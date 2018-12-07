Орден Святого Георгия 9 декабря – памятная дата военной истории отечества. В этот день в 1769 году учрежден орден Святого Георгия. Также в этот день ежегодно отмечается День Героев Отечества. История появления ордена Орден Святого Георгия появился во времена Екатерины Великой. Это не значит, что в России было мало боевых наград. Они были разнообразные, но этот орден вручался непосредственно за боевые заслуги в ратном деле и имел 4 степени. Офицеры, прослужившие и принимавшие участие в боевых действиях, могли получить орден и за выслугу лет. Известно, что полными кавалерами было всего четыре человека. Это М.И. Голенищев-Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, И. Ф. Паскевич-Эриванский и И.И.... На чтение: 1 минута

9 декабря – памятная дата военной истории отечества. В этот день в 1769 году учрежден орден Святого Георгия. Также в этот день ежегодно отмечается День Героев Отечества .

История появления ордена

Орден Святого Георгия появился во времена Екатерины Великой . Это не значит, что в России было мало боевых наград. Они были разнообразные, но этот орден вручался непосредственно за боевые заслуги в ратном деле и имел 4 степени. Офицеры, прослужившие и принимавшие участие в боевых действиях, могли получить орден и за выслугу лет. Известно, что полными кавалерами было всего четыре человека. Это М.И. Голенищев-Кутузов , М. Б. Барклай-де-Толли, И. Ф. Паскевич-Эриванский и И.И. Дибич-Забалканский. А вот А. В. Суворов имел только три ордена. Первым же орденом императрица наградила подполковника Ф. И. Фабрициан, который отличился во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг., его сводный отряд разбил превосходящее по силе турецкое войско и захватил город Галац.

В 1807 году пришло время для появления «Солдатского Георгия». Тогда был утверждён «Знак отличия военного ордена» для солдат и младших командиров. Но Россия государство многонациональное, многоконфессиональное, а Святой Георгий – христианский святой, поэтому для россиян иной веры был введён другой вариант, где был изображён двуглавый орёл.

В статут ордена постоянно вводились изменения. К примеру с 1845 года имеющий орден получал право потомственного дворянства. С 1885 года обладатели ордена могли досрочно получить следующий чин, пользовались льготным проездом, получали двухмесячные отпуска с содержанием и др. В России обладатели ордена были окружены почётом и вниманием. До революции ежегодно проводились чествования героев. В 1916 году это мероприятие состоялось в последний раз.

Эпоха новых героев

Эпоха георгиевских кавалеров закончилась в 1917 году. Но в новом государстве герои недолго оставались без высоких наград. В 1934 году учреждается звание Героя Советского Союза, а в августе 1939 года – медаль Героя Советского Союза, «Золотая звезда». Первым Героем Советского Союза стал лётчик А. В. Ляпидевский. Высокой наградой Родина отметила его заслуги в спасении пассажиров теплохода «Челюскин» . Всего награждённых было 12777 человек. Звание Героя Российской Федерации появилось 20 марта 1992 года.

Возрождение Ордена Святого Георгия

В марте 1992 года началась новая истории ордена. В 2000 году появился его статут, а первыми награждёнными стали в 2008 году генералы и офицеры, участники вооружённого конфликта в Южной Осетии. С 2007 года 9 декабря утверждён в России как День Героев Отечества, а с 2009 года отмечается соответствующий праздник. Замечательно, что славные исторические традиции возвращаются, и в знаменательные победные дни миллионы россиян с гордостью носят этот символ геройства и мужества русских воинов.

В 2015-2017 годах в музее «Стрелецкие палаты» Российского военно-исторического общества (Лаврушинский переулок, д.17, стр.1, возле метро «Третьяковская») проходила уникальная мультимедийная выставка «Герои Отечества. Георгиевская история России». Выставка была посвящена истории этого ордена. В залах экспонировались редкие предметы из частных коллекций и уникальные архивные материалы.

ПОСЕТИТЬ ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

Фото: Пресс-служба Российского военно-исторического общества. Выставка «Герои Отечества. Георгиевская история России».