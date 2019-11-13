Лопата – друг солдата! История саперной лопатки Все знают, что в экипировку и снаряжение каждого солдата входит саперная лопатка, но так было не всегда Шанцевый инструмент, как принято у военных называть все приспособления для инженерных и саперных работ, существует еще со времен античных армий. Оборонительные сооружения и полевые укрепления существовали всегда, и для их возведения необходимы были инструменты. Кирка, молоток, топор, пила и, наконец, лопата были верными спутниками всех армий на протяжении двух тысячелетий войн. Но инструмент для самоокапывания появился сравнительно недавно и существует всего около полутора веков. Сегодня мы расскажем вам о саперной лопатке – инструменте, спасшем жизнь десяткам тысяч солдат во всех армиях мира, помощнице... На чтение: 2 минуты

Все знают, что в экипировку и снаряжение каждого солдата входит саперная лопатка, но так было не всегда

Шанцевый инструмент, как принято у военных называть все приспособления для инженерных и саперных работ, существует еще со времен античных армий. Оборонительные сооружения и полевые укрепления существовали всегда, и для их возведения необходимы были инструменты. Кирка, молоток, топор, пила и, наконец, лопата были верными спутниками всех армий на протяжении двух тысячелетий войн. Но инструмент для самоокапывания появился сравнительно недавно и существует всего около полутора веков. Сегодня мы расскажем вам о саперной лопатке – инструменте, спасшем жизнь десяткам тысяч солдат во всех армиях мира, помощнице в обороне и грозном, особенно любимом в нашей армии, оружии в нападении.

Лопата — друг солдата!

Источник: pinterest.ru

Изобретение Линнеманна

С развитием огнестрельного оружия во второй половине XIX века, особенно с появлением Митральез (картечниц), чуть позже ставших пулеметами, пехота стала нести всё более возрастающие потери от огня стрелкового оружия.

Капитан Линнеман и его изобретение

Источник: pinterest.ru

Тогда датский капитан-пехотинец Линнеманн запатентовал, казалось бы, простое, но весьма эффективное средство, предназначенное для каждого солдата, – небольшую лопатку. Патент был оформлен в 1869 году, но сам инструмент не нашел понимания на родине, зато приглянулся австро-венгерской и русской армиям. Россия сразу же разместила заказ на 60 тысяч лопаток, щедро заплатив за них 30 тысяч рублей.

Четырехгранная лопатка

Источник: pinterest.ru

Лопатка была небольшой, длина составляла всего 50 сантиметров. Такую применяют до сих пор в нашей армии, она называется МПЛ-50 (малая пехотная лопата 50 см). Изначально лопата была четырехгранной, имела кожаный чехол для удобного ношения. С ней каждый солдат мог быстро залечь и окопаться, чтобы вести бой и уберечь себя при этом от пуль противника. Любопытно, что несмотря на название, саперная лопатка выдается не саперам, а всем без исключения пехотинцам. Саперы же (по крайней мере в нашей армии) пользуются большой лопатой БСЛ-100.

Русский сюрикен

Простая и надежная лопатка пришлась по душе рядовым пехотинцам. Мощная и надежная лопатка изготавливалась из толстого металла и твердых пород дерева. Простая толстая рукоять идеально ложится в ладонь, становясь буквально продолжением руки. А удобный набалдашник на конце черенка облегчает работу по самоокапыванию, рытье стрелковых ячеек, окопов и даже рукопашный бой. Нередко в набалдашнике сверлят отверстие и делают темляк для надежного удержания лопатки в бою. В сравнении с большой лопатой производительность МПЛ равна 2:3. Опытный боец вырывает себе ячейку за 8-10 минут, неопытный – может «копаться» 20-30 минут. Для лопатки были придуманы специальные методы работы, не изменившиеся и по сей день.

Метание лопатки

Источник: pinterest.ru

В годы Первой мировой войны лопатка приобрела и боевые функции. Хорошо заточенная лопатка превращалась в подобие древнего боевого топора, опытный боец, обороняясь, может удерживать на расстоянии человека с ножом (и даже не одного). И в то же время своими выпадами боец будет наносить страшные раны противнику. В советское время, когда лопатка приобрела классический пятигранный облик, был разработан специальный комплекс вольных упражнений. Особенный эффект производит метание лопатки. Заточенная МПЛ-50, вращающаяся в воздухе благодаря хорошему балансу, по рукоять входит в дерево (представьте, что будет с человеком). Из-за пояса МПЛ выхватывается мгновенно, превращая умело орудующего ею солдата в подобие древнего неистового берсерка.

Не только копать и воевать

Лопатка изначально предназначалась не только для копания или, как позже выяснилось, для боя. Ее можно использовать вместо сковороды для разогрева или приготовления еды. Лопатка используется как топор – она легко перерубает дерево толщиной в мужскую руку. С ее помощью очень легко можно нарубить дрова, выточить колышки для палатки, удалить мешающие корни дерева. Для автомобилистов лопатка тоже может стать незаменимым помощником: ее используют как опору для домкрата или для того, чтобы просто откопать свой автомобиль из снежного или грязевого плена, послужит она и для самообороны от дорожного дебошира.

Тренировка боя лопаткой

Источник: waralbum.ru

Лопаткой легко измерять расстояние: 2 длины лопатки – метр. Надо отметить, что производятся лопатки в строгом соответствии с установленными стандартами. Это очень важно для военных при организации полевых укреплений и окопов, но и для гражданских, применяющих инструмент в мирных целях, немаловажно. Длина штыка – 25 см, а ширина – 20. Производительность – до 0,5 кубометров грунта в час.

Лопатка в наши дни

Сейчас многие армии мира и их фирмы-поставщики пытаются усовершенствовать лопатку. По этому пути пошли ещё немцы, создав в 1938 году складную лопатку для солдат вермахта. Так же поступили и в Великобритании в годы Второй мировой. Однако бойцам такие лопатки не нравились – они были некрепкие, нередко их шарниры разбалтывались, в результате чего инструмент начинал люфтить. Расшатанную складную лопату можно было сразу выбрасывать, потому немцы на полях сражений всеми силами пытались заполучить обычную нашу МПЛ, которая была удобнее и проще в эксплуатации: ее очень легко подтянуть или зажать – другого ремонта не требовалось.

Складная американская лопатка

Источник: pinterest.ru

Но в наши дни в войсках стран НАТО продолжают пользоваться складными (при всех их недостатках) лопатками. Правда, обновленный вариант несколько отличается: складывающаяся аж в три раза с D-образным концом черенка «эталонная» американская лопатка может использоваться даже как мотыга. На ней есть пилка, а гражданская версия инструмента дополняется набором для выживания. Весь комплект снабжен жестким пластиковым чехлом. Отзывы об этой лопатке разные, но хороших мало, поскольку и для копания-то она пригодна лишь до той поры, пока не расшатаются шарнирные соединения, а другие функции – без надобности.

Наша современная МПЛ-50

Источник: pinterest.ru

А в нашей армии, напротив, чтят традиции: в подразделения продолжают поставлять МПЛ-50. Недавно появилась новая генерация все той же бессмертной классики. Хоть она стала защитного цвета, и появился новый чехол, в ней угадываются черты знакомой всем малой пехотной лопаты. И нам кажется, что солдаты, охотники, рыболовы и туристы будут ей пользоваться вечно.

Обложка: pinterest.ru

Смотрите также:

Почему морская душа в полоску? История русской тельняшки

Война войной, а обед по расписанию: что ел советский солдат

Грог, сухарь и жареная крыса: быт моряков парусного флота

Горе побежденному: история военных трофеев

Дающий шанс выжить: история появления и применения противогаза