью контролировалась Святейшим синодом. В 1884 году был принят Университетский устав, который окончательно отменял университетскую автономию. Выросшая цена на образование также отсекла от учебы многих молодых людей.

Изменения в земствах. В 1890 году были внесены изменения в земскую реформу, в соответствии с ними был узаконен контроль правительства над земствами. Изменение имущественного ценза лишало избирательных прав ремесленников и местных торговцев.

Полицейские меры

В 1881 году было принято «Положение об усиленной и чрезвычайной охране», которое усилило полицейско-административное давление. Областные и губернские власти получили право на любой срок вводить чрезвычайное управление и, соответственно, могли высылать нежелательных лиц, закрывать учебные заведения и средства массовой информации. Особое совещание при Министерстве внутренних дел могло без суда и следствия ссылать подозрительных личностей и держать их под арестом до пяти лет.

Итоги контрреформ

Действительно, контрреформы Александра III немного затормозили развитие революционного движения и «заморозили» социальные противоречия, но не сделали их менее взрывоопасными. Протестных движений стало меньше, а террористических актов практически не было до начала XX века. Контрреформы должны были укрепить класс помещиков, положение которых в последнее время заметно пошатнулось.

Властям не удалось выполнить программу контрреформ в полном объеме. Уже с середины 1890-х годов начался подъем революционного движения. Лидирующее место в революционной борьбе занял пролетариат.

Обложка: Государь император Александр III в коронационной одежде 15 мая 1883 года

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