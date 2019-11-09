Гибель наследника: мог ли Иван Грозный убить старшего сына? По одной из существующих версий, 9 ноября 1581 года царь Иван Грозный в приступе ярости ранил своего сына...

По одной из существующих версий, 9 ноября 1581 года царь Иван Грозный в приступе ярости ранил своего сына, попав железным наконечником посоха ему в висок. Через несколько дней царевич Иван Иванович скончался. Но почему тайна смерти наследника так и осталась неразгаданной?

Угроза для династии

Смерть царевича Ивана в 1581 году по сей день является одной из наиболее волнующих исторических загадок. Особую значимость она приобретает в контексте последующих событий: через десять лет после гибели старшего сына Грозного царя при печальных обстоятельствах умрет и самый младший, Дмитрий Угличский. Единственный оставшийся в живых потомок Ивана IV Федор Иоаннович будет править страной до 1598 года, а затем в России начнется Смутное время .

Хотя история не знает сослагательного наклонения, очень трудно избежать соблазна и не порассуждать о том, что случилось бы с нашей страной, если бы Иван Иванович не погиб. Возможно, династического кризиса удалось бы избежать. Или новый царь смог бы преодолеть экономический упадок, последствия опричнины и военных неудач еще до начала Смуты. Тогда не появилось бы ни самозванцев, ни царей, избранных Земским собором . Наконец, не воцарилась бы династия Романовых .

И все же факты остаются фактами. Из всех детей Ивана Грозного до совершеннолетнего возраста дожили двое – Федор и Иван. Последний считался наследником царя, принимал участие в обсуждении государственных вопросов (кстати, нередко вступая с отцом в споры) и готовился к управлению страной. Как вышло, что именно самый «перспективный» из сыновей Ивана IV мог погибнуть в ходе конфликта с государем, историки спорят уже несколько веков.

Покушения на картину

Нередко считается, что тема гибели царевича Ивана от руки Ивана Грозного начала вызывать интерес после создания И.Е. Репиным картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Это не совсем верно. К данному сюжету обращались и другие художники, причем на десятки лет раньше. Только вот сам процесс убийства они не изображали – чаще всего на полотнах мы видим Ивана Грозного возле гроба наследника.

Судьба полотна Репина была и остается трудной. В конце XIX века картину называли отвратительной, а в 1913 году на нее с криком «Довольно крови!» накинулся и порезал ножом некто Абрам Балашов, признанный невменяемым. Совсем недавно, в 2018 году, история вандализма повторилась: за пять минут до закрытия Третьяковской галереи в зал проник злоумышленник и, разбив защитное стекло, нанес по картине несколько ударов металлическим предметом. Холст порвался в нескольких местах. Сейчас произведение И.Е. Репина находится на реставрации.

Что говорят свидетели, историки и летописцы

Уникальность истории с Иваном Грозным и его сыном заключается в том, что аргументов в подтверждение убийства насчитывается примерно столько же, сколько и аргументов против реальности этого события. Дата предполагаемой ссоры царя и царевича была установлена историком Н.П. Лихачевым, который обнаружил письмо Ивана Васильевича о «болезни» сына, адресованное боярину Никите Романовичу Юрьеву и дьяку Андрею Щелкалову. Возможный конфликт случился 9 ноября, а через десять дней царевич скончался. Его тело перевезли из Александровской слободы в Москву и похоронили в Архангельском соборе.

О том, что царь в порыве гнева нанес наследнику смертельный удар, говорится в нескольких письменных источниках XVII века: «Хронографе» 1617 года, сообщениях Мазуринского летописца и Латухинской Степенной книги, а также вкладной книге Троице-Сергиева монастыря . В некоторых летописях в отношении Ивана Ивановича употребляется нейтральное выражение «преставился», что не исключает любой версии его смерти. Однако все это – свидетельства эпохи Романовых, новой династии, желающей занять российский престол «всерьез и надолго». Неужели о таком резонансном событии ничего не написали современники?

На самом деле автором самой известной и «ушедшей в народ» версии трагической ссоры отца с сыном является Антонио Поссевино, папский легат и секретарь ордена иезуитов. В годы правления Ивана Грозного он посетил Россию и выступил в качестве посредника во время переговоров русского государя с королем Речи Посполитой. Зимой 1582 года легат участвовал в русско-польских переговорах в деревне Киверова Гора, неподалеку от Яма Запольского, где два государства и заключили мирный договор.

По возвращении на родину Поссевино в 1586 году опубликовал трактат «Московия». Основная часть труда была посвящена вопросам веры, однако легат не обошел стороной и дела политические и личные. Согласно версии Антонио Поссевино, ссора между Иваном Грозным и царевичем Иваном разразилась после того, как царь серьезно обидел супругу сына. Иван Иванович, заступившийся за жену, получил от отца роковой удар посохом. Поссевино также добавляет, что Иван Грозный немедленно вызвал из Москвы лекарей и тех самых бояр – Юрьева и Щелканова, о которых впоследствии прочтет Н.П. Лихачев.

Уже в XIX веке версию Антонио Поссевино примут на веру Н.М. Карамзин и В.О. Ключевский . Упрекнуть историков трудно: подавляющее большинство событий в «Московии» изложено подробно и безошибочно, так почему же стоит отказываться от столь яркого описания гибели царевича Ивана, тем более что крутой нрав его отца не вызывает сомнений? Кстати, другой современник и бывший сподвижник царя Андрей Курбский тоже оставил косвенные аргументы в пользу этой версии. Описывая пытки князя Михаила Воротынского на углях, он подчеркивал, что в истязаниях принимал участие сам Иван Грозный, «подгребавший угли жезлом» (то есть, возможно, тем самым железным посохом).

Что же возмущает противников версии об убийстве? Во-первых, самые близкие к трагической дате воспоминания оставлены если не врагами, то недоброжелателями царя. Андрей Курбский, например, в годы Ливонской войны сбежал в Литву, а легат Антонио Поссевино пытался убедить Ивана IV присоединиться к Флорентийской унии в ущерб интересам Российского государства. Во-вторых, в XX веке защитники репутации Ивана Грозного уже могли сослаться на данные научных исследований. Весной 1963 года в связи с ремонтными работами в Архангельском соборе Московского Кремля было принято решение вскрыть гробницы Ивана Грозного, его сыновей и полководца периода Смуты Михаила Скопина-Шуйского . Антропологическим исследованием руководил известный археолог и скульптор М.М. Герасимов, впоследствии восстановивший внешность Федора Иоанновича и Ивана Грозного. Увы, черепа царевича Ивана и Скопина-Шуйского оказались почти полностью разрушены, провести реконструкцию по ним было невозможно.

При исследовании останков Ивана Ивановича комиссии судмедэкспертов предстояло узнать, насколько достоверным является сюжет вышеупомянутой картины И.Е. Репина. В останках всех исторических деятелей было найдено примерно равное количество мышьяка, а вот избыток ртути обнаружился лишь у Ивана Грозного и его старшего наследника. Так могла бы возникнуть стройная теория об отравлении последних Рюриковичей, если бы не одно «но»: в XVI столетии ртуть широко применялась для лечения самых разных болезней.

Когда через 40 лет после проведенного исследования началась программа изучения останков русских княгинь и цариц, ситуация стала еще более запутанной. Дело в том, что содержание ртути в останках Михаила Скопина-Шуйского (которого совершенно точно отравили) было на порядок ниже, чем у последней жены Ивана Грозного Марии Нагой (она погибла от истощения). Дальнейшие выводы, очевидно, предстоит сделать уже новому поколению исследователей. Пока версия об отравлении царевича Ивана Ивановича, равно как и о его убийстве, имеет полное право на существование.

Обложка: И.Е. Репин «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1885 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru

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