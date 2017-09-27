Краткий курс истории. Величайший собор-памятник 27 сентября 1811 года состоялось освящение Казанского собора в Санкт-Петербурге... На чтение: 1 минута

27 сентября 1811 года состоялось освящение Казанского собора в Санкт-Петербурге. Строительство храма по проекту архитектора А.Н. Воронихина шло 10 лет. В настоящее время Казанский собор является кафедральным собором Санкт-Петербургской епархии РПЦ.

Трагическая площадь

Современники всегда воспринимали собор как памятник, установленный в честь побед русского народа в Отечественной войне 1812 года. Однако соборная площадь обладала удивительным «магнитным» свойством для революционных масс. В декабре 1876 года здесь проходила демонстрация «Земли и воли» (бывшие члены этой организации впоследствии убьют императора Александра II ). Здесь же в первый раз выступал Георгий Валентинович Плеханов. А в Кровавое воскресенье 1905 года именно тут ожесточившаяся толпа построила баррикады.

Памятник воинской славы

Сейчас Казанский собор в Петербурге известен благодаря тому, что в нем хранится чтимый список (т.е. копия) чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Во всей Российской империи из множества списков этой иконы наибольшим почитанием пользовались только московский и петербуржский. В соборе похоронен величайший русский полководец Михаил Илларионович Кутузов . Кроме того, здесь хранятся ключи от взятых городов и различные военные трофеи, захваченные в войне с Наполеоном.

Разграбленное серебро

В 1922 году из собора изъяли массу церковных ценностей. Из всех элементов богатейшего некогда интерьера храма до наших дней дошли лишь немногие. Безвозвратно утерянным оказался уникальный серебряный иконостас, который просто переплавили. Всего же большевики изъяли порядка двух тонн серебра. Но сохранились, в частности, 56 колонн из розового финского гранита, с позолоченными коринфскими капителями. С 1932 года в соборе находился Музей истории религии и атеизма – в те времена так поступали со многими известными храмами. В наши дни Казанский собор отреставрирован и служит своему прямому предназначению.

Обложка: Казанский собор: Санкт-Петербург (фото: АсяС CC BY-SA 4.0)

Источник: https://commons.wikimedia.org