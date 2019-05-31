Гражданская казнь на Мытнинской площади 31 мая 1864 года состоялась Гражданская казнь Николая Гавриловича Чернышевского Ты теперь никто Для обуздания дерзких вольнодумцев всегда существовали проверенные и действенные средства. В царской России смертная казнь по возможности не применялась, разве что в исключительных случаях. Революционеров ожидали каторжные работы в Сибири. Но перед тем как особо опасный для властей осуждённый отправлялся по Владимирке (в начале этой дороги ныне московское Шоссе Энтузиастов) в далёкий путь, он подвергался унизительной гражданской казни, предполагавшей лишение сословных, политических и гражданских прав. В историю вошли события, связанные с применением этой процедуры к декабристам, а через несколько десятилетий – и к Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Дорога... На чтение: 1 минута

31 мая 1864 года состоялась Гражданская казнь Николая Гавриловича Чернышевского

Ты теперь никто

Для обуздания дерзких вольнодумцев всегда существовали проверенные и действенные средства. В царской России смертная казнь по возможности не применялась, разве что в исключительных случаях. Революционеров ожидали каторжные работы в Сибири. Но перед тем как особо опасный для властей осуждённый отправлялся по Владимирке (в начале этой дороги ныне московское Шоссе Энтузиастов ) в далёкий путь, он подвергался унизительной гражданской казни, предполагавшей лишение сословных, политических и гражданских прав. В историю вошли события, связанные с применением этой процедуры к декабристам , а через несколько десятилетий – и к Николаю Гавриловичу Чернышевскому.

Дорога на эшафот

Николай Чернышевский начал идти по опасной дороге ещё в студенческие годы. Именно тогда началась его революционная деятельность и появились первые литературные работы. Закрытых тем для него не было. Он писал литературно-критические и историко-литературные работы, освещал экономико-политические вопросы. Николай Гаврилович был ещё и идейным вдохновителем тайной молодёжной революционной организации «Земля и воля».

Источник: http://www.rewizor.ru

В 1862 году Чернышевский был арестован, а обвиняли его в составлении прокламации «Братским крестьянам от их доброжелателей поклон». Воззвание попало в руки Всеволода Костомарова, который оказался провокатором. Но уже до этого в служебной переписке между жандармерией и полицией Чернышевский назывался «врагом империи номер один». А непосредственно поводом для ареста, стало упоминание фамилии Чернышевского в письме эмигранта Герцена в связи с идеей издания «Современника» в случае его запрещения властями в Лондоне.

Источник: https://24smi.org

Следствие по делу Чернышевского затянулось, оно шло полтора года. Во время заключения Николай Гаврилович несколько раз объявлял голодовку и продолжал трудиться. Кроме статей, он завершил в тюрьме роман «Что делать», опубликованный в журнале «Современник». В феврале 1864 года вынесли приговор: ссылка на каторгу на четырнадцать лет и пожизненное поселение в Сибири. Император Александр II сократил каторгу до семи лет, но в целом Чернышевский провёл в царских учреждениях уголовно-исправительной системы более двадцати лет. В мае 1864 года состоялась гражданская казнь.

Утро туманное

Гражданская казнь Чернышевского проходила на Мытнинской площади в Петербурге дождливым и туманным утром 31 мая 1864 года. Специально для экзекуции был сооружено возвышение, на котором стоял чёрный столб с цепями. Были приняты серьёзные меры безопасности. Вся площадь была оцеплена жандармами и городовыми, в толпе шныряли агенты в штатском. Чернышевского доставили на площадь в тюремной карете и подвели на возвышение. С него сняли фуражку и прочитали обвинение. После прочтения приговора Чернышевский был опущен на колени, а над его головой сломали шпагу. Дальше процедура предусматривала прикрепление его цепями к столбу. На грудь ему была прикреплена табличка с надписью «государственный преступник». Герцен откликнулся на это судилище следующими словами: «Это новую Россию Россия подлая показывала народу, выставляя Чернышевского на позор».

Источник: https://24smi.org

Дождь усиливался, и палач надел на Чернышевского фуражку, за что он кивком поблагодарил палача. Стояние в цепях продолжалось четверть часа. К ногам Чернышевского одна из присутствующих девушек бросила цветы и тут же была арестована. Казнь была свёрнута, Чернышевского посадили в карету и увезли. Оставшаяся на площади молодёжь, провожала своего учителя криками: «До свидания!». Уже на следующий день его отправили в Сибирь.

Эпилог

Первые три года революционер провёл на монгольской границе, а после был переведён в Александровский завод. Чернышевскому было разрешено встречаться с женой и малолетним сыном. Он мог общаться с другими заключёнными и, главное, он мог работать. Когда закончился срок каторги, он выбрал для своего постоянного места жительства город Вилюйск. В письмах с каторги и из ссылки он никогда не жаловался, был спокоен и бодр. В 1883 году Николаю Гавриловичу разрешили жительство в Астрахани, в 1889-м за несколько месяцев до смерти – в родном Саратове.

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