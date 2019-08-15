Битва при Нови. Самая трудная победа Суворова Все знают имя непобедимого и легендарного русского полководца А.В. Суворова. Но, как вы думаете, какая битва стала для него самой сложной? На чтение: 2 минуты

Все знают имя непобедимого и легендарного русского полководца А.В. Суворова . Но, как вы думаете, какая битва стала для него самой сложной?

Кульминацией воинской карьеры Александра Васильевича Суворова стал его Итальянский поход . Множество блестящих побед и тяжелейших переходов, в том числе через Альпы , стали классикой воинского искусства на все времена. Но один бой дался действительно непросто, французы имели преимущество во всём – от выбора позиции до решений в ходе боя и разведки. Тем не менее русский военный гений и тут переиграл соперника. Да так, что известные военные теоретики прошлого и настоящего не могут понять, какую тактику он использовал.

На пути к Нови

Итальянская кампания Суворова подходила к концу. Русские войска нанесли французам ряд тяжелых поражений. Заняли Милан, разгромили их при Треббии, Адде, Маренго и Бассиньяно.

Тем не менее Суворов испытывал ряд сложностей. Главная из которых – союзники. Австрийцы, которые сами позвали русских на помощь, испугались чрезмерного усиления России. Австрийский гофкригсрат (военный совет) всячески тормозил действия своих армий, лишал Суворова поддержки, мешал успешным действиям союзных войск.

Вторым фактором стал сам противник. Несмотря на ряд поражений французская армия под руководством тогда ещё Директории, управлявшей революционной Францией, всякий раз быстро восстанавливала свою численность. После поражения французы умудрялись каждый раз набирать новых солдат и давать очередной бой. Не стоит недооценивать и полководцев, к примеру, будущий сподвижник Александра I , а тогда ещё служивший Франции генерал Жан Моро считался смелым и достаточно опытным полководцем.

Более того, Директория прислала ещё одного, очень уважаемого молодым Наполеоном генерала – Бартелеми Жубера, который со значительным подкреплением возглавил французские войска. Расположившись у городка Нови, они стали обустраивать позиции.

Подготовка

В самом городке Нови ранее стоял русский отряд Петра Багратиона – будущего героя Отечественной войны. Однако он был вынужден отойти. Сдержать 38-тысячную французскую армию он не мог.

Отход дал возможность французам отлично оборудовать свои позиции. Так Нови стал небольшой крепостью. Французская армия, в особенности артиллерия, расположилась на высотах, что давало великолепную возможность простреливать равнину перед собой. Фланги упирались ещё в два селения и гористую местность, что лишало Суворова возможности обойти противника или использовать конницу.

Русско-австрийское войско насчитывало 44 тысячи солдат и имело небольшое численное преимущество, но поле боя было чрезвычайно сложным. Генерал Жубер предусмотрительно отказался от полевого боя на равнине, как этого ожидал Суворов. Кроме того, Александру Васильевичу неверно донесла разведка о численности французов в 20 тысяч.

Суворовский натиск

15 августа 1799 года утренний туман только рассеивался, когда со стороны русских и австрийцев послышался барабанный бой. Войска выстраивались в боевые порядки, разворачивали знамена. Суворов, верный своему стилю, атаковал противника с ходу, решительным ударом.

Французские солдаты и артиллеристы спешно занимали свои позиции. Мерные шаги наступающей пехоты предвещали жестокую перестрелку, однако Жубер, оглядывая поле боя в подзорную трубу, увидел лишь одну австрийскую колонну, идущую к его левому флангу. Ни традиционной линии батальонов, ни артиллерийского обстрела. Австрийцы генерала Павла Края молча приближались.

Жубер подумал, что сможет легко отбить такой натиск. Но он был не прав. На центр шла ещё одна колонна войск, несколько позади, уступом от первой. Она целилась на сам городок Нови.

Австрийцы Края словно стрела впились в линию французской обороны. Французы подались. К 9 часам утра на левом фланге Жубера создалась угрожающая позиция. Тогда смелый французский генерал лично повел резервы в контратаку. Он вернул утраченные позиции и даже хотел наступать, но был сражен пулей. Командование перешло к Моро.

Военная фортуна

К полудню вторая русская колонна ударила по центру. Её вели русские генералы Багратион и Милорадович. Моро пытался предупредить этот удар, двинув вперед одну из дивизий правого фланга под командованием генерала Ватрена.

Битва превратилась в упорный штыковой бой. Стремительно пройдя сектора обстрела французской артиллерии, суворовцы схлестнулись с врагом врукопашную. Трещали приклады, ломались кости, стонали раненые. Бой был очень упорным и кровопролитным. Исход боя тогда решило феноменальное упорство русских и тот небольшой факт, что Суворов, действуя меньшими силами, заставил Моро потратить все резервы. А у русского командующего в запасе ещё была вся конница и 6 тысяч пехоты.

К 17 часам пал Нови, к 18 часам, когда Моро велел французам отступать, это отступление и так уже шло без приказа, быстро превратившись в беспорядочное бегство.

Итоги

В этот и на следующий день французы потеряли в совокупности до 20 тысяч солдат почти 10 тыс. пленными). Армия оказалась фактически разгромлена, была потеряна вся артиллерия (до 40 орудий) и множество знамен. Русские потеряли всего около 2 тысяч солдат, главные потери пришлись на австрийцев (около 4 тысяч).

Битва при Нови стала уникальным случаем в истории войн. Казалось бы, все преимущества – тактика, артиллерия, поле боя – всё было на стороне французов. Тем не менее воинский талант Суворова проявился тут во всей красе. Нестандартность мышления и молниеносный натиск, до сих пор являющийся его «визитной карточкой», сделали своё дело. Французская армия, по словам великого военного теоретика К. Клаузевица, потерпела «великую трагедию», а русское оружие и военная теория праздновали очередной триумф.

Обложка: pikabu.ru