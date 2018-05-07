Краткий курс истории. Московский государственный университет 7 мая (н. ст.) 1755 года состоялось торжественное открытие университета в здании «Аптекарского дома» у Воскресенских ворот Китай-города. На чтение: 1 минута

7 мая (н. ст.) 1755 года, во исполнение указа императрицы Елизаветы Петровны об учреждении Московского университета, состоялось торжественное открытие университета в здании «Аптекарского дома» у Воскресенских ворот Китай-города.

Феномен дружбы

Мы привыкли к тому, что Московский университет носит имя Ломоносова . Но так было не всегда (а только начиная с 7 мая 1940 года). Все дело в истории основания университета, который стал феноменом дружбы Михаила Васильевича и Ивана Ивановича Шувалова, действительного статского советника, генерал-адъютанта императрицы Елизаветы I . Ученый и придворный сановник познакомились на рубеже 1749–1750 годов на почве поэзии и уже в 1754-м взялись за обсуждение серьезнейшего государственного проекта – создание в Москве государственного университета.

Сначала Шувалов объявил Ломоносову решение об учреждении. Ломоносов составил план университета. Затем Сенат утвердил «Доношение» и «Проект об учреждении Московского университета», предоставленные Шуваловым. В день памяти святой Татианы Елизавета Петровна подписала данный проект. Первым куратором Московского университета стал Шувалов (1755–1797 годы), именно его чествовали как «основателя», а Ломоносов в этом качестве предстает только с середины XIX века.

Два дня рождения

Поскольку императрица Елизавета I подписала указ об учреждении университета в Татьянин день (25 января (н. ст.) 1755 года), то этот день со временем стал традиционным праздником для российских студентов. Открытие Императорского Московского университета проходило 7 мая во время торжества по случаю годовщины коронации Елизаветы. В результате обе даты для студентов являются праздничными.

В университете были образованы философский, юридический и медицинский факультеты (со временем количество факультетов увеличилось). Все студенты сначала обучались на философском факультете, затем могли продолжить образование, выбрав специализацию. Состав студентов и профессоров был характерно демократическим, что способствовало широкому распространению в университетской среде передовых общественных и научных идей.

МГУ

С 1804 года деятельность Московского университета стала регулироваться университетским уставом, принятым на смену «Высочайше утвержденному проекту об учреждении Московского университета»: университет получил значительную автономию, увеличилось количество направлений подготовки. Во время пожара 1812 года в Москве почти полностью сгорели все университетские здания. Восстанавливали Московский университет всем обществом, и образовательная и научная деятельность университета была возобновлена уже 1 сентября 1813 года.

Принятый в 1863 году новый университетский устав отражал новый этап жизни Московского университета, связанного с политикой государственных реформ, отменой крепостного права и вступления Российской империи на путь капитализма. Но автономия университета была ограничена в связи с убийством Александра II в 1881 году и нараставшими революционными брожениями среди интеллигенции. Первые годы советской власти для университета были временем тяжелых реформ, и все же университетская наука показывала значительные результаты, а после Великой Отечественной войны только наращивала обороты. Сейчас МГУ является одним из крупнейших международных центров подготовки студентов и аспирантов.

Обложка: Здание Московского государственного университета на Моховой 11. Фото: Ludvig14 CC BY-SA 3.0

Источник: https://commons.wikimedia.org