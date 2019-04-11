Орел, хоругвь и сень: герб России, который утвердил Александр II 11 апреля 1857 года у Российской империи появился новый государственный символ, просуществовавший до самого конца империи Государственный герб — один из важнейших символов страны, какой бы строй ни был в ней. Монархии, республики, тирании — все непременно стремятся создать изображение, которое воплощало бы в себе и историю государства, и его мощь, и при этом легко узнавалось бы на знаменах, монетах, печатях и других изображениях. Большинство ныне существующих гербов, особенно в странах Европы и Америки, насчитывают не одно столетие. Не стал исключением и нынешний герб России, хотя в его истории был почти восьмидесятилетний перерыв. Но все-таки черный двуглавый орел, наверное, гораздо... На чтение: 4 минуты

11 апреля 1857 года у Российской империи появился новый государственный символ, просуществовавший до самого конца империи

Государственный герб — один из важнейших символов страны, какой бы строй ни был в ней. Монархии, республики, тирании — все непременно стремятся создать изображение, которое воплощало бы в себе и историю государства, и его мощь, и при этом легко узнавалось бы на знаменах, монетах, печатях и других изображениях.

Большинство ныне существующих гербов, особенно в странах Европы и Америки, насчитывают не одно столетие. Не стал исключением и нынешний герб России, хотя в его истории был почти восьмидесятилетний перерыв. Но все-таки черный двуглавый орел, наверное, гораздо прочнее ассоциируется с русской историей, чем советский герб. Хотя многие историки здесь могут поспорить. А между тем, история российского герба ничуть не менее насыщена событиями, чем история самой страны. И одним из важнейших в их ряду стало утверждение 11 апреля (по ст. ст.) 1857 года императором Александром II государственного герба Российской империи, который практически без изменений просуществовал 60 лет — до февраля 1917 года.

Российский император Александр II, правивший в 1855-1881 гг. Источник: https://upload.wikimedia.org

Новые земли — на герб!

11 апреля 1857 года русский император Александр Николаевич утвердил не просто новый рисунок герба — он утвердил целую систему геральдических символов страны, ее правителей и системы управления. Это были, во-первых, три изображения государственного герба: Большого, Среднего и Малого. Причем одновременно оговаривалось, что наиболее часто используемым будет именно малый герб, а два других предназначались для особых мест и особо торжественных случаев вроде коронации нового монарха и ей подобных. Во-вторых, утверждались изображения родового герба императора Всероссийского, а также рисунки титульных гербов, принадлежащих членам императорской фамилии. И наконец, тем же указом были утверждены напрямую связанные с изображениями государственного герба рисунки трех государственных печатей: Большой, Средней и Малой, а также ковчегов для них и печатей главных и низших присутственных мест и лиц.

Ничего подобного этому в истории России до того дня не бывало. Масштаб события, которое нам сегодня может показаться не слишком значительным, для России середины XIX столетия был чрезвычайно велик. Как отмечалось в первых строках царского указа о новом изображении герба, «со времен августейшего предка его величества государя царя и великого князя Алексея Михайловича , при коем издано в 1667 году первое описание государственного герба России, в сих принадлежностях оного и самом титуле сделаны многие дополнения и изменения». Проще говоря, с конца XVII века Россия настолько расширила свои владения и заняла настолько важное место в мировой политике, прежде всего европейской, что это необходимо было отразить и в ее государственном гербе.

Герб Российской империи, использовавшийся в царствование императора Николая I. Источник: https://upload.wikimedia.org

Эпоху царствования императора Александра II многие историки справедливо считают временем, когда Россия вновь, как и во времена Екатерины Великой, приступила к существенному расширению своей территории. За время царствования императора Александра Николаевича российскими стали многие среднеазиатские земли, окончательно отошел под руку России Северный Кавказ, империя укрепилась и расширила владения на Дальнем Востоке. И хотя многие из этих территорий окончательно стали российскими лишь к концу царствования Александра Освободителя, о своем стремлении к расширению границ император фактически заявил еще в самом начале своего царствования. Помимо того, что империя расширилась до естественных границ континента и простиралась теперь до Тихого океана, была очерчена горами Кавказа, новые территории обеспечивали возрождение и развитие внутренней экономики государства. Российский государственный деятель и историк Василий Татищев оценил преобразования государя во внешней политике как «стремительное изменение внешнеполитического курса страны». Благодаря им наладилась ситуация внутри России, улучшилась экономика, расширились территории, был восстановлен статус и авторитет великой державы.

Перед Александром II стояла очень непростая задача укрепить авторитет России, пошатнувшийся после неудачной для нее Крымской , или Восточной, войны. Потеря Черноморского флота и резкое сокращение влияния в том регионе требовали ответных действий. И пусть в тот момент невозможно было решить проблему дипломатическими (как это удалось сделать позже) или военными (как во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов ). Не менее важными для государственного деятеля середины XIX столетия были демонстративные политические шаги, и одним из них, причем очень многое говорящим партнерам и недоброжелателям России, стало утверждение новой гербовой системы, наглядно демонстрировавшей, насколько широки российские владения.

Государственное знамя, изготовленное к коронации императора Александра II весной-летом 1856 года. Источник: http://www.vexillographia.ru

Герб в гербе

Надо заметить, что самым важным и сложным из трех созданных при Александре II гербов стал Большой герб. Его традиционно считают одним из самых сложных государственных гербов в мировой истории, и эта оценка вполне справедлива. Достаточно сказать, что в Большой государственный герб входили изображения 15 гербовых щитов: шесть — с соединенными гербами княжеств и волостей и девять — с гербами Великих княжеств и гербом самого императора. Кроме того, композицию венчала, как говорилось в царском указе, «государственная хоругвь, с осьмиконечным на древке оной крестом. Ткань государственной хоругви золотая, на ней изображение среднего государственного герба, только без окружающих оный девяти щитов с гербами царств и великих княжеств и родовым его императорского величества гербом».

Главным элементом Большого герба был собственно герб Российской империи. В том же указе он описывался как черный двуглавый орел на золотом щите, с тремя императорскими коронами над головами: по одной над каждой и расположенными выше них третьей, чуть большего размера и с голубой развевающейся лентой. В лапах орел держал золотые скипетр (в правой) и державу (в левой), а на груди был изображен «герб Московский: в червленом с золотыми краями поле-щите Святой Великомученик и Победоносец Георгий», поражающий змия. Щит окружала цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного, венчал герб изображенный над щитом шлем святого великого князя Александра Невского , а по сторонам располагались «изображения святых архистратига Михаила и архангела Гавриила». Располагались все эти изображения на золотой «сени», выглядевшей как своего рода купол-балдахин с оторочкой горностаем и «усеянной», как говорилось в указе, «российскими двоеглавыми орлами».

Большой герб Российской империи, утвержденный императором Александром II 11 апреля 1857 года. Источник: https://geraldika.ru

Как оговаривал указ, в полном виде российский государственный герб использовался в очень ограниченном числе случаев. В частности, он изображался на Большой государственной печати, «на тронах, балдахинах, в залах, назначенных для торжественных при императорском дворе собраний или для заседания высших присутственных мест, но не иначе, как по особым высочайшим повелениям».

Средний герб выглядел попроще: без «сени» и без шести щитов с соединенными гербами княжеств и волостей. Изображался он, соответственно, на Средней государственной печати, а также «по особенным указаниям его императорского величества, и в других местах и случаях».

Что касается Малого герба, то он представлял собой подобие среднего, но без императорской сени и изображений святых. При этом орденская цепь перекочевывала на грудь орла, а гербовые щиты — на крылья. Расположение их там тоже было регламентировано: на правом крыле располагались гербы Царства Казанского, Царства Польского и Царства Херсонеса Таврического, а на левом — Царства Астраханского, Царства Сибирского и Царства Грузинского. Кроме того, на правом крыле был еще щит с соединенным гербом великих княжеств Киевского, Владимирского и Новгородского, а на левом — Великого Княжества Финляндского.

Малый герб Российской империи, утвержденный императором Александром II 11 апреля 1857 года. Источник: https://upload.wikimedia.org

В таком виде, только под императорской сенью, Малый герб изображался на Малой государственной печати. На других печатях, как оговаривал царский указ, он мог изображаться и без сени, и без гербов на крыльях, «но всегда с Московским на груди гербом, окруженным цепью ордена святого апостола Андрея Первозванного».

Новому императору — новый символ

Работа над новой гербовой системой России началась сразу же, как только Александр II вступил на престол, — в 1855 году. Из этого нетрудно сделать вывод, насколько большое значение император придавал тому, с какими именно символами будет ассоциироваться его царство и его правление. Для разработки изображений гербов, печатей и всего, что за ними следует, была отряжена специальная комиссия, которую возглавил Борис (Бернгард) Кёне, на тот момент — хранитель нумизматического отделения Эрмитажа. И он взялся за дело с истинной страстью человека, который получил возможность наконец-то проявить себя в той сфере, которую считал своим призванием, — геральдике.

Борис Кёне, возглавлявший комиссию по разработке новых изображений гербов Российской империи в 1855-1857 годах. Источник: https://upload.wikimedia.org

На разработку нового рисунка гербов и печатей ушел год с лишним. Первым 8 (по ст. ст.) декабря 1856 года был утвержден рисунок Малого герба, который выполнил художник Гербового отделения Департамента герольдии Александр Фадеев. Ему же чуть раньше, 8 марта того же года была поручена работа над рисунком Государственного знамени к коронации Александра II, которая состоялась 26 августа (по ст. ст.) 1856 года в Москве. Примечательно, что уже на этом знамени можно увидеть многие черты нового государственного герба, утверждение которого состоится полгода спустя. Двуглавый орел уже имеет характерно поднятые крылья с растопыренными перьями, вокруг него и на крыльях видны гербы царств, княжеств и волостей, головы его венчают три короны с развевающейся лентой. Но заметны и отличия: цвет щита московского герба красный, а не золотой, и святой Георгий на нем скачет слева направо, согласно устоявшейся к тому времени российской практике. Направление движения справа налево он чуть позже сменил по решению Бориса Кёне, который ориентировался на западноевропейскую геральдическую традицию.

Спустя полтора месяца после того, как император Александр II утвердил изображения новых составляющих российской гербовой системы, 31 мая (по ст. ст.) 1857 года указ с описанием новых гербов и норм их употребления опубликовал Сенат. За этим последовало еще множество разных государственных актов, которые определяли, как, где и каким образом должны и могут использоваться новые изображения российского герба. А создатель всей новой гербовой системы Борис Кёне в знак признания его заслуг в этом непростом деле стал начальником гербового отделения департамента герольдии.

Новый вариант Большого герба Российской империи, утвержденный императором Александром III 27 июля 1882 года, с автографом самодержца. Источник: https://geraldika.ru

В виде, утвержденном Александром II, новый российский герб просуществовал до самого конца существования самой Российской империи. Сын Александра Освободителя, царь Александр Миротворец , в свое царствование внес лишь некоторые изменения в рисунок большого герба. За счет небольшого увеличения размеров гербовых щитов и появления лавровых ветвей, окружающих герб снизу и с боков, он стал выглядеть полностью завершенным рисунком.

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