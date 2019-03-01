Провиантский приказ русской армии и его генерал-провиант 1 марта 1700 года в России появилась первая организованная тыловая служба вооруженных сил Споры о том, какой род или вид войск важнее всех в армии, не утихают с момента появления самого понятия вооруженных сил. И, наверное, с той же самой поры все разногласия заканчиваются одинаково: каким бы ловким и быстрым ни был солдат, каким бы уникальным оружием он ни владел, успех его действий в итоге будет зависеть от того, насколько боец сыт, одет, обут и снаряжен. Конечно, история знает немало примеров мужества солдат, которые сражались голодными, страдающими от жажды, буквально голыми руками. Но подвиг на то и подвиг, что совершается...

1 марта 1700 года в России появилась первая организованная тыловая служба вооруженных сил

Споры о том, какой род или вид войск важнее всех в армии, не утихают с момента появления самого понятия вооруженных сил. И, наверное, с той же самой поры все разногласия заканчиваются одинаково: каким бы ловким и быстрым ни был солдат, каким бы уникальным оружием он ни владел, успех его действий в итоге будет зависеть от того, насколько боец сыт, одет, обут и снаряжен.

Конечно, история знает немало примеров мужества солдат, которые сражались голодными, страдающими от жажды, буквально голыми руками. Но подвиг на то и подвиг, что совершается в экстремальных условиях. А в нормальных условиях работа интенданта имеет важнейшее значение: пусть она и не определяет всего успеха армии, но во многом способствует ему.

Так дело обстоит сегодня, и так оно обстояло два с лишним века назад, когда царь-реформатор Петр I , готовясь к крупномасштабной войне со Швецией, своими указами 1 марта (18 февраля ст. ст.) 1700 года ввел два новых приказа — Провиантский и Комиссариатский. Второму передавались все функции по управлению Иноземским и Рейтарским приказом, иными словами – всеми полками так называемого «нового строя». А первому вменялось в обязанность продовольственное снабжение армии. Во время Азовского похода царь Петр Алексеевич, мечтая об армии нового типа, вынужден был самолично заниматься вопросами провианта для армии, после чего, как отмечает историк Василий Ключевский , «Петру пришлось почитай все вновь делать и в лучшее состояние приводить». И одним из шагов в этом направлении стало учреждение Провиантского указа.

«О заведывании хлебных запасов ратных людей»

Текст указа, с которого по большей части и ведет отсчет служба тыла российской армии, невелик, и его можно привести полностью. Вот как он звучит:

«Февраля 18. Именный. – О заведывании всех хлебных запасов ратных людей Окольничьему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом.

Великий Государь указал: все хлебные запасы, на дачу своим Великаго Государя ратным людем, сбором и дачею, на Москве и в других городах, ведать Окольничьему Семену Ивановичу Языкову, и за теми делами сидеть ему в Палатах, что был Каменный приказ, да с ним же у того дела быть Дьякам Алексею Юдину, Ивану Шапкину, а подъячим Каменнаго же и иных приказов, которые ему понадобятся, а писать его во всяких письмах Генералом Провиантом, а в Розряд в списку писать его в прежней части».

В переводе на современный русский язык этот указ означает, что окольничий Семен Языков становится главным лицом в стране, отвечающим за все продовольственное снабжение армии. Примечательно, что для размещения нового приказа, которому доверено столь важное дело, Петр I отвел палаты Каменного приказа. Это очень ярко характеризует то, как будущий первый русский император расставлял приоритеты в государственном строительстве. Каменный приказ ведал весьма важным делом: всем каменным делом и всеми мастерами, а также всеми заводы, которые производили кирпич и известь или добывали белый камень. К тому же он занимался еще и сбором податей и доходов в отведенной ему сфере. И вот столь важное, как сегодня сказали бы, министерство фактически лишается места (а вскоре и вовсе упраздняется, становясь частью приказа Большого Дворца), а в его палатах размещается первое интендантское ведомство России.

Генерал-провиант идет на войну

Насколько важной Петр Алексеевич считал реорганизацию системы снабжения новой русской армии, говорит и кандидатура, которую он выбрал для руководства новым приказом. Окольничий Семен Иванович Языков – личность для своего времени легендарная. В 1682 году он, комнатный стольник и чашник государя Федора Алексеевича, подписал постановление об уничтожении местничества – сословной системы распределения должностей (прежде всего в армии) в зависимости от древности и знатности рода. При этом сам Языков был весьма родовит: его семейство ведет начало от Енгулея-Мурзы-Языка, в 1360 году выехавшего из Золотой Орды к великому князю московскому Дмитрию Ивановичу и принявшего крещение под именем Алексея. Но родовитость совершенно не помешала Семену Ивановичу сделать то, что, по его мнению, существенно облегчало и улучшало ситуацию в русской армии того времени.

Это рвение не могло не остаться незамеченным Петром I, и в 1699 году он делает думского дворянина Языкова одним из членов комиссии по расследованию стрелецкого бунта. В октябре того же года Семен Иванович принимает участие в переговорах со шведскими послами, которые прибывают в Москву для подтверждения условий сразу нескольких международных договоров: Кардисского мира 1661 года (договора, который к тому времени стал помехой для планов по выходу к Балтийскому морю), Плюсского «совершения» 1666 года и Московского постановления 1684 года. Все эти документы существенно связывали Россию в ее взаимоотношениях со Швецией, и далеко не каждому из своих приближенных Петр Алексеевич мог доверить участие в переговорах по столь щекотливым вопросам.

Так что должность Генерала-Провианта стала для Семена Языкова высшим карьерным достижением. Хотя синекурой этот пост назвать нет возможности. Ведь в роли главы Провиантского приказа он отвечал за все продовольственное снабжение русских войск, которые чуть больше чем через полгода, 18 августа 1700 года, начали боевые действия против Швеции в Северной войне . И первый опыт по организации снабжения русской армии под Нарвой, увы, оказался провальным: солдаты недоедали, лошади и вовсе получали столь скудный фураж, что буквально валились с ног.

Но печальный опыт кампании под Нарвой генерал-провинатмейстер Языков сумел переварить и осмыслить, и последующие годы Провиантский приказ, которым он руководил до 1705 года, действовал гораздо более эффективно. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить успехи русских войск в ходе военных кампаний 1702 и 1703 годов, после которых Россия стала контролировать все течение Невы и смогла основать новую столицу – Санкт-Петербург.

Полтора века истории Провиантского приказа

Уходя со своего поста, Семен Языков оставил после себя вполне работающую систему централизованного и полевого снабжения войск провиантом. Опыт работы нового приказа оказался удачным, и в 1716 году в Воинском уставе Петра I появился пункт, согласно которому на генерал-провиантмейстера, как стал именоваться этот пост, возлагались обязанности по руководству провиантским департаментом. Постепенно должность генерал-провиантмейстера становилась все более высокой. В 1724 году в его подчинении появились два генерал-провиантмейстер-лейтенанта (то есть заместители) в чине подполковника, которые отвечали непосредственно за снабжение действующей армии. К этому времени в сферу ответственности Провиантского приказа входило уже не просто снабжение армии продовольствием: он организовывал заготовку и выдачу продовольствия и фуража на местах, занимался хранением и выдачей денег подрядчикам за снабжение запасных магазинов провиантом, а если того требовали условия существования армии, то даже и за снабжение отдельных полков.

По мере того, как усложнялись структура и система управления русской армией, менялось и значение должности генерал-провианта. В январе 1812 года, за полгода до начала Отечественной войны, на генерал-провиантмейстера возложили обязанности по руководству Полевым провиантским управлением, оставив в подчинении генерал-интенданта. Правда, в 1836 году его ввели в состав Генерального штаба, что было совершенно логично: никакое планирование военных кампаний не могло обойтись без участия человека, отвечающего за то, чем будут питаться русские солдаты.

Но в итоге, как и многие другие воинские должности, появившиеся в период петровских реформ, должность генерал-провиантмейстера со временем исчезла. Произошло это 6 августа 1864 года, когда провиантский департамент влили в состав Главного интендантского управления. Таким образом и закончилась полуторавековая история Провиантского приказа, ставшего первым организованным тыловым учреждением русской армии.

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