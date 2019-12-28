Как погода помогла защитникам Севастополя в 1854 году Мы неоднократно обращались к теме Крымской войны 1853-1856 годов. Результат ее всем известен, России пришлось уступить в этом неравном военном споре. Но изучение всех тех событий оставляет у нас двойственное впечатление. Героизм русских солдат, матросов и офицеров не оставляет у современных людей ощущения проигрыша, какой-то ущемленности. Да, пришлось уступить, но мы, современники, воспринимаем это скорее, как победу русского духа, как победу любви русских людей к своей Родине. И ведь память об этих славных днях, когда не сдался ни один корабль, ни один бастион, ни один солдат или матрос, останутся в памяти благодарных потомков. Гидрометцентр сообщает… Конечно, упоминание Гидрометцентра – это... На чтение: 2 минуты

Мы неоднократно обращались к теме Крымской войны 1853-1856 годов. Результат ее всем известен, России пришлось уступить в этом неравном военном споре. Но изучение всех тех событий оставляет у нас двойственное впечатление. Героизм русских солдат, матросов и офицеров не оставляет у современных людей ощущения проигрыша, какой-то ущемленности. Да, пришлось уступить, но мы, современники, воспринимаем это скорее, как победу русского духа, как победу любви русских людей к своей Родине. И ведь память об этих славных днях, когда не сдался ни один корабль, ни один бастион, ни один солдат или матрос, останутся в памяти благодарных потомков.

Гидрометцентр сообщает…

Конечно, упоминание Гидрометцентра – это осовременивание прошлого. В те времена специальных служб по прогнозированию и изучению погоды просто не существовало. А ведь, если бы оно было, все могло произойти не так. Но начнем по порядку.

Балаклавская бухта

Источник: pinterest.ru

В 1854 году к черноморским берегам России подошла крупнейшая армада союзных войск, объявивших нам войну. В ее составе были корабли Англии, Франции, Турции и Сардинского королевства. В Крыму высадился экспедиционный корпус из 62 тысяч солдат. На рейде находилось почти 90 боевых кораблей и около 300 транспортных судов. Русский флот, состоящий в основном из парусных судов, был заперт в Севастопольской бухте. В этой войне у России союзников не было. Но ей на помощь пришла природа.

Когда в союзниках – стихия…

14 ноября 1854 года у берегов Крыма разыгрался жесточайший шторм. Даже старожилы не могли припомнить такое буйство стихии.

Разбитый в шторм корабль

Источник: pinterest.ru

В период, предшествовавший осаде Севастополя, союзный фронт сконцентрировался возле и внутри Балаклавской бухты. Действительно, бухта была очень удобна для размещения кораблей, но такого количества, которое пришло покорять Крым, она не могла вместить. Большая часть кораблей союзного флота стояла на рейде недалеко от Балаклавы.

Ночью 14 ноября начался шторм, который к рассвету превратился в настоящий ураган. Шторм сопровождался грозой и сильнейшим ливнем. В ноябре и декабре погода в Крыму – это уже не бархатный сезон, в это время здесь штормит всегда. Отсутствие элементарного прогноза погоды не позволило разместить корабли так, чтобы они могли противостоять шторму. Берега рядом с бухтой скалистые и обрывистые, глубина моря 60-70 метров сразу у берега.

Палатки союзного лагеря в Балаклаве

Источник: pinterest.ru

На кораблях началась паника, капитаны стали требовать, чтобы их пустили в бухту, но смотритель за транспортом в бухте капитан Кристи не позволил это сделать. К 10 часам шторм усилился, и началось то, что со страхом ожидали команды кораблей. Несколько капитанов направили свои корабли на скалы, чтобы попытаться спасти экипажи. Один за другим с якорей были сорваны корабли «Price», «Resolute», «Rip Van Winkle», «Wanderer», «Progress» и погибли, из экипажей спаслось не больше дюжины человек. Пароход «Avon» был единственным, который смог с большим трудом прорваться через узкий проход в гавань и спастись. Ветер продолжал крушить все на своем пути, срывать с якорей и нести на скалы все новые и новые жертвы.

Не лучшее положение было на суше. Ветер сорвал практически все палатки, имущество разметало по всей территории. Очевидцы рассказывали, что брезенты палаток летали сотнями. Горы запасов, провизии и прочего исчезли. Штабные помещения устояли только частично, так как размещались в полуподвальных помещениях. Госпитали остались без всякого укрытия. Следует отметить, что солдаты двух союзных армий вели себя диаметрально противоположно. Французы разбежались толпами во всех направлениях в поисках укрытий, англичане стойко ожидали окончания непогоды, собираясь возле мест, где были сорваны их палатки.

Шторм в Балаклавской бухте

Источник: pinterest.ru

В результате шторма союзнический флот потерял 53 корабля (из них 25 транспортов), но были ещё потери под Евпаторией, там потерпели крушение два линейных корабля (100-пушечный «Генрих IV» и турецкий 90-пушечный «Пеики-Мессерет») и три паровых корвета. В результате «сражения» со штормом погибло 1500 человек, а общий ущерб составил 60 миллионов франков.

Русский флот от ударов стихии практически не пострадал.

«Черный принц»

Особенно тяжело союзники переживали гибель огромного винтового парохода «Принц». Этот 2700-тонный корабль перевозил в Балаклаву 46-й английский полк. На нем были размещены запасы для госпиталя, множество боеприпасов, а также зимняя одежда. Кое-кого успели высадить в Балаклаве, а все остальные погибли. Из всего экипажа в живых осталось только 6 человек. Журналисты подсчитали, что сам корабль стоил 3 750 000 франков, а грузов на нем было на 12 000 000 франков. Естественно, журналистов не интересовала судьба зимней одежды, а вот то, куда делось золото и серебро, предназначенное для выплаты жалованья английским солдатам, осталось вопросом века. Год за годом количество драгоценного груза в газетных публикациях увеличивалось. В 1860 году журналисты переименовали пароход в «Черного принца» – такое название, по их мнению, прибавляло погибшему кораблю романтичности. Но во все последующие времена щекотала нервы уверенность, что ценный груз лежит на дне в сохранности в хорошо закупоренных бочках.

«Черный принц»

Источник: pinterest.ru

Клад с корабля искали все кому не лень в царской России, при СССР и даже при «самостийной» Украине, но так и не нашли. И вот что интересно: его не искали и не проявляли к нему интереса только англичане. Почему? Да бытовала версия, что драгоценный груз сняли еще в Константинополе, где находилась интендантская служба английского экспедиционного корпуса. Коррупция появилась не вчера, и ушлые военные чиновники, как полагают, списали золото и серебро на уже погибших под Севастополем солдат. Дальше мы можем только догадываться.

И еще немного о пользе штормов

После потрясения, пережитого французами под Севастополем, французский император Наполеон III дал распоряжение создать эффективную службу прогноза погоды. В феврале 1855 года уже была создана прогнозная карта, а в 1856 году во Франции уже работала целая сеть метеостанций. В Париж стали приходить сводки погоды из других стран. Ну а потом все европейские порты стали получать штормовые предупреждения…

Тонущий пароход

Источник: pinterest.ru

Обложка: pinterest.ru

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