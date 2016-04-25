Задачи, удачи и неудачи реформ Ивана Грозного: что об этом нужно знать Разобравшись в предыдущих статьях с общим содержанием Историко-культурного стандарта (ИКС) и трудными вопросами № 1, 2 и 3, связанными с призванием варягов, формированием древнерусской народности, и историческим выбором Александра Невского, перейдём к следующей проблеме отечественной истории.

Разобравшись в предыдущих статьях с общим содержанием Историко-культурного стандарта (ИКС) и трудными вопросами № 1, 2 и 3, связанными с призванием варягов, формированием древнерусской народности, и историческим выбором Александра Невского , перейдём к следующей проблеме отечественной истории.

Как и было задумано, мы попытаемся:

– во-первых, кратко объяснить содержание каждого из «трудных вопросов», опираясь на научно-сертифицированное его толкование в современной историографии и здравый смысл учителя и преподавателя с более чем 20-летним стажем;

– во-вторых, проинспектировать совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами гражданского воспитания.

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Начнём с научной сертификации. Трудный вопрос № 4 сформулирован в ИКС так : «Роль Ивана IV в российской истории: реформы и их цена».

Трудность этого вопроса связана с дискуссиями относительно двух проблем:

1) целей опричной политики Ивана IV – проводившейся им в 1565 – 1572 годах, – и

2) необходимости для России затеянной Иваном Васильевичем Ливонской войны (1558 – 1583).

Оценка других крупных перемен в жизни России, происшедших в те годы, когда Иван IV реально участвовал в управлении страной, в общем, единодушна. Никто не отрицает ни пользы подчинения в 1552 – 1556 годах Казанского и Астраханского ханств, ни пользы от реформ середины XVI века –введения в ряде уездов страны местного самоуправления, создания постоянных органов центрального управления (приказов), введения нового процессуального кодекса (Судебника 1550 года), создания постоянной пехоты (стрелецкого войска)…

Что же до опричной политики, то это был эксперимент по «обкатке» на части территории страны новой политической модели, а именно: самодержавия, абсолютной власти монарха. Ведь к тому времени монарх в России был ограничен Боярской думой и политической традицией – требовавшими считаться при назначении на должности с самолюбием аристократии. А на территории существовавших внутри страны порядка 20 автономных областей – удельных княжеств, – царь делил власть с удельными князьями.

Но в январе 1565 года Иван IV разделил Россию на две части – опричнину и земщину. Опричнина стала его личным уделом, где он распоряжался как абсолютный монарх. Земщиной он, как и раньше, управлял вместе с Боярской думой.

Зачем же Ивану Васильевичу была нужна абсолютная власть?

Из его собственных писем хорошо видно, что у царя – много читавшего и размышлявшего над прочитанным – очень рано сложилось убеждение, что монарх ограничен только Богом. И, например, историк Д.Н. Альшиц полагал, что «опричный эксперимент» и проводился для претворения этой идеи в жизнь, для установления в стране, так сказать, самодержавия ради самодержавия.

В.Б. Кобрин (развивая здесь взгляды А.А. Зимина и других исследователей, писавших до середины 1960-х годов) делал акцент на «прикладном» значении установления Иваном IV самодержавия: необходимо было усилить централизацию государства, покончить со своеволием удельных князей и другой знати.

Чисто «прикладной» видит цель введения опричнины и Д.М. Володихин. После ряда неудач в Ливонской войне в начале 1560-х годов, считает он, Иван Васильевич решил повысить эффективность военного руководства. А для этого задумал сосредоточить руководство хотя бы частью армии исключительно в своих руках – и хотя бы там расставлять командные кадры по своему усмотрению. А не так, как требовала традиция – только из круга наиболее знатных лиц. Ну, а поскольку основой вооружённых сил России было тогда поместное войско (дворянское ополчение), получавшее за службу земельные владения (поместья), то для единоличного руководства хотя бы частью армии требовалось и единоличное же распоряжение хотя бы частью земельного фонда страны – словом, единоличное руководство хотя бы частью страны…

Что же дала опричная политика?

Централизация управления обширной, бедной ресурсами и окруженной большим количеством враждебных государств Россией в XVI веке в принципе должна была обеспечить более эффективную оборону страны. Но здесь реальным достижением стала лишь ликвидация всех (кроме одного) удельных княжеств. Абсолютную власть монарха Ивану Грозному утвердить не удалось. В 1572 году он от своего эксперимента отказался (любая абсолютная монархия должна опираться на разветвлённый бюрократический аппарат, а он тогда только начал создаваться).

Повысить качество военного управления не удалось. Деление армии на опричную и земскую повлекло за собой несогласованность действий той и другой – в конце концов приведшую в 1571 году к прорыву крымцев к Москве и гибели Москвы в огне.

То есть плюсов – как ни оценивай цели опричнины – минимум.

А минусов – масса.

Свыше 4000 (по данным самих опричников) казнённых за недовольство политикой опричнины и просто убитых «за компанию» с их господами крестьян и холопов.

Усугубление за счёт этого обезлюживания и разорения России, начавшегося после неурожаев три года подряд (1569–1571) и эпидемии чумы 1570 года.

Раскол служилых людей по отечеству (бояр и дворян) на «чистых» и «нечистых» – аукнувшийся потом в Смуту.

Обезлюживанию и разорению России способствовала и Ливонская война. Уже в 1561 году она вылилась в войну со всей Северной и Восточной Европой, а вести её приходилось, сражаясь на два, а то и три фронта. Ведь все эти годы не прекращались набеги Крымского ханства, разгорались серьёзные восстания в бывшем Казанском ханстве…

Может быть, цель оправдывала средства? Считается, что целью войны было овладение торговыми портами на Балтике – необходимыми для экономического роста страны. Но сейчас всё чаще указывают на то, что в Ливонии Иван стремился получить прежде всего земли для раздачи военным. А воевать со всей Северной и Восточной Европой – это не самый эффективный способ найти такие земли. В России их было куда больше…

Но и земель Иван Васильевич никаких в той войне не приобрёл. Даже отдал шведам часть уже имевшихся.

В общем, улучшив в середине XVI века и внутри-, и внешнеполитическое положение России, в 1560-х – 1580-х годах Иван IV его однозначно ухудшил. Дискуссии среди историков об Иване Грозном продолжаются, но наиболее аргументированный вывод скорее пессимистичен: цена реформ оказалась очень разной и в случае опричнины с Ливонской войной – неподъёмной для страны.

Литература