Бухта затонувших кораблей 11 сентября 1854 года в осаждённом Севастополе был затоплен русский флот Все, кто бывал в славном городе Севастополе, знакомы с монументом «Памятник затопленным кораблям». Он установлен вблизи Приморского бульвара рядом с площадью Нахимова в память о добровольной гибели Черноморской эскадры в 1854-1855 годах. Город в осаде 9 сентября 1854 года произошла одна из первых сухопутных битв Крымской войны – Альминское сражение. Англичане и французы тогда победили, но воспользоваться плодами победы сполна не смогли. Путь на Севастополь был открыт, но сражение приостановило движение союзников, а русским войскам дало время для подготовки к осаде. Экспедиция с Запада здорово ошибалась, думая, что сражается... На чтение: 2 минуты

11 сентября 1854 года в осаждённом Севастополе был затоплен русский флот

Все, кто бывал в славном городе Севастополе, знакомы с монументом «Памятник затопленным кораблям». Он установлен вблизи Приморского бульвара рядом с площадью Нахимова в память о добровольной гибели Черноморской эскадры в 1854-1855 годах.

Город в осаде

9 сентября 1854 года произошла одна из первых сухопутных битв Крымской войны – Альминское сражение. Англичане и французы тогда победили, но воспользоваться плодами победы сполна не смогли. Путь на Севастополь был открыт, но сражение приостановило движение союзников, а русским войскам дало время для подготовки к осаде. Экспедиция с Запада здорово ошибалась, думая, что сражается только с авангардом армии. «Мудрые» царские полководцы оставили для защиты Крыма и Черноморского флота лишь небольшую армию.

Русская эскадра на Севастопольском рейде

Источник: upload.wikimedia.org

По предложению начальника штаба флота вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова состоялся военный совет флота. Флотоводец предложил первыми напасть на союзный флот, который стоял возле мыса Лукулл. По его мнению, если повезёт, можно уничтожить корабли врага, а если нет – пойти на абордаж и взорвать себя с частью флота союзников. Героическая гибель должна была спасти город. Это мнение Корнилова разделяли не все командиры.

К сожалению, шансов на победу у Черноморского флота практически не было. Союзники по силам значительно превосходили черноморцев. Против русских 14 линейных парусных кораблей выступали: 21 линейный корабль (в том числе восемь винтовых) и 33 парохода. Русский флот без попутного ветра не мог выйти даже из бухты. Командиры согласились с Корниловым, но предложили другой план, который был одобрен главнокомандующим армией князем А.С. Меншиковым. Большинство сошлись во мнении, что перекрыть путь неприятелю и спасти город можно, если затопить корабли поперёк бухты. Военный совет флота, и Павел Степанович Нахимов в том числе, поддержали это решение.

Схема затопления кораблей

Источник: starcom68.livejournal.com

Этот план появился не спонтанно, а обсуждался ещё в августе 1854 года. Был даже проведён эксперимент. Пустой купеческий бриг решили пропустить через бухту под огнём береговых батарей. В результате корабль получил лишь незначительные повреждения и благополучно сел на мель. Точно так же могла завершиться и атака союзного флота. Эксперимент выявил и ещё один неприятный момент. В фортах от выстрелов появились трещины.

Врагу не сдаётся наш гордый…

Затопление началось 11 сентября 1854 года. На дно легли пять линейных кораблей и два фрегата. Над водой остались торчать их мачты. 14 сентября на Севастополь обрушилась страшная буря, которая разметала вражеский флот, но в итоге и повредила затопленное заграждение. Для ремонта пришлось затопить ещё один корабль, а в январе 1855 года ещё несколько, которые стали второй линией заграждения.

Последние корабли Черноморской эскадры были затоплены при отходе русских войск на северную сторону уже в августе 1855 года. В Севастопольской бухте на дне оказалось в общей сложности 75 боевых кораблей и судов, а также 16 вспомогательных, включая шхуны. Корабли топили под покровом ночи, в них стреляли из пушек. На берегу их провожали экипажи. Матросы плакали, глядя, как их корабли погружались в воду…

Затопление кораблей Черноморского флота

Источник: jalita.com

10 тысяч моряков усилили городские бастионы. Корабельные орудия пароходами были свезены на берег и практически на руках перетащены на бастионы. Впоследствии именно эти орудия отражали бомбардировки и штурмы противника.

Соотечественники по-разному оценили решение о затоплении, но вот противник сразу дал ему высокую оценку. Говорят, что английский адмирал с досады рвал на себе волосы, а его французский коллега заявил, что, если бы не эта преграда, флот союзников уже по ходу первого же боя проник бы в бухту.

Затонувшие корабли практически полностью парализовали судоходство в районе Севастополя. Сразу после окончания Крымской войны были предприняты меры по поднятию затонувших кораблей. 20 кораблей оказались почти не повреждёнными, их отремонтировали и вновь поставили в строй, но большую часть пришлось отправить на слом. В целом очистка Севастопольской бухты заняла более десяти лет.

Обложка: starcom68.livejournal.com

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