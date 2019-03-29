Школа для «девиц всех состояний» Весной 1858 года в Петербурге открылось Мариинское женское училище, ставшее вскоре первой всесословной женской гимназией в России. Современным школьникам и студентам трудно вообразить, что еще шестьдесят лет назад в Москве, например, существовали отдельно женские и мужские школы. А уж представить себе, что в Российской империи практически во всех учебных заведениях обучение было раздельным, могут даже далеко не все взрослые. Но даже тем, кто в состоянии представить себе это, непросто будет поверить в то, что до середины XIXвека в Российской империи не было учебных заведений для девушек недворянского сословия. Однако именно так и обстояло дело до 1858 года, пока в Санкт-Петербурге не... На чтение: 3 минуты

Весной 1858 года в Петербурге открылось Мариинское женское училище, ставшее вскоре первой всесословной женской гимназией в России.

Современным школьникам и студентам трудно вообразить, что еще шестьдесят лет назад в Москве, например, существовали отдельно женские и мужские школы. А уж представить себе, что в Российской империи практически во всех учебных заведениях обучение было раздельным, могут даже далеко не все взрослые. Но даже тем, кто в состоянии представить себе это, непросто будет поверить в то, что до середины XIXвека в Российской империи не было учебных заведений для девушек недворянского сословия. Однако именно так и обстояло дело до 1858 года, пока в Санкт-Петербурге не открылось первое в России всесословное женское учебное заведение — Мариинское женское училище для приходящих девиц. Указ о его создании вышел 15 (27) марта 1858 года, а уже через месяц училище распахнуло свои двери для первых воспитанниц.

Дело принца и дело принципа

Появление Мариинского женского училища было бы невозможным без активной деятельности одного из самых известных русских просветителей и педагогов середины позапрошлого столетия — Николая Алексеевича Вышнеградского. Он был выходцем из семьи священников, но решил посвятить себя воспитанию детей в иной, мирской ипостаси и поступил в Главный педагогический институт, который с успехом и окончил в 1844 году. Через четыре года Вышнеградский вернулся в свою альма-матер уже в качестве преподавателя и довольно быстро выдвинулся в ряды самых прогрессивных профессоров института. Именно ему принадлежит авторство первой серьезной программы по педагогике для учителей, и именно он в 1857 году начал издавать «Русский педагогический вестник», который пользовался большим спросом в учительском корпусе.

Надо заметить, что одним из важнейших вопросов, который поднимался в каждом номере «Вестника», был вопрос о женском образовании. Николай Вышнеградский уделял ему особое внимание, хорошо понимая, что без образованных женщин России трудно будет сохранять положение одной из ведущих мировых держав. И довольно быстро Николай Алексеевич перешел от теории к практике, развив бурную деятельность по организации первого всесословного учебного заведения для девушек.

Понимая, что без поддержки властей предержащих ему не обойтись, Николай Вышнеградский обратился со своим проектом к его императорскому высочеству принцу Петру Ольденбургскому. Они были несколько знакомы еще со времен, когда Вышнеградский преподавал в Императорском училище правоведения, в котором принц состоял попечителем. К тому же именно Петр Ольденбургский был главным начальником женских учебных заведений Ведомства императрицы Марии.

Принц Ольденбургский, к чести его, к предложениям Николая Вышнеградского отнесся, надо сказать, с большим энтузиазмом. Он вообще много внимания уделял российской системе образования, и именно его стараниями в 1835 году открылось Государственное училище правоведения. И возможность иметь в стране не только сословные женские учебные заведения, такие как дворянские Смольный институт благородных девиц и Петербургское училище ордена Святой Екатерины, а также мещанское Александровское училище, но и создать совершенно новую структуру, которая открыла бы дорогу к образованию девицам из других сословий, представлялась Петру Ольденбургскому весьма привлекательной.

Поддержка принца, приходившегося внуком императору Павлу I и двоюродным братом царствующему императору Александру II , а также то, что проект Вышнеградского был подан от имени Главного совета женских учебных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии, обеспечила ему быстрое продвижение и рассмотрение. И наконец 15 (по ст. ст.) марта 1858 года на свет появился императорский указ «Об устройстве в Санкт-Петербурге Мариинского женского училища для приходящих девиц».

«К обучению допускаются девицы всех состояний»

Как гласил текст указа, новообразованное училище создавалось «в виде опыта на два года». Но несмотря на предполагаемый «опытный характер» заведения, в указе были предусмотрены и оговорены все важнейшие вопросы его существования — от числа воспитанниц и условий их приема до размера платы за обучение и ставок преподавателей.

Покровительницей нового училища стала императрица Мария Александровна — супруга Александра II, в честь чего училищу и велено было именоваться «Мариинским женским училищем». Подчинялось оно Главному совету женских учебных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии, а попечитель училища назначался лично государем императором. Именно на попечителя ложились обязанности по подбору, представлению и утверждению всего штата училища — от начальника и главной надзирательницы до рядовых надзирательниц, учителей и наставниц, число которых определялось как «для преподавания уроков потребное».

А уроков этих было немало. Указ императора предусматривал, что все предметы, которые изучают воспитанницы Мариинского женского училища, делятся на два типа — обязательные и необязательные. Первыми считались закон Божий, отечественный язык, история, география, естествознание, арифметика, пение, чистописание, рисование и рукоделие. Ко вторым были отнесены французский и немецкий языки, «а равно музыка и танцование». Причем за эти необязательные предметы устанавливалась отдельная плата, и весьма серьезная. Так, за иностранные языки нужно было доплачивать по пять рублей в год, а музыка и танцы стоили еще дороже — по рублю за каждый урок! И это при том, что полная годовая плата за обучение в училище указом определялась всего в двадцать пять рублей серебром.

Что касается правил приема и числа воспитанниц, то они в указе определялись, с одной стороны, достаточно строго, а с другой стороны, фактически отдавались в ведение администрации учебного заведения. Указ предусматривал, что «к обучению допускаются девицы всех состояний, от девяти до тринадцати лет; но, с разрешения попечителя, могут принимаемы быть, по особым уважениям, и восмилетние, равно превзошедшие уже тринадцатилетний возраст, с тем однако же условием, чтобы сии последние поступали в высшие классы, если окажутся способными следовать за курсом сверстниц». Высшими классами считались последние два из семи лет обучения. Что касается числа учениц, то оно тоже варьировалось: «Комплект учащихся определяется в двести пятьдесят девиц, с дозволением принимать и большее число, смотря по способам помещения и средствам к открытию параллельных классов».

Интересно и то, какой была пропорция средств на содержание и функционирование Мариинского женского училища. Императорский указ устанавливал ставки для всего персонала учебного заведения: для начальника и главной надзирательницы – по пятьсот рублей, для обычных надзирательниц – по двести, «на плату наставникам – семь тысяч двести пятьдесят рублей» и еще шестьсот — на прислугу. Триста рублей закладывалось на «канцелярские потребности» и тысяча восемьсот — на наем помещения и его отопление. В общей сложности получалось 11 550 рублей, и «для покрытия расходов сих» устанавливалась сумма средств, собираемых с учениц, – до 8750 рублей, а еще три тысячи выделялись «из процентов с общего запасного капитала женских учебных заведений».

«Мариинки» и их наследники

Под размещение Мариинского женского училища первоначально отвели дом на углу Невского проспекта и Троицкой улицы (ныне улицы Рубинштейна). Поскольку проект нового учебного заведения, который лег в основу императорского указа, был проработан до мелочей, на его воплощение ушло совсем немного времени. Уже 19 апреля 1858 года училище начало свою работу, которая не прекращалась до 1918 года.

Удивительно читать императорский указ сегодня и понимать, что условия обучения в Мариинском женском училище были донельзя похожи на те, в которых учатся современные дети! «Комплект учащихся» предусматривал, что в каждом классе учились порядка 35-36 учениц. Учебный день длился «от десяти часов утра до двух с половиною часов пополудни», правда, учебными считались все дни, кроме праздничных, которых в году было не так уж и много. Очень похож и состав предметов, хотя сегодняшние школьники, конечно, погружаются в науки гораздо глубже. Но для середины XIX века и такой предметный курс был настоящим прорывом! К тому же, как предусматривал указ, девушки, окончившие полный курс обязательных и необязательных предметов, пользовались преимуществами, предоставленными воспитанницам институтов (Смольного и ему подобных), в которые принимались исключительно дворянки и девушки из неподатных сословий (например, семей купцов и почетных граждан).

Два года, отведенные на опыт с Мариинским училищем, пролетели быстро. Результат этого опыта был признан успешным, и учебное заведение продолжило работу. Еще через два года училище переименовали в Мариинскую женскую гимназию, и тогда же новые «мариинки», как прозвали в народе эту гимназическую систему, начали открываться по всей России. В 1866 году только в Петербурге и ближайших его окрестностях было уже семь Мариинских гимназий, а с 1879 года во всех таких гимназиях ввели единую образовательную программу.

Затея Николая Вышнеградского и Петра Ольденбургского оказалась весьма плодотворной: Мариинские женские гимназии заложили серьезную основу для всей системы женского всесословного классического среднего образования в России. А оно, надо сказать, к началу ХХ века было достаточно распространено. По состоянию на 1913 год, в стране насчитывалось 873 женских гимназии и 92 прогимназии (состоявших из первых трех гимназических классов) Министерства народного просвещения, плюс 35 Мариинских женских гимназий, в которых учились 16 тысяч девушек.

А что же та, самая первая Мариинская гимназия? Она в 1872 году перебралась в дом на углу Чернышева переулка (ныне улица Ломоносова) и Загородного проспекта, где и оставалась до самой революции. Последний выпуск «мариинок» состоялся в 1918 году, после чего гимназия стала советской средней школой №213 с общим обучением девочек и мальчиков. Но, видимо, дух первенства в этих стенах остался в наследство от Мариинской гимназии: в 1948 году именно ленинградская школа №213 стала первой в Советском Союзе школой с углубленным изучением иностранного языка — английского.

Обложка: Гимназистки Мариинской женской гимназии, начало ХХ века. Источник: https://www.nrfmir.ru