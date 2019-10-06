Как Суворов Италию спасал 220 лет назад, в 1799 году, состоялось важнейшее событие в истории Италии. За четыре месяца русские войска освободили оккупированную французами страну и тем самым создали предпосылки к ее последующему объединению, состоявшемуся в 1861 году Сегодня итальянские военные оттачивают свое военное искусство именно по Итальянскому походу Суворова. Примеров такого мастерства, какое продемонстрировал Александр Васильевич, в мировой военной практике немного. Под пятой захватчиков Началось все в 1796 году, когда молодой и энергичный бригадный генерал Наполеон Бонапарт вторгся со своими войсками в Северную Италию. Он разгромил австрийскую армию и без особых помех завладел итальянским севером. Австрийцы приняли поражение и подписали с французами мирный... На чтение: 2 минуты

220 лет назад, в 1799 году, состоялось важнейшее событие в истории Италии. За четыре месяца русские войска освободили оккупированную французами страну и тем самым создали предпосылки к ее последующему объединению, состоявшемуся в 1861 году

Сегодня итальянские военные оттачивают свое военное искусство именно по Итальянскому походу Суворова . Примеров такого мастерства, какое продемонстрировал Александр Васильевич , в мировой военной практике немного.

Под пятой захватчиков

Началось все в 1796 году, когда молодой и энергичный бригадный генерал Наполеон Бонапарт вторгся со своими войсками в Северную Италию. Он разгромил австрийскую армию и без особых помех завладел итальянским севером. Австрийцы приняли поражение и подписали с французами мирный договор в Кампоформио.

Н.А. Шабунин. Отъезд А. В. Суворова из села Кончанского в поход 1799 года

Источник: https://commons.wikimedia.org

Почувствовав себя на завоеванных землях полными хозяевами, французы начали создавать новые вассальные государства. Итальянцы же недоверчиво восприняли оккупантов. И хотя наполеоновские войска пришли под революционным лозунгом «Мир хижинам, война дворцам», главной силой сопротивления стали именно жители хижин, крестьяне и городская беднота. Именно они стали главной действующей силой восстаний против французов – сначала в Пьемонте, потом в Ломбардии, далее в Венецианской области. По всей Италии разгорелась народная война, которая получила название Инсордженцо – движение против Наполеона, против французов. Духовенство отнеслось к приходу французов по-разному. Епископат занял нейтральную позицию, иерархам было что терять, и они старались не конфликтовать с новой властью. А вот низы духовенства – приходские священники, наиболее близкие к народу, – приняли активное участие в этом движении. Это народное сопротивление продолжалось, пока в 1799 году объединенные силы австрийской и русской армий под командованием Суворова, а также русский флот под командованием Федора Федоровича Ушакова не изгнали французов из Италии.

Итальянский поход

В апреле 1799 года начались боевые действия русско-австрийской армии во главе с Суворовым против французских войск в Северной Италии. По сути, это стало продолжением войны Второй коалиции, состоявшей из Англии, Австрии, Неаполя, России и Османской империи. Россия планировала вернуть Францию в прежние границы и тем самым восстановить в Европе прочный мир и политическое равновесие.

Итальянский поход А.В. Суворова

Источник: https://commons.wikimedia.org

Был подготовлен 20-тысячный корпус русских войск для совместных действий с австрийцами. Но появилась маленькая проблема. Австрийский император Франц II затребовал, чтобы объединенными войсками командовал непременно Суворов, который в тот момент находился в вынужденной отставке, – как известно, великий полководец не был согласен с некоторыми преобразованиями, проводимыми взбалмошным Павлом I в русской армии. Но делать было нечего, и император вызвал Суворова и назначил его командующим армии. Зная характер Александра Васильевича, монарх дал ему большие полномочия и в заключение сказал: «Веди войну как знаешь». Тут Павел оказался совершенно прав.

Пока Суворов добирался до Вены, австрийские войска активных действий не предпринимали, зато французы начали спешить. Они хотели расправиться с австрийцами до прихода русских. Но первые действия их были не совсем удачными, войска генерала Бартелеми Шерера были разбиты и отошли за реку Адду.

Австрийцы попытались навязать Суворову свой план действий, который он не принял, заявив при этом: «Я начну с Адды, а кончу, где Богу будет угодно».

Суворов в Италии. Рисунок из «Военной энциклопедии» И.Д. Сытина. 1913 год

Источник: https://commons.wikimedia.org

Суворов прибыл в Верону, где находился лагерь объединенных войск, и зачитал манифест, в котором говорилось, что он прибыл навести в Италии старый порядок.

На суше и на море

Первое сражение произошло, как и планировал Суворов, на реке Адде. Победа русских войск позволила занять Милан и прекратить деятельность так называемой Цизальпинской республики. 26 мая 1799 года пал Турин, и тем самым была освобождена практически вся Северная Италия. Ситуация осложнялась тем, что французы пытались блокировать объединенные войска с двух сторон. Войска генерала Жана Виктора Моро сосредоточились в Генуе, а генерал Жак Макдональд подошел к Флоренции.

Решение Суворова вновь расходилось с планами австрийского командования. Первый удар великий русский военачальник нанес войскам Макдональда. В начале июня стремительным маршем он атаковал французов на реке Треббии. Три дня продолжался ожесточенный бой, в результате которого армия Макдональда была разгромлена. Ее остатки отошли к Реджио, а затем бросились на соединение с Моро.

А.Е. Коцебу. Сражение при Нови

Источник: https://commons.wikimedia.org

В это время в Южной Италии был высажен русский морской десант в 500 человек. 19 июня он вместе с неаполитанским ополчением захватил Неаполь – столицу Королевства обеих Сицилий.

На фоне всех этих успехов русской армии Моро изменил свои планы и отступил в горы Ривьеры. Суворов не смог развить свои победы, поскольку австрийцы испугались дальнейших действий и потребовали завершить боевые действия, пока австрийские войска не возьмут город Мантую. Пока австрийцы планировали свои действия, к французам прибыло подкрепление в виде войск 30-летнего генерала Бартелеми Жубера. Жубер считался первой саблей Франции и, по мнению военных авторитетов, превосходил своего ровесника Наполеона в популярности и стратегическом мышлении. Тем не менее объединенные войска Жубера и Моро потерпели сокрушительное поражение при Нови . Генерал Жубер погиб в бою, а Моро был вынужден отступить к Генуе.

Так завершился Итальянский поход великого русского полководца. Очевидец писал Павлу I, что граф Суворов восстановил порядок в Италии и Европе, сокрушив голову французской гидре. За отличия в этом поразившем всю Европу походе Павел I возвел полководца в достоинство князя Италийского.

А. Шарлеман. Торжественная встреча Суворова в Милане в апреле 1799 года

Источник: https://commons.wikimedia.org

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