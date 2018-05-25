Краткий курс истории. Василий Ключевский 25 мая (н. ст.) 1911 года не стало классика российской исторической науки Василия Осиповича Ключевского. На чтение: 1 минута

25 мая (н. ст.) 1911 года не стало классика российской исторической науки Василия Осиповича Ключевского.

«Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий.»

В. О. Ключевский

Трудолюбивый заика

Василий Осипович родился 28 января 1841 года в семье приходского священника в селе Воскресенском (Воскресеновка) Пензенской губернии. Отец часто менял приход, так что семья постоянно переезжала, но всегда оставался близок к крестьянам и выходил с ними на работы. Начальное образование маленький Василий получил благодаря отцу. К четырем годам он уже умел читать, впоследствии познакомился с историей, произведениями Ломоносова , Пушкина , Лермонтова , и это помимо русского фольклора и Священного Писания. Размеренная жизнь российской глубинки, которую Ключевский будет вечерами вспоминать в шумной Москве, была прервана трагедией: любимый папа погиб в грозу. После этого события семья переехала в Пензу и поселилась у местного священника. В 1851 году Ключевский поступил учиться в приходское духовное училище, но в первые годы талантливому ученику серьезно мешало заикание, которым он страдал после гибели отца. Чтобы не быть исключенным, Василий денно и нощно работал над собой, читал вслух – семья просыпалась и засыпала, видя его с книгой в руках. Так 10-летний ребенок за зиму 1851–1852 годов почти полностью поборол тяжелое заикание. Впоследствии профессора будут отмечать Ключевского как блестящего педагога и мастера слова, отличающегося от других лекторов, а на его лекции будут собираться сотни и тысячи слушателей.

Семинарист-репетитор

С 13-летнего возраста Василий Осипович имел успех среди прочих пензенских коллег-репетиторов, готовил купеческих детей к поступлению в Московский университет, хотя занялся этой работой, чтобы помочь семье. В 1856 году Ключевский за казенный счет поступил в Пензенскую духовную семинарию, в старших классах которой считался гордостью учебного заведения, а руководство и преподаватели готовили его, как лучшего, к поступлению в духовную академию. Проучившись в семинарии чуть более четырех лет, Ключевский понял, что сфера его интересов лежит в другой области, принял решение оставить учебу и поступать в Московский университет . Скандал был страшный…

Историк

В 1861 году Василий Ключевский успешно поступил на историко-философский факультет Московского университета. Под руководством великого историка С.М. Соловьёва Ключевский целиком погрузился в науку. Чтобы прокормить себя, Ключевский занимался переводами, которые терпеть не мог, к репетиторству возвращался только в летние каникулы. В бытность учебы Ключевский начал работу над «Курсом русской истории», который создавал почти 30 лет и который принес ему всемирную известность. Курс охватил период истории российского государства с VIII века до 1861 года. Дальше он его не продолжил, поскольку считал, что дальнейший период лежит в области публицистики, которую великий историк сильно не любил. По этой же причине Василий Осипович отказался написать книгу об Александре III после смерти государя – слишком мало времени прошло. Особенность Ключевского заключалась в том, что ему удалось объединить в своем творчестве науку, литературу и искусство. Неспроста он был почетным академиком Петербургской академии наук по разряду изящной словесности. Перу Василия Осиповича принадлежит более 15 научных трудов и учебных пособий, не считая «Курса русской истории» в пяти томах.

Обложка: Фотография В. О. Ключевского, 1900-е.

Источник: diletant.media