Как на Западе видят героизацию Суворова Принято считать, что на Западе только и делают, что клевещут на нашу историю. В нашей новой рубрике мы постараемся представить позитивный, объективный взгляд на прошлое России, который тоже встречается за границей. 230 лет назад, в 1787 году, началась одна из самых известных русско-турецких войн, на которую пришлось и взятие Измаила, и окончательное закрепление присоединения Крыма. Именно в этой войне во всём блеске показал себя великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. На Западе о нём часто пишут в негативном ключе, но историк из Германии подошёл к делу добросовестно. Национальный герой Хорошо известно, что великий русский полководец Александр Васильевич Суворов относится к... На чтение: 2 минуты

Принято считать, что на Западе только и делают, что клевещут на нашу историю. В нашей новой рубрике мы постараемся представить позитивный, объективный взгляд на прошлое России, который тоже встречается за границей.

230 лет назад, в 1787 году, началась одна из самых известных русско-турецких войн, на которую пришлось и взятие Измаила, и окончательное закрепление присоединения Крыма. Именно в этой войне во всём блеске показал себя великий русский полководец Александр Васильевич Суворов . На Западе о нём часто пишут в негативном ключе, но историк из Германии подошёл к делу добросовестно.

Национальный герой

Хорошо известно, что великий русский полководец Александр Васильевич Суворов относится к числу наиболее почитаемых военачальников в истории нашей страны. В 2014 году именно он победил в народном голосовании в конкурсе «Имя победы», его имя носит одно из известнейших военных учебных заведений страны – Московское суворовское военное училище. Примечательно, что такое отношение к Суворову имеет глубокие исторические корни: память о нём чтили и чтят и в Российской империи, и в Советском Союзе, и в современной России.

Вот и немецкий историк доктор Райнхард Нахтигаль из Университета Фрайбурга к Суворову относится уважительно. К феномену популярности прославленного полководца он обратился совсем недавно, на страницах апрельского номера журнала «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas» («Ежегодники истории Восточной Европы»).

По мнению немецкого исследователя, первый этап героизации военачальника начался ещё в XVIII веке, и это был беспрецедентный по тем временам процесс: « Суворов был первым полководцем, который был возведён российской элитой в статус героя ещё при жизни. До сих пор в России героизации удостаивались правители. Придворный поэт Гаврила Державин (1743-1816) сочинял оды в честь Суворова; одна из первых биографий вышла прижизненной. Суворов был захоронен в Александро-Невской лавре. Уже через несколько месяцев после его смерти он первым из подданных удостоился скульптурного памятника. Это был третий памятник в России: оба предыдущих были посвящены Петру Великому . Памятник по указу царя Павла I в 1799-1801 годах был установлен в центре Санкт-Петербурга ».

Из тени Донского и Невского

Нахтигаль подчёркивает, что Отечественная война 1812 года выдвинула вперёд новых героев, военачальники XVIII века на десятилетия отошли на второй план. Однако именно в это время были созданы условия для почитания военной славы страны: « При Александре I и особенно при Николае I, который сам себя считал военным и активно участвовал в формировании военно-имперской традиции, были воздвигнуты монументы и оформлены памятные места, посвящённые героям древней русской истории ». Минин и Пожарский, Александр Невский , Дмитрий Донской и другие исторические личности заняли важное место в процессе формирования национальной идентичности в Российской империи. Немецкий историк считает, что инициатива в данном случае исходила от государства и была в основном связана с героями войны.

Новый всплеск интереса к личности Суворова Нахтигаль датирует 1884 годом, когда офицер Генерального штаба Александр Петрушевский (1826-1904), сам представитель офицерской династии, опубликовал основательную биографию Суворова, которая соответствовала и научным стандартам, поскольку была основана на источниках. Тем самым была заложена основа для героизации Суворова в новом формате, происходившая благодаря стараниям военной элиты, особенно Генштаба и Николаевской Академии Генерального штаба. Процесс обучения в академии Генштаба был основан на пиетете к суворовской тактике и военной педагогике, изложенной в «Науке побеждать».

От Драгомирова к Сталину

Нахтигаль отмечает, что позиции суворовской военной науки не пошатнула и военная катастрофа в середине XIX века: «В Крымской войне офицеры Генштаба оправдывали техническое отставание армии тем аргументом, что “превосходящий противник побуждает русского солдата на особые подвиги”». Поражение в Крыму не смогло поколебать позиций Генштаба, поскольку в боевых действиях в Средней Азии и против турецкой армии в 1877-1878 годах применение тактики Суворова не могло сказаться на итоговом положительном результате.

После революции 1917 года победившие большевики на какое-то время отказались от почитания русской боевой славы. Нахтигаль пишет, что героизация Суворова возобновилась лишь спустя два десятилетия, в 1930-х годах, когда образ полководца был вновь востребован в контексте патриотического поворота при Сталине с широким привлечением инструментов пропаганды. Новой популярности генералиссимуса способствовали романы-биографии советских писателей, Суворов вновь закрепился в школьных учебниках, а особую популярность приобрёл в 1940 году после фильма Всеволода Пудовкина.

В 1942 году был учреждён орден Суворова, в 1943-м были созданы суворовские училища. С тех пор полководца уже не забывают, логично подчёркивает историк из Германии.