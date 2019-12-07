«Сей орден никогда не снимать»: пять фактов из истории военного ордена Святого Георгия 7 декабря 1769 года указом императрицы Екатерины Великой была учреждена главная награда для защитников Родины Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия оставался высшей военной наградой Российской империи на протяжении всех полутора веков свой истории. Его черно-оранжевая лента стала прообразом советской военно-морской «гвардейской» ленты и ленты ордена Славы — высшей солдатской награды, а в XXI столетии «георгиевские» цвета превратились в общий символ ратной славы России. «Восхотели мы учредить новый военный орден» В истории появления первого исключительно военного ордена России — ордена Святого Георгия — есть три важных даты, и все они приходятся на конец 1769 года. Первая — 23... На чтение: 2 минуты

7 декабря 1769 года указом императрицы Екатерины Великой была учреждена главная награда для защитников Родины

Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия оставался высшей военной наградой Российской империи на протяжении всех полутора веков свой истории. Его черно-оранжевая лента стала прообразом советской военно-морской «гвардейской» ленты и ленты ордена Славы — высшей солдатской награды, а в XXI столетии «георгиевские» цвета превратились в общий символ ратной славы России.

«Восхотели мы учредить новый военный орден»

В истории появления первого исключительно военного ордена России — ордена Святого Георгия — есть три важных даты, и все они приходятся на конец 1769 года. Первая — 23 ноября (4 декабря по н. ст.), когда императрица Екатерина II подписала Статут ордена, одновременно являвшийся и указом о его введении в российскую орденскую систему. Вторая дата — 26 ноября (7 декабря по н. ст.) — была обозначена в статуте как день учреждения ордена и, соответственно, кавалерский день, то есть праздник всех удостоенных этой награды, а также день, когда царица как первый Гроссмейстер нового ордена возложила на себя его высшую степень. Наконец, третья дата — день награждения орденом Святого Георгия 3-й степени подполковника Федора Фабрициана, который традиционно считается первым военным кавалером награды. Она была пожалована ему 8 (19 по н. ст.) декабря 1769 года за то, что 11 ноября отряд егерей и пехоты под его командованием разбил втрое превосходящие силы турок и занял город Галац.

Российская императрица Екатерины II, Гроссмейстер ордена святого Георгия, с орденской лентой и знаком ордена 1-й степени. Портрет работы Федора Рокотова, 1780-е годы

Источник: muzei-mira.com

Адмирал среди генералов

Хотя орден Святого Георгия учреждался в качестве равной награды для офицеров как армии, так и флота, на практике 1-й степенью за действительные военные подвиги награждались почти исключительно высшие армейские офицеры — генералы и генерал-фельдмаршалы. И лишь один раз за всю историю ордена обладателем первой степени этой награды стал офицер русского флота — адмирал Василий Чичагов. 26 июля 1790 года императрица Екатерина Великая пожаловала его орденом 1-й степени за победу, одержанную русским флотом под командованием Чичагова месяцем раньше, 22 июня, в Выборгском сражении . Поверженным в битве был шведский флот, которым командовал сам король Швеции Густав III. Примечательно, что орден Святого Георгия 1-й степени адмирал получил, минуя третью и вторую, а орден четвертой степени был вручен ему 17 годами ранее за участие в 18 морских кампаниях, то есть фактически за выслугу лет.

Портрет адмирала Василия Чичагова работы неизвестного художника XVIII века. Хорошо видна четырехугольная звезда ордена святого Георгия и орденская лента, выглядывающая из-под орденской ленты высшего российского ордена Андрея Первозванного

Источник: commons.wikimedia.org

Дворянство в награду

На протяжении всей своей истории орден Святого Георгия давал награжденным колоссальное преимущество — право на получение потомственного дворянства. Причем получить его мог каждый кавалер, независимо от степени награды, которой он был удостоен. Впервые это условие было закреплено в 1785 году знаменитой екатерининской «Жалованной грамотой дворянству», где награждение одним из российских орденов делало его обладателя дворянином. Постепенно эти условия в отношении других орденов ужесточались, и только для Георгиевских кавалеров все оставалось по-прежнему: получивший орден Святого Георгия 4-й степени автоматически причислялся к дворянскому сословию, и это распространялось на всех потомков орденоносца. Подобную привилегию давал лишь еще один орден — Святого Владимира, занимавший второе место в российской орденской системе после ордена Святого апостола Андрея Первозванного .

Списки кавалеров ордена святого Георгия на стенах Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца, где с 1849 года заседала Георгиевская дума — капитул ордена. Фотография с открытки начала ХХ века

Источник: retromap.ru

Орден для бывшей учительницы

Если не брать в расчет императрицу Екатерину Великую, то за полуторавековую историю ордена его удостоились всего две женщины — обе получили награду 4-й степени. Первой стала королева Королевства обеих Сицилий Мария София Амалия: указом императора Александра II от 21 февраля 1861 она удостоилась ордена Святого Георгия за то мужество, с которым поддерживала и вдохновляла защитников крепости Гаэта во время осады. А полвека спустя императору Николаю II пришлось явным образом нарушить статут ордена, чтобы наградить русскую медсестру Римму Иванову . В указе о награждении отмечалось, что высокая награда присуждена за мужество, с которым бывшая учительница после гибели всех ротных командиров возглавила роту и повела в атаку на вражеские окопы. Во время боя смелая медсестра, которой едва исполнился 21 год, получила смертельное ранение разрывной пулей в бедро, что сделало ее единственной женщиной, удостоенной высшей воинской награды Российской империи посмертно.

Медсестра 105-го Оренбургского пехотного полка Римма Иванова, первая половина 1915 года

Источник: commons.wikimedia.org

Не уступая пастве в мужестве

Статут ордена Святого Георгия никогда не содержал запретов награждать им полковых и флотских священников, и тем не менее за полтора века его были удостоены всего 16 полковых священников, причем 11 из них — в годы Первой мировой войны. Первым кавалером 4-й степени ордена стал священник 19-го Егерского полка отец Василий Васильковский. Указ о его награждении подписал император Александр II, а поводом для этого стало участие отца Василия в бою под Витебском и в сражении под Малоярославцем, где он шел в атаку вместе со своей паствой. Гораздо более распространенным вариантом Георгиевской награды для армейского и флотского духовенства был золотой наперсный крест на Георгиевской ленте. Такого отличия были удостоены 538 полковых и корабельных священников России. И это было высокой честью: награда была аналогом офицерского золотого Георгиевского оружия «За храбрость».

Полковой священник Лейб-гвардии Кирасирского ее величества императрицы Марии Федоровны полка протоирей Иоанн Стратонович, награжденный золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте за пребывание на поле боя под огнем неприятеля

Источник: belkadet.by

Обложка: Знак Императорского Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 1-й степени. Источник: tass.ru

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