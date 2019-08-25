Иван Грозный – Благочестивый и Певчий герой народного эпоса и первый русский царь Десять фактов из жизни Ивана IV Васильевича, родившегося 25 августа 1530 года В русской истории трудно найти другую столь же противоречивую, неоднозначную и не перестающую привлекать к себе внимание фигуру, как первый русский царь Иван IV Грозный. Пожалуй, в этом с ним может тягаться только создатель Российской империи Петр I Великий. Несмотря на разницу в эпитетах, эти два самодержца могли бы легко обменяться ими: петровские реформы проводились методами, мало чем отличавшимися от методов Ивана IV, а в расширении царства Грозный преуспел едва ли меньше, чем Петр I. Масштаб и значение Ивана IV Грозного для русской истории столь велики, что споры...

Десять фактов из жизни Ивана IV Васильевича, родившегося 25 августа 1530 года

В русской истории трудно найти другую столь же противоречивую, неоднозначную и не перестающую привлекать к себе внимание фигуру, как первый русский царь Иван IV Грозный . Пожалуй, в этом с ним может тягаться только создатель Российской империи Петр I Великий . Несмотря на разницу в эпитетах, эти два самодержца могли бы легко обменяться ими: петровские реформы проводились методами, мало чем отличавшимися от методов Ивана IV, а в расширении царства Грозный преуспел едва ли меньше, чем Петр I.

Масштаб и значение Ивана IV Грозного для русской истории столь велики, что споры о характере царя и достижениях его правления, авторитарности и даже террористическом характере власти при нем и укреплении государственного строя, без которого не могло бы существовать Русское царство, впервые оформившееся в таком виде именно при Грозном, не прекращаются до сих пор. Но одно несомненно: не воссядь на престол в 1547 году царь Иоанн Васильевич, вся история нашей страны могла бы двинуться по другому пути.

1. Когда Иван I стал Иваном IV

Во время своего царствования царь Иоанн Васильевич никаких цифровых титулов не имел: подобного просто не существовало в тогдашней отечественной практике. Великий князь или государь именовались по имени-отчеству, а уточнения, о каком именно государе идет речь, в летописях делались с опорой на годы правления. В указах же и прочих документах достаточно было традиционного именования и указания на год издания. Цифровые указания появились только в 1740 году, и первым, к кому было применено числовое обозначение, стал правивший в младенчестве император Иоанн Антонович. Он стал именоваться Иоанном III Антоновичем. Соответственные цифровые титулы получили и другие цари, носившие одинаковые имена. Именно тогда прадед Иоанна III стал Иоанном II, а Иоанн Васильевич по прозвищу Грозный — Иоанном I. Нумерация сменилась после того, как в своей «Истории государства Российского» историк Николай Карамзин назвал Иваном I московского князя Ивана Калиту, а Ивана Грозного — Иваном IV.

2. Иван Грозный, Благочестивый и Певчий

Мы привычно называем Ивана IV Грозным, хотя при жизни его никто так официально не называл. Первое упоминание этого царского прозвища встречается в «Истории Российской» историка Василия Татищева, откуда оно и стало распространяться по российской, а затем и зарубежной исторической литературе. Эпитет «Грозный» хорошо отражал и характер, и методы царствования Иоанна Васильевича и быстро стал привычным. Любопытно, что в русских народных сказках XVI века, которые посвящены «царю Ивану», он носит и другие прозвища. Примечательно, что именно он стал первым персонажем действительно народных русских сказок! В частности, наиболее известны две сказки, и в одной из них царя называют не только «Грозным», но и «Благочестивым» (поскольку он избавляет Русь от нечестивых колдунов и ведьм), а в другой именуют «Певчим», обыгрывая привычку царя петь на клиросе.

3. Стрельцы Ивана Грозного

Хотя первые залпы огнестрельного оружия прогремели на Руси за полтора с лишним века до воцарения Ивана Грозного, широкое распространение «огненный бой» получил именно при нем. И именно при этом царе в 1550 году в русской армии появляются первые регулярные части, вооруженные ручным огнестрельным оружием, — стрельцы. Слово это, некогда обозначавшее просто лучника, при Иване IV получает новый смысл: теперь так называют вооруженных пищалями и мушкетами воинов, находящихся на государственной службе и получающих за это деньги. Оклады стрельцов были немалыми: их жалование составляло по 4 рубля в год, что по тем временам было весьма существенной суммой. В отличие от боярского ополчения, которое в отсутствие боевых действий занималось обыденным мирным трудом, стрельцы в мирное время несли гарнизонную службу и выполняли обязанности по обеспечению общественного порядка и функции пожарных.

4. Министерства Ивана Грозного

Привычная нам система государственного управления, когда за каждое направление деятельности отвечает соответствующее ведомство, по сути, тоже начинает складываться при Иване Грозном. Приказы как ведомственные канцелярии существовали и до него, но именно Грозный создаст из них строгую систему, которая просуществует полтора с лишним столетия. Такой порядок управления сохранится до конца правления Петра I Великого, когда на смену приказам придут европеизированные коллегии. Но свою историю многие из них будут вести именно от приказов XVI века. При Иване IV их было создано свыше восьми десятков, но основные функции государственного управления были сосредоточены в девяти из них: Челобитном (отвечал за принятие челобитных обращений), Посольском, Поместном (ведал земельными правами, сведениями о населении и налогами), Стрелецком, Пушкарском, Бронном, Разбойном (занимался расследованием и предупреждением уголовных преступлений), Печатном (отвечал за государственную печать и удостоверял подлинность документов) и Сокольничьем (ведал соколиной охотой).

5. Казанские и Астраханские походы Ивана Грозного

За время своего царствования царь Иван IV сумел вдвое увеличить территорию Русского царства: с 2,8 млн квадратных километров до 5,4 млн. Первое крупное приобретение стало результатом завоевания Казанского ханства — одного из крупнейших осколков Золотой Орды. Земли ханства, включавшие фактически всю территорию нынешнего Среднего Поволжья, Иван Грозный присоединил к своему царству в результате трех военных походов, закончившихся осадой и взятием Казани в августе 1552 года. Четырьмя годами позднее в число русских земель вошла и территория Астраханского ханства (земли нынешнего Нижнего Поволжья). Это был еще один золотоордынский осколок, для его завоевания хватило двух военных походов.

6. Сибирские завоевания Ивана Грозного

Присоединение Казанского ханства открыло для Русского царства дорогу на восток, в Сибирь . И царь Иван IV не замедлил воспользоваться этой возможностью. В 1581 году в поход на Сибирское ханство, предводитель которого хан Кучум отказался подтверждать суверенитет Москвы, двинулся казачий отряд атамана Ермака Тимофеевича . Примечательно, что сформирован он был не по велению царя Ивана Васильевича, который в то время был втянут в затяжную Ливонскую войну за выход к Балтике, а стараниями купцов Строгановых. Но результаты похода, о которых три года спустя казачьи посланники сообщили царю, встретили у него самую милостивую реакцию и принесли посольству богатые награды. Среди них была и великолепная кольчуга, которая, по преданию, вскоре стала причиной гибели Ермака .

7. Царство Ивана Грозного

Ивана IV традиционно считают первым из русских правителей, который был венчан именно на царство , а не на великое княжение. Торжественная церемония венчания Ивана Васильевича на царство состоялась 16 января 1547 года в Кремле. В Успенском соборе на 16-летнего юношу возложили царские знаки власти, в том числе шапку Мономаха , и помазали миром. Одиннадцать лет спустя константинопольский патриарх Иоасаф II подтвердил, что Иван IV поминается в соборной церкви именно как царь русский. С того же времени и в отчетах иностранных посланников, и в записках путешественников Московское княжество все чаще стало называться Московским, а позднее Русским царством, что дает основания считать Ивана Грозного первым из русских царей.

8. Титул Ивана Грозного

Полный титул Ивана Грозного к концу его царствования звучал так: «Божией милостию великий государь, царь и великий князь Иоанн Васильевич всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский, великий князь Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский. Болгарский и иных, государь и великий Князь Новагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский и иных, и всея Сибирския земли и Северныя страны повелитель, и государь земли Вифлянской и иных».

9. Семья Ивана Грозного

Эта тема служит едва ли не самой благодатной почвой для исторических спекуляций и литературных опытов. Действительно, несмотря на принадлежность к православию, в котором не приветствуется многократная женитьба, царь Иван Васильевич за 54 года своей жизни успел сменить как минимум пять венчанных жен и двух наложниц. Три первых жены — Анастасия Захарьина-Юрьева, Мария Темрюковна и Марфа Собакина — умерли прежде своего мужа, еще три — Анна Колтовская, Анна Васильчикова и Мария Нагая — пережили Грозного, но были пострижены в монахини. Детям царя была уготована еще более печальная участь: семеро из восьмерых, в том числе и все три дочери, умерли в младенчестве. Последний сын, царевич Дмитрий, погиб при странных обстоятельствах, что и обусловило появление двух Лжедмитриев в Смутное время . И лишь один наследник — Федор Иоаннович — царствовал на протяжении 15 лет, став последним представителем Рюриковичей на московском троне.

10. Смерть Ивана Грозного

Обстоятельства смерти Ивана IV по сей день остаются до конца не проясненными, но многие детали, в том числе ставшие известными уже в ХХ веке в результате исследования останков знаменитого царя, позволяют говорить о том, что он мог уйти из жизни не по своей воле. При этом многие современники, близко наблюдавшие Ивана Грозного в последние годы его жизни, говорили о нем как о глубоком старике, выглядевшим старше своих пятидесяти лет, что может служить подтверждением естественного характера смерти самодержца. Однако в костях Грозного, исследованных советскими учеными в 1964 году, было обнаружено большое количество мышьяка и ртути, что позволило выдвинуть достаточно обоснованное предположение, что эти вещества, служившие в XVI веке основой многих лекарств, царь получал в преувеличенном количестве: иными словами, его медленно травили.

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