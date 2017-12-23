Краткий курс истории. Великий Карл Великий Карл – так его называли современники... На чтение: 1 минута

23 декабря 1799 года родился русский художник Карл Павлович Брюллов. Великий Карл – так его называли современники.

Отцовские уроки

Брюллов был третьим сыном в семье. Отец, Поль Брюлло, француз по происхождению, был преподавателем Академии художеств. Маму Карл почти не знал, она рано умерла. Отец воспитывал детей в строгости, обучал их художественным искусствам. За плохо выполненный урок он мог лишить еды или прибегнуть к телесным наказаниям. Однажды он дал сыну такую пощечину, что у мальчика лопнула барабанная перепонка, и Карл навсегда остался глух на левое ухо. Но об отце Брюллов вспоминал с уважением, говоря, что именно отцовские уроки позволили ему стать великим художником.

Гений

В 10 лет Карл Павлович поступил в Академию художеств . Учителя говорили, что не знают, чему учить маленького гения. Его любили однокашники, хотя обычно таких вроде бы «выскочек» не любят. Но Брюллова нельзя назвать баловнем судьбы. Для романтика, жаждущего свободы творчества, академия была в определенной степени гнетом, ведь писать нужно было по правилам, а хотелось писать по-своему. Свободу художник обрел, отправившись в Италию. Там он оказался на раскопках Помпеи и создал свое прославленное полотно «Последний день Помпеи», за которое итальянцы буквально осыпали художника цветами. Брюллову тогда не было и 35 лет, но он сказал ученикам, что второй такой картины ему уже не создать. И всю оставшуюся жизнь гениальный художник в собственном творчестве спорил с самим собой.

Пушкин преклонялся

В 35 лет Брюллов узнал от врачей, что может умереть в любой момент, настолько у него больное сердце. Поэтому он писал портреты только счастливых людей, у него почти нет портретов драматических и совсем нет портретов трагических. Богатый, знаменитый и красивый, но внутренне несчастный Карл Павлович оставался всю жизнь один. И хотя в него влюблялись девушки, он не верил, что интересен кому-то по-настоящему.

Рассказывали, что Пушкин стоял перед Брюлловым на коленях. Они встретились на балу. Уже известный всем Брюллов рисовал карикатурки на гостей. Пушкину одна так понравилась, что, выпрашивая ее у художника, он даже встал на колени. Брюллов пообещал поэту подарить любую карикатурку в другой раз, а эту непременно нужно отдать тому, кто на ней запечатлен. Другого раза не было: Пушкин погиб на дуэли. Брюллов и Пушкин родились в один год, только великий художник пережил великого поэта на 15 лет, скончавшись в 1852 году.

Обложка: К.П. Брюллов. Автопортрет, 1848 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru