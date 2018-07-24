Краткий курс истории. Николай Чернышевский 24 июля 1828 года родился человек, которого в служебных документах жандармы и агенты тайной полиции называли «врагом Российской Империи номер один»... На чтение: 1 минута

24 июля 1828 года родился человек, которого в служебных документах жандармы и агенты тайной полиции называли «врагом Российской Империи номер один», – выдающийся публицист, писатель, ученый и революционер Николай Гаврилович Чернышевский.

Формирование революционера-демократа

Ничто не предвещало, что ребенок из очень религиозной семьи станет знаменем зарождающегося русского революционного движения. Отец Николая был протоиереем Александро-Невского кафедрального собора города Саратова, выходцем из крепостных крестьян села Чернышева Пензенской губернии. До 14 лет обучением мальчика занимался отец, а в дальнейшем – гувернер-француз, который оказал сильное влияние на мировоззрение Чернышевского. В детстве он получил от окружающих очень своеобразное прозвище – Библиофаг, что переводится как «пожиратель книг». Знаний Чернышевского хватило для того, чтобы через три года учебы в Саратовской духовной семинарии, не окончив ее, поступить в Петербургский университет на историко-филологическое отделение.

В эти годы он становится убежденным революционером-демократом. Основой для формирования его политических взглядов стали труды античных, а также французских и английских материалистов XVII–XVIII веков. В 1850 году Чернышевский окончил учебу и направился для преподавания в Саратовскую гимназию. В 1853 году он женился, а затем переехал в Санкт-Петербург, где началась его работа учителем во Втором кадетском корпусе. Эта служба не заладилась, и он был вынужден уйти в отставку.

Литературная деятельность

С 1853 года фамилия Чернышевского появляется под небольшими статьями в «Санкт-Петербургских ведомостях» и «Отечественных записках». А с 1854 года он переходит на постоянную работу в журнал «Современник». Здесь он активно сотрудничал с Николаем Некрасовым и Николаем Добролюбовым. Чернышевский пытается превратить журнал в рупор революционной демократии. В 1855 году состоялась защита его магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», которую расценили как революционное выступление, и это позволило тогдашнему министру просвещения задержать присвоение Николаю Гавриловичу ученой степени.

В 1858 году Чернышевский становится первым редактором журнала «Военный сборник». Работу издания высоко оценивали Герцен и Огарёв, которые стремились привести армию к участию в революции. Постепенно Чернышевский становится лидером публицистики в русской философии материализма. Не являясь членом тайного революционного общества «Земля и воля», он, по сути, сыграл роль его вдохновителя. Чернышевский попадает под тайный надзор полиции, его подозревают в составлении воззвания «Великорусс» и других враждебных правительству воззваний. В мае 1862 года власти закрыли журнал «Современник» на восемь месяцев, а когда издание возобновилось, в нем был напечатан роман «Что делать?». Его Чернышевский написал, будучи под арестом в Петропавловской крепости.

Арест и ссылка

В июне 1862 года Чернышевский оказался в Алексеевском равелине Петропавловской крепости . Его арест был связан с прокламацией «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Полтора года длилось следствие. В феврале 1864 года писателя приговорили к каторге сроком на 14 лет, а после – к пожизненному поселению в Сибири. Император Александр II частично помиловал Чернышевского и уменьшил срок до семи лет каторги. Тем не менее властям этого показалось мало, и 31 мая 1864 года на Мытнинской площади состоялась еще и гражданская казнь осужденного. В целом Чернышевский провел на каторге и в тюрьмах свыше 20 лет.

Революционеры предприняли несколько попыток вызволить Чернышевского с каторги, но безуспешно. Только в 1883 году власти разрешили ему вернуться в европейскую часть России. Городом пребывания писателя стала Астрахань. Сын Михаил добился того, что в июне 1889 года его отцу было позволено переехать в Саратов. Но пребывание здесь продлилось недолго. В октябре того же года Чернышевский заболел малярией и от кровоизлияния в мозг умер 29 октября. Похоронен на Воскресенском кладбище города Саратова.

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