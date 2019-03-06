Сколько китайцев в Китай-городе? Именно такой вопрос не раз задают себе многие москвичи и гости столицы. Действительно, число китайцев в Китай-городе в последнее время выросло, но это совсем не связано с тем, что они там исторически поселились и до сих пор проживают. А случилось так потому, что за последние годы очень вырос поток туристов из Поднебесной. А поскольку многие дороги в Московский Кремль идут также и через Китай-город, то, естественно, мы с ними там и встречаемся. При малолетстве Грозного На самом деле Китай к нашему Китай-городу никакого отношения не имеет. У нашего «города» своя история, и она уходит корнями в далёкий XVI век. Это...

Именно такой вопрос не раз задают себе многие москвичи и гости столицы. Действительно, число китайцев в Китай-городе в последнее время выросло, но это совсем не связано с тем, что они там исторически поселились и до сих пор проживают. А случилось так потому, что за последние годы очень вырос поток туристов из Поднебесной. А поскольку многие дороги в Московский Кремль идут также и через Китай-город, то, естественно, мы с ними там и встречаемся.

При малолетстве Грозного

На самом деле Китай к нашему Китай-городу никакого отношения не имеет. У нашего «города» своя история, и она уходит корнями в далёкий XVI век. Это один из самых старых московских исторических районов, непосредственно прилегающий к Кремлю. В 1530-е годы власти озаботились безопасностью и решили обнести стеной торговую часть столицы – Великий Посад. Первоначально мать Ивана Грозного Елена Глинская во избежание новых бедствий от нашествия ордынцев и литвинов приказала выкопать глубокий ров вокруг всего Посада. Работы были начаты 20 мая 1534 года и в июне того же года завершены. Примечательно, что эти работы провели сами московские жители, исключение составляли только знатнейшие граждане и государственные чиновники.

Теперь давайте пройдёмся рядом с этим рвом и взглянем на границы района. Он начинался от речки Неглинки, тянулся через старую Троицкую площадь и Васильевский луг к Москве-реке. Неглинку запрудили, и её воды хватило, чтобы заполнить этот ров, так Кремль и Китай-город оказались на острове.

В 1535 году состоялся крестный ход и молебен по случаю того, что была заложена стена с четырьмя башнями. Постройкой стены занимался итальянский зодчий Петрок Малый, он завершил её в 1538 году. Так была основана новая на тот момент часть Москвы, получившая название Китай-город. Крепостные стены протяжённостью 2567 метров были для того времени уникальны.

Ткань или жерди?

Так откуда же всё-таки появилось «китайское» название у этих мест? Одни историки считают, что эта часть Москвы издревле называлась Китаем, и с этим словом простолюдины связывали большой рынок, на котором продавалась иноземная ткань, которая называлась «китайкой».

Другой вариант уходит поглубже. До строительства рва и каменной стены территория Посада была огорожена земляным валом, основу которого составляли вертикально вбитые деревянные жерди, а вязка жердей называлась «кита». Вот эти жерди и стали основой для именования Китай-городом, ну а дальше всё понятно.

Есть ещё версии, в основе которых лежат заимствования из монгольского языка слова «китай», что означает «средний», а в переводе с древнерусского языка «город» означает «крепость». А если всё сопоставить, то и получается Китай-город.

Только стены и название

С XVII века Китай-город активно застраивается каменными строениями. Появляются новые церкви, дома, государственные учреждения. В 1804 году все деревянные строения здесь были снесены, оставлен один трактир. Высказывалось предложение снести и Китайгородскую стену и на её месте устроить бульвары для гуляний, но здесь за московскую старину вступился сам император Александр I. Он с этими предложениями не согласился и пожелал, чтобы все древние строения Москвы остались в первозданном виде.

Мощный удар по Китай-городу нанесло наполеоновское нашествие, район сгорел почти полностью. Позднее начал застраиваться только каменными домами. В конце XIX века эти места превратились в деловой центр старой столицы. XX век не пощадил Китай-город. К середине XX века стены практически были уничтожены, и только в 1995 году началось их восстановление. Сегодня Китай-город – одна из заповедных зон столицы, на которой всё ещё сохраняются интересные памятники истории и культуры.

А в сентябре 2018 года в средствах массовой информации прозвучало, что реставрацией ряда зданий на Москворецкой набережной может заняться китайская девелоперская группа China Vanke. Если это произойдёт, то мы с вами ещё раз вернёмся к теме, какое отношение Китай имеет к Китай-городу.

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