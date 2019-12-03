Офицерское самообразование: чем занималось Общество ревнителей военных знаний В декабре 1896 года возниклоо добровольное объединение, стоявшее у истоков Императорского Русского военно-исторического обществаРубеж XIX-XX векв стал для России и русских вооруженных сил временем серьезных перемен. На чтение: 3 минуты

В декабре 1896 года возникло добровольное объединение, стоявшее у истоков Императорского Русского военно-исторического общества

Рубеж XIX-XX веков стал для России и русских вооруженных сил временем серьезных перемен. Появлялись новые типы и образцы вооружений , менялась тактика и стратегия боевых действий, перестраивались отношения внутри армии и флота. Все это требовало осмысления и оценки, соотнесения с прежним военным опытом — и из этого осознания родилось одно из самых примечательных российских добровольных обществ: Общество ревнителей военных знаний, ставшее одним из предшественников Императорского Русского военно-исторического общества.

О роли досуга в судьбе офицера

К концу XIX столетия в среде офицеров, имевших отношение к разного рода армейским и флотским учреждениям, сосредоточенным в Санкт-Петербурге, стал формироваться все более и более явственный интерес к военно-научной работе. Почему — понятно: в отличие от большинства строевых офицеров, которым зачастую не хватало сил и времени на подобную работу, у штабных и откомандированных была возможность ею заниматься. К тому же штабные офицеры лучше строевых представляли себе, какие именно изменения грядут в техническом оснащении и тактике современной им армии, а потому хорошо понимали, что к ним нужно готовиться заранее. Наконец, в то же самое время сформировался и начал расти интерес к непрофессиональным исследованиям истории России, что в среде военной трансформировалось в массовое увлечение изучением истории русского ратного дела.

Все это и стало предпосылками к появлению осенью 1896 года в Санкт-Петербурге первого кружка офицеров, которые лучше других понимали, что подобные исследования русской военной истории, изучение технических и тактических новинок и популяризация результатов такого анализа позволят лучше подготовить строевое офицерство к предстоящим войнам. Это объединение возникло вокруг командира 2-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии генерал-майора Евгения Бибикова, а входили в него в основном его подчиненные и некоторые другие офицеры, регулярно появлявшиеся в петербургском Офицерском собрании. Место это было несколько необычным по отношению к другим офицерским собраниями России: оно объединяло не офицеров какого-то конкретного полка, а всех, кто по той или иной причине (по служебной надобности, проездом, в отпуске), на то или иное время оказался в Петербурге. И как это обычно бывает в подобных разнородных обществах, объединение очень разных по уровню образования и взглядам людей быстро привело к появлению офицерских кружков по интересам, среди которых «кружок Бибикова» оказался одним из самых активных.

С высочайшего одобрения

Идея превращения узкого кружка в настоящее общество, названное ими Обществом ревнителей военных знаний (ОРВЗ), документально оформилась на очередной встрече 3 декабря 1896 года. На основе идей, давно уже обсуждавшихся офицерами, было сформировано предложение о создании нового общества, подготовлен проект его устава, а затем все эти документы отправились в канцелярию великого князя Владимира Александровича — главнокомандующего Санкт-Петербургским военным округом. Ему в немалой степени и принадлежит заслуга продвижения инициативы и превращения офицерского кружка в серьезную организацию: рассмотрев полученные документы, великий князь отправил их с соответствующим ходатайством на имя императора Николая II. На эти бюрократические процедуры ушло почти полтора года, пока наконец 25 июня 1898 года устав Общества ревнителей военных знаний не был высочайше утвержден, а сам Владимир Александрович не стал августейшим покровителем нового объединения.

Структура Общества ревнителей военных знаний была похожа на большинство других российских добровольных обществ. Согласно уставу, состоять в нем могли все действующие гвардейские, армейские и морские офицеры и военврачи, а быть «соревнователями» (не в смысле «соперничающих», а в смысле «совместно ревнующих», то есть заботящихся) — все, имеющие право доступа в Офицерское собрание. Избирались в общество по письменному предложению трех его действительных членов, которое рассматривал совет Общества ревнителей военных знаний. Во главе этого совета стоял председатель общества, который имел заместителя и секретаря, а сам совет избирался общим собранием. Первое из них состоялось 20 декабря 1898 года и выбрало первым председателем генерал-майора Евгения Бибикова, его заместителем стал полковник, будущий военный писатель Леонид Евдокимов, а секретарем — капитан Генерального штаба Евгений Новицкий. Почетным председателем Общества ревнителей военных знаний стал главнокомандующий Санкт-Петербургским военным округом великий князь Владимир Александрович.

От Прутского похода до психологии солдата

Первое «сообщение», то есть публичный доклад для членов общества, состоялся меньше чем через две недели после общего собрания. 2 января 1899 года известный военный историк, полковник Александр Мышлаевский рассказывал собравшимся о Прутском походе 1711 года под предводительством императора Петра I и командованием генерал-фельдмаршала Бориса Шереметева. Подобные встречи и доклады стали регулярными: за 15 лет существования общества (оно перестало действовать после начала Первой мировой войны) состоялось 330 таких заседаний, а общее число их участников превысило 70 тысяч человек! Но одними докладами и лекциями деятельность общества не ограничивалась. Его члены совершали поездки на места былых сражений, проводили военные игры, посещали учения, присутствовали при испытаниях новой техники и вооружения. Существенная часть этих мероприятий проводилась на средства общества, складывавшиеся из годовых взносов его членов: каждый из них платил по три рубля. На эти же деньги издавался и рассылался журнал «Общество ревнителей военных знаний», выходивший раз в три месяца, и ежемесячный «Вестник Общества ревнителей военных знаний».

Среди материалов, публиковавшихся в этих изданиях и представлявшихся на заседаниях общества, было немало посвященных русской и мировой военной истории. Но основная часть исследований затрагивала гораздо более современные и актуальные вопросы. Среди статей, опубликованных в начале ХХ века в журналах общества, были, например, такие: «Военно-географическое исследование Афганистана как района наступательных операций русской армии», «Инструкция для устройства связи с помощью полевого телефона», «Военно-самокатная служба у нас и за границей», «О теле-визировании, то есть о способах, дающих при помощи электричества возможность видеть все находящееся на далеких от нас расстояниях так, как бы видели это собственными глазами» и даже «Психика бойцов во время сражений» и «Пьяная храбрость или алкоголь в бою».

Внимательно изучались и рассматривались на заседаниях ход современных войн: англо-бурской, русско-японской , испано-американской и других, делались выводы о возможных путях развития вооруженных конфликтов ближайшего будущего.

Пережившее две войны

К 1914 году Общество ревнителей военных знаний представляло собой разветвленную структуру. Множество отделений было открыто по всей России. Постепенно общество превратилось в организацию, занимавшуюся не только исследованием и популяризацией актуальных проблем и задач, связанных с военным делом, но и организацией обучения и самообразования русских офицеров. Так, например, при ОРВЗ с самого начала его деятельности существовали курсы иностранных языков, причем работавшие по самым современным на тот момент методикам, а среди основных отделов Общества ревнителей военных знаний числились спортивный, воздухоплавательный, стрелковый и отдел военной психологии. Кроме того, немалая часть членов общества входила в Императорское Русское военно-историческое общество, у истоков которого стояли некоторые члены ОРВЗ , офицеры активно сотрудничали с ним.

С началом Первой мировой войны деятельность Общества ревнителей военных знаний прекратилась, что было вызвано уходом подавляющего большинства его членов на фронт, и больше в России не возобновлялась. Зато вплоть до начала 1930-х годов усилиями русских офицеров-эмигрантов общество действовало в Королевстве Югославии, со временем сменив свое название на Общество ревнителей военных знаний и кружков высшего военного самообразования. Штаб-квартира общества располагалась в Белграде. За девять лет, с 1921-го по 1930-й, было издано 11 книг «Военного сборника ОРВЗ», посвященных анализу прошедших войн — как мировой, так и Гражданской, а также перспективам развития вооруженных сил.

Обложка: Офицеры и генералы на главной лестнице Офицерского собрания в Санкт-Петербурге, где проходили заседания Общества ревнителей военных знаний. Фотография начала ХХ века. Источник: dozvo.ru

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