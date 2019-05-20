Эдуард Тотлебен. Корифей инженерной мысли 20 мая 1818 года родился Эдуард Иванович Тотлебен Офицеры инженерных войск называют фортификацию искусством. Однако тех, кто возвёл оборонительно-крепостное дело в искусство, немного. В строю русских военных инженеров, принесших славу русской армии, особое место занимает Эдуард Иванович Тотлебен. Продолжая традиции предков Тотлебен родился в Митаве (ныне Елгава в Латвии) в небогатой, но знатной дворянской семье из Тюрингии. Отец занимался коммерцией и числился купцом 2-й гильдии. Эдуард Тотлебен был дальним родственником того графа Тотлебена, что взял Берлин при императрице Елизавете в 1760 году. Юноше не захотелось продолжать отцовское дело, заниматься покупками и продажами. Сразу после рижского пансиона он поступает в Санкт-Петербургское... На чтение: 3 минуты

20 мая 1818 года родился Эдуард Иванович Тотлебен

Офицеры инженерных войск называют фортификацию искусством. Однако тех, кто возвёл оборонительно-крепостное дело в искусство, немного. В строю русских военных инженеров, принесших славу русской армии, особое место занимает Эдуард Иванович Тотлебен.

Продолжая традиции предков

Тотлебен родился в Митаве (ныне Елгава в Латвии) в небогатой, но знатной дворянской семье из Тюрингии. Отец занимался коммерцией и числился купцом 2-й гильдии. Эдуард Тотлебен был дальним родственником того графа Тотлебена, что взял Берлин при императрице Елизавете в 1760 году. Юноше не захотелось продолжать отцовское дело, заниматься покупками и продажами. Сразу после рижского пансиона он поступает в Санкт-Петербургское инженерное училище.

Эдуард Тотлебен. Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com

Ещё до училища Эдуард интересовался изучением крепостных укреплений и летом на даче отца он не копал огороды, а возводил с приятелями редуты по всем правилам фортификации. Учение давалось тяжело, из-за состояния здоровья Тотлебену даже приходилось несколько раз прерывать учёбу и военную службу. В 1838 году он и вовсе был отчислен, но вмешательство императора Николая I помогло оставить его на службе с назначением в Рижскую крепостную команду, где он стал дежурным офицером в крепостном управлении. Дальше была служба в гренадёрском сапёрном батальоне, а ещё чуть позже – поручиком в учебном сапёрном батальоне близ Петербурга.

Ученик Шильдера

Того Тотлебена, о котором пишут учебники, Россия обрела благодаря одному из известных теоретиков фортификации генерал-инженеру Карлу Андреевичу Шильдеру. Ему позарез нужен был помощник, который обладал бы практической сметливостью. Шильдер начал поручать Тотлебену различные сложные задания. Например, ему было предложено разработать систему для борьбы с подземными минными галереями противника. Опасные, но крайне необходимые опыты молодого инженера были высоко оценены.

Инженерная служба Тотлебена продолжилась на Кавказе, где его знания очень пригодились при взятии Сальты, Гергебиля, Ахты и других опорных пунктов горцев. После возвращения с Кавказа Эдуард Иванович служил адъютантом у Шильдера, затем – начальником инженеров Гвардейского и Гренадерского корпусов. В 1853 году в начале Дунайской кампании Шильдер – начальник инженерной службы действующей армии, рядом с ним и инженер-подполковник Тотлебен.

Форт Тотлебен. Источник: https://krymania.ru

Мы не просто так рассказываем о послужном списке героя, а хотим показать, что к Крымской войне Эдуард Иванович подошёл опытным и знающим военным инженером. Разведка постоянно доносила, что возможна высадка союзных войск в Крыму. Князь Михаил Дмитриевич Горчаков был хорошо осведомлён о неудовлетворительном состоянии оборонительных сооружений в Крыму и послал туда Тотлебена.

«Без Тотлебена мы бы вовсе пропали», – эти веские слова принадлежат одному из руководителей обороны Севастополя в Крымскую войну адмиралу Павлу Степановичу Нахимову.

Прибытие Тотлебена не вызвало энтузиазма у командовавшего войсками в Крыму князя А. С. Меншикова. Любивший острые фразы князь и тут выразился кратко и очень обидно: «Отдохните с дороги, а после отправляйтесь к своему князю на Дунай». Пунктуальный и исполнительный, как всякий немец, Тотлебен не послушался и самостоятельно стал знакомиться с состоянием береговой обороны. Через несколько дней представил подробный отчёт Меншикову. В итоге князь разрешил Эдуарду Ивановичу осмотреть укрепления Севастополя и даже отметил, что впервые встречает такого дельного и скромного инженера, но официальной должности так и не предложил.

Оборона Севастополя. Источник: https://topwar.ru

Только 12 сентября 1854 года инженер-подполковник Тотлебен встал во главе всех оборонительных работ. Севастополь, бывший морской крепостью, никогда не имел значимых сухопутных оборонительных рубежей. Всё, что было подготовлено к тому времени (схемы и образцы фортификационного искусства) были в основном на бумаге. Эдуарду Ивановичу пришлось всё создавать с чистого листа и при активном противодействии врага. Тотлебен сам сомневался в успехе и даже написал прощальное письмо жене, так как разделял решение севастопольского гарнизона: после «русской защиты» умереть на позициях.

Человек из легенды

Тотлебен расширил оборонительную линию Севастополя. И там, где разведка врага докладывала о слабых местах, выросла неприступная линия обороны. Англичане и французы вынуждены были отказаться взять город открытой атакой и перешли к осаде. Восторженно говорил о заслугах фортификатора адмирал Владимир Алексеевич Корнилов: «Под началом Тотлебена мы за день сделали то, что не смогли сделать за год». 5 октября – в день массированной бомбардировки города – англичане, имевшие превосходство в осадной артиллерии, смогли разрушить 3-й бастион и нанести урон другим укреплениям Корабельной стороны. Но город выстоял, а русские военные моряки-артиллеристы смогли подавить все французские батареи.

Крепость Керчь. Источник: https://krymania.ru

На оборонительных рубежах Севастополя пали адмиралы Корнилов, Истомин, Нахимов, которые были душой обороны города. Новым руководителем обороны в феврале 1855 года стал генерал-адъютант князь М. Д. Горчаков, который особыми талантами не блистал. Силы неприятеля росли, а силы защитников таяли. Осенью 1854 года и весной 1855 года Тотлебен расширил линию опорных пунктов.

Слава о Тотлебене разнеслась по всей России и за её пределами. Во время переговоров французские и английские офицеры просили показать легендарного инженера. В апреле 1855 года Эдуард Иванович был произведён в генерал-майоры с назначением в свиту Его Величества.

В июне 1855 года Тотлебен был ранен в ногу, но поле боя не покинул. Ещё два месяца он оставался в Севастополе. После падения Малахова кургана Эдуарда Ивановича эвакуировали в Симферополь.

Оборона Севастополя. Источник: https://topwar.ru

После войны Тотлебен собрал наиболее образованных военных инженеров из числа участников обороны Севастополя. В их задачу входило составление истории обороны. Получился основательный трёхтомный труд, наименование которого: «Описание обороны г. Севастополя. Составлено под руководством генерал-адъютанта Тотлебена».

Крепости строить непрестанно

После обороны Севастополя служба Эдуарда Ивановича продолжилась. Его перевели в Санкт-Петербург. После Парижского мира в марте 1856 года он инспектирует крепости по всей стране, изучает подобные сооружения в Европе. Заслугой Тотлебена стало и то, что начались активные разработки и развитие оборонительных сооружений и перевооружение крепостей с севера до юга. Тотлебен стал инициатором обучения сапёрному делу личного состава пехоты, кавалерии и артиллерии.

Памятник Э. Тотлебену в Севастополе. Источник: https://crimea.mk.ru

В 1869 году Эдуард Иванович был удостоен высшего инженерного чина – звания инженер-генерала, а в 1871 году – ордена св. Александра Невского.

Инженерные таланты Тотлебена были активно использованы и в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Три раза русские войска штурмовали крепость Плевну, и всё неудачно. Вспомнили про Эдуарда Ивановича и вызвали на Дунайский театр военных действий. Тотлебен предложил начать осаду османской твердыни. Было начато усиление позиций новых укреплений, введены изменения в уже существующие постройки, установлено строгое управление огнём артиллерии. В конце ноября 1877 года Плевна была взята. Император Александр II наградил генерала орденом св. Георгия 2-й степени и назначил главнокомандующим действующей армии.

Тотлебен, впрочем, был талантливым инженером, но не обладал полководческим талантом. Захватить Константинополь ему не удалось. Тем не менее после войны он был награжден орденом св. Андрея Первозванного и стал членом Государственного совета.

Взятие Плевны. Источник: http://www.ic-xc-nika.ru

В 1879 году Эдуард Иванович был назначен командующим войсками Одесского военного округа и временным одесским генерал-губернатором. С 1882 года Тотлебен всё чаще болел. Зиму 1883-1884 годов он провёл с семьёй в Висбадене, потом переехал на прусский курорт Бад-Зоден, где и скончался 1 июля 1884 года.

Россия встретила гроб с останками героя на станции Вержболово военными и гражданскими делегациями. Траурный вагон прибыл в Вильно, затем в имение Тотлебена Кейданы, Ригу и в Севастополь… В 2018 году при участии Российского военно-исторического общества была издана книга «Тотлебен. К 200-летию со дня рождения».

Обложка: Э. Тотлебен. Источник: https://russian.rt.com