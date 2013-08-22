Убийство Александра II В результате террористического акта организации «Народная воля» погиб император Александр II. На чтение: 5 минут

БАКУНИН И ЛАВРОВ

В 70-е годы окончательно оформляется идеология народнического движения. Рассматривая крестьянскую общину как ячейку будущего социалистического строя, представители этого движения расходились в путях его построения. Русская радикальная интеллигенция 70-х годов XIX века разделилась по направлениям своих взглядов на три направления: 1) анархистское, 2) пропагандистское, 3) заговорщическое.

Ярким выразителем анархизма был М.А. Бакунин , изложивший его основные принципы в работе «Государственность и анархия». Он считал, что любая, пусть даже самая демократическая, государственная власть есть зло. Он полагал, что государство - это лишь временная историческая форма объединения. Его идеалом было общество, основанное на началах самоуправления и свободной федерации сельских общин и производственных ассоциаций на основе коллективной собственности на орудия труда. Поэтому Бакунин резко выступал против идей завоевания политических свобод, полагая, что надо бороться за социальное равенство людей. Революционер же, по его мнению, должен был сыграть роль искры, которая разожжет пламя народного восстания.

Идеологом пропагандистского направления был П.Л. Лавров. Он разделял тезис Бакунина, что революция вспыхнет именно в деревне. Однако готовность к ней крестьянства он отрицал. Поэтому он говорил, что задача революционера вести планомерную пропагандистскую работу среди народа. Лавров также говорил и о том, что к революции не готова и интеллигенция, которая сама должна пройти необходимую подготовку, прежде чем начать пропаганду социалистических идей среди крестьянства. Обоснованию этих идей была посвящена его знаменитая книга «Исторические письма», ставшая очень популярной у молодежи того времени. В начале 70-х годов Москве и Петербурге стали возникать кружки, носившие пропагандистско-просветительский характер. Среди них выделялись «кружок чайковцев», основанный студентом петербургского университета Николаем Чайковским, «Большое общество пропаганды», основанное Марком Натансоном и Софьей Перовской, кружок студента-технолога Александра Долгушина.

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД

В 1873-1874 годах XIX века под влиянием идей Лаврова возникло массовое «хождение в народ». Сотни юношей и девушек пошли в деревню в качестве учителей, врачей, чернорабочих и т.п. Их целью было жить среди народа и пропагандировать свои идеалы. Одни шли поднимать народ на бунт, другие мирно пропагандировали социалистические идеалы.

Однако крестьянин оказался невосприимчив к этой пропаганде, а появление в деревнях странных молодых людей вызвало подозрение местных властей. Вскоре начались массовые аресты пропагандистов. В 1877 и 1878 гг. над ними состоялись громкие судебные процессы - «Процесс 50-ти» (1877) и «Процесс 193-х» (1877–1878). Причем в результате судебных разбирательств многие обвиняемые были оправданы, в том числе будущие цареубийцы Андрей Желябов и Софья Перовская.

ЗАГОВОРЩИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Идеологом заговорщического направления был П.Н. Ткачев. Он полагал, что революция в России может осуществиться только путем заговора, т.е. захвата власти небольшой группой революционеров. Ткачев писал о том, что самодержавие в России не имеет социальной опоры в народных массах, является «колоссом на глиняных ногах» и поэтому легко может быть свергнуто путем заговора и тактики террора. «Не готовить революцию, а делать ее» - таков был его основной тезис. Для осуществления этих целей необходима сплоченная и хорошо законспирированная организация. Эти идеи впоследствии нашли свое воплощение в деятельности «Народной воли».

«ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ». «НАРОДНАЯ ВОЛЯ».

Неудачи пропагандистской кампании народников в 1870-х гг. вновь заставили революционеров обратиться к радикальным средствам борьбы – создать централизованную организацию и разработать программу действий. Такая организация, получившая название «Земля и воля», была создана в 1876 году. Ее учредителями были Г.В. Плеханов, Марк и Ольга Натансоны, О. Аптекман. Вскоре в нее вступили Вера Фигнер, Софья Перовская, Лев Тихомиров, Сергей Кравчинский (известный как писатель Степняк-Кравчинский). Новая организация заявила о себе политической демонстрацией 6 декабря 1876 года в Петербурге, на площади у Казанского собора, где Плеханов произнес страстную речь о необходимости борьбы с деспотизмом.

В отличие от прежних народнических кружков, это была четко организованная и хорошо законспирированная организация, руководил которой «Центр», составлявший ее ядро. Все остальные члены были разбиты на группы из пяти человек по характеру деятельности, причем каждый состоявший в пятерке знал только ее членов. Так, наиболее многочисленными были группы «деревенщиков», которые вели работу в деревне. Организация издавала и нелегальные газеты - «Земля и воля» и Листок «Земли и воли».

Программа «Земли и воли» предусматривала передачу всей земли крестьянам на правах общинного пользования, свободу слова, печати, собраний и создания производственных земледельческих и промышленных коммун. Главным тактическим средством борьбы была избрана пропаганда среди крестьянства и рабочих. Однако вскоре среди руководящего звена «Земли и воли» возникли разногласия по тактическим вопросам. В руководстве организации выдвинулась значительная группа сторонников признания террора как средства политической борьбы.

Ключевым моментом в истории российского терроризма стало покушение на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, совершенное 24 января 1878 года Верой Засулич. Однако суд присяжных оправдал революционерку, которая была немедленно освобождена из-под стражи. Оправдательный приговор вселил в революционеров надежду на то, что они могут рассчитывать на сочувствие общества.

Террористические акты стали следовать один за другим. 4 августа 1878 года средь бела дня на Михайловской площади в Петербурге С. Кравчинским был заколот кинжалом шеф жандармов генерал-адъютант Н. Мезенцов. Наконец, 2 апреля 1879 года «землеволец» А. Соловьев стрелял в царя на Дворцовой площади, однако ни один из его пяти выстрелов не достиг цели. Террорист был схвачен и вскоре повешен. После этого покушения Россия по распоряжению царя была разделена на шесть генерал-губернаторств с предоставлением генерал-губернаторам чрезвычайных прав вплоть до утверждения смертных приговоров.

Раскол внутри «Земли и воли» усиливался. Многие ее члены решительно выступали против террора, полагая, что он приведет к усилению репрессий и погубит дело пропаганды. В итоге было найдено компромиссное решение: организация не поддерживает террориста, но отдельные ее члены могут оказывать ему содействие как частные лица. Расхождения в подходах к тактическим средствам борьбы вызвали необходимость созыва съезда, который состоялся 18–24 июня 1879 года в г. Воронеже. Спорящие стороны поняли несовместимость своих взглядов и договорились о разделе организации на «Черный передел» во главе с Г. Плехановым , стоявший на прежних позициях пропаганды, и «Народную волю» во главе с исполнительным комитетом, поставившую своей целью захват власти террористическим путем. В эту организацию вошло большинство членов «Земли и воли», а среди ее руководителей выделились А. Михайлов, А. Желябов, В. Фигнер, М. Фроленко, Н. Морозов, С. Перовская, С.Н. Халтурин.

Главным делом руководства партии стало убийство Александра II , которому был вынесен смертный приговор. На царя началась настоящая охота. 19 ноября 1879 года прогремел взрыв царского поезда под Москвой при возвращении императора из Крыма. 5 февраля 1880 года произошло новое дерзкое покушение - взрыв в Зимнем дворце, осуществленный С. Халтуриным. Ему удалось устроиться на работу во дворец столяром и поселиться в одном из подвальных помещений, расположенном под царской столовой. Халтурин сумел в несколько приемов пронести динамит в свою комнату, рассчитывая осуществить взрыв в тот момент, когда Александр II будет находиться в столовой. Но царь в этот день опоздал к обеду. При взрыве были убиты и ранены несколько десятков солдат охраны.

«ДИКТАТУРА СЕРДЦА»

Взрыв в Зимнем дворце заставил власти принять неординарные меры. Правительство стало искать поддержку в обществе с целью изоляции радикалов. Для борьбы с революционерами была образована Верховная распорядительная комиссия во главе с популярным и авторитетным в то время генералом М.Т. Лорис-Меликовым , фактически получившим диктаторские полномочия. Он принял суровые меры для борьбы с революционно-террористическим движением, в то же время проводя политику сближения правительства с «благонамеренными» кругами русского общества. Так, при нем в 1880 году было упразднено Третье Отделение Собственной его императорского величества канцелярии. Полицейские функции были теперь сосредоточены в департаменте полиции, образованном в составе Министерства внутренних дел. Лорис-Меликов стал приобретать популярность в либеральных кругах, став в конце 1880 года министром внутренних дел. В начале 1881 года он подготовил проект привлечения представителей земств к участию в обсуждении необходимых для России преобразований (этот проект иногда называют «конституцией» Лорис-Меликова), одобренный Александром II.

Александр II : «Одобряю основную мысль относительно пользы и своевременности привлечения местных деятелей к совещательному участию в изготовлении центральными учреждениями законопроектов».

П.А. Валуев : «Утром Государь прислал за мной, чтобы передать проект объявления, составленный в министерстве внутренних дел, с поручением сказать о нем мое мнение и, если я не буду иметь возражений, созвать Совет Министров на среду 4-го числа. Я давно, очень давно не видел Государя в таком добром духе и даже на вид таким здоровым и добрым. В 3-м часу я был у гр. Лорис-Меликова (чтобы его предупредить, что я возвратил проект Государю без замечаний), когда раздались роковые взрывы».

Александр II - княгине Юрьевской : «Дело сделано, я только что подписал манифест («Проект извещения о созыве депутатов от губерний»), он будет обнародован в понедельник утром в газетах. Надеюсь, что он произведет хорошее впечатление. Во всяком случае, Россия увидит, что я дал все, что возможно, и узнает, что я это сделал благодаря тебе».

Кн. Юрьевская - Александру II : «Ходят ужасные слухи. Надо подождать».

ЦАРЕУБИЙСТВО

Однако исполнительный комитет «Народной воли» продолжал готовить цареубийство. Тщательно проследив маршруты царских выездов, народовольцы по возможному пути следования самодержца, на Малой Садовой улице, сняли лавку для торговли сыром. Из помещения лавки был сделан подкоп под мостовую и заложена мина. Неожиданный арест одного из лидеров партии А. Желябова в конце февраля 1881 г. заставил ускорить подготовку покушения, руководство которым взяла на себя С. Перовская. Разрабатывался еще один вариант: были срочно изготовлены ручные снаряды на тот случай, если Александр II проследует по другому маршруту - по набережной Екатерининского канала. Там его ждали бы метальщики с ручными бомбами.

1 марта 1881 года царь поехал по набережной. Взрывом первой бомбы, брошенной Н. Рысаковым, была повреждена царская карета, ранено несколько охранников и прохожих, но Александр II уцелел. Тогда другой метальщик, И. Гриневицкий, подойдя вплотную к царю, бросил ему бомбу под ноги, от взрыва которой оба получили смертельные ранения. Александр II скончался через несколько часов.

А.В. Тырков : «Перовская передала мне потом маленькую подробность о Гриневицком. Прежде чем отправиться на канал, она, Рысаков и Гриневицкий сидели в кондитерской Андреева, помещавшейся на Невском против Гостиного двора, в подвальном этаже, и ждали момента, когда пора будет выходить. Один только Гриневицкий мог спокойно съесть поданную ему порцию. Из кондитерской они пошли врозь и опять встретились уже на канале. Там, проходя мимо Перовской, уже по направлению к роковому месту, он тихонько улыбнулся ей чуть заметной улыбкой. Он не проявил ни тени страха или волнения и шел на смерть с совершенно спокойной душой».

Н. Рысаков : «При встрече с Михаилом (И. Емельяновым) я узнал, что Государь наверное будет в манеже, а стало быть, будет проезжать по Екатерининскому каналу. Вследствие понятной ажитации мы больше ни о чем не толковали. Я, недолго еще посидев, ушел. Михаил, как я уже говорил, имел тоже что-то в руках, не помню во что завернутое, а так как вещь в его руках по форме вполне походила на мой снаряд, то я и заключил, что такой же снаряд он получил раньше или позже меня, - я его ожидал в кондитерской минут около 20-ти. ...Идя по Михайловской улице ...мы встретили блондинку (Перовскую), которая при виде нас сморкалась в белый платок, что было знаком, что следует идти на Екатерининский канал. Выйдя из кондитерской, я походил по улицам, стараясь быть к 2-м часам на канале, как сказал еще прежде Захар в свидание мое с ним и Михаилом. Около двух часов я был на углу Невского и канала, а до этого времени ходил или по Невскому, или по смежным улицам, чтобы понапрасну не обращать на себя внимание полиции, находящейся по каналу».

Убийство царя не принесло ожидавшихся народовольцами результатов, революции не произошло. Смерть «царя-освободителя» вызвала скорбь в народе, а российское либеральное общество не поддержало террористов, которыми еще недавно восхищалось. Большинство членов исполнительного комитета «Народной воли» было арестовано. По делу «первомартовцев» состоялся судебный процесс, по приговору которого были казнены С. Перовская (первая женщина в России, казненная за политическое преступление), А. Желябов, Н. Кибальчич, изготовивший взрывные устройства, Т. Михайлов и Н. Рысаков.

«Московские ведомости», 29 марта : «Не скроем, что суд, который теперь творится над виновниками цареубийства, производит тяжелое, невыносимое впечатление, потому что он позволяет революционерам выставляться партией, имеющей право на существование, засвидетельствовать о своем торжестве, явиться героями-мучениками. К чему этот парад, который только смущает умы и общественную совесть?.. Суд не может состязаться в живописи, в поэзии своего рода, которую обнаружили Желябов и Кибальчич. Разве можно серьезно утверждать, что все это лишено известного соблазна?»

Александр III : «Я желал бы, чтобы наши господа юристы поняли наконец всю нелепость подобных судов для такого ужасного и неслыханного преступления».

Г. К. Градовский : «В деле 1 марта 1881 г. немало было оснований к замене смертной казни другим тяжким, но все же поправимым наказанием: Желябов был арестован еще до цареубийства, Перовская, Кибальчич, Гельфман и Михайлов не убивали царя, даже Рысаков (бросивший первую бомбу в царскую карету) его не убил; непосредственным убийцей был И. И. Гриневицкий, но он сам погиб от второй бомбы, которая поразила царя».

К 1883 году «Народная воля» была разгромлена, однако отдельные ее фракции еще продолжали свою деятельность. Так, 1 марта 1887 года была предпринята неудачная попытка покушения на нового императора Александра III , явившаяся последним актом борьбы. Дело «вторых первомартовцев» также закончилось пятью виселицами: были казнены П. Андреюшкин, В. Генералов, В. Осипанов, А. Ульянов (старший брат Ульянова-Ленина) и П. Шевырев.

Однако, несмотря на поражение «народовольцев», опыт их борьбы и особенно цареубийство оказали колоссальное влияние на последующий ход революционного движения в России. Деятельность «Народной воли» убедила последующие поколения революционеров, что с ничтожными силами можно реально противостоять репрессивному аппарату могущественной империи, а терроризм стали расценивать как весьма действенное средство борьбы.

АЛЕКСАНДР БЛОК (ПОЭМА «ВОЗМЕЗДИЕ»)

«…Грянул взрыв

С Екатеринина канала,

Россию облаком покрыв.

Всё издалёка предвещало,

Что час свершится роковой,

Что выпадет такая карта…

И этот века час дневной -

Последний - назван первым марта»

Обложка: К.Е. Маковский «Портрет Александра II на смертном одре», 1881 год. Из собрания Третьяковской галереи.

Источник: https://my.tretyakov.ru