Горных дел мастер Михаил Соймонов 26 мая 1730 года на свет появился Михаил Фёдорович Соймонов –выдающийся организатор русского горного дела и основатель первого профильного высшего учебного заведения в стране Военный и учёный Соймонов – отпрыск почтенного дворянского рода. Его отец Фёдор Иванович прославился как географ, описывавший еще не исследованные территории на окраинах империи. Он был составителем атласов Каспийского, Балтийского и Белого морей. Сосланный в Сибирь при Анне Иоанновне, Соймонов-старший стал её губернатором при Елизавете Петровне, он сделал многое для развития здесь навигацких и геодезических школ. Неудивительно, что сын пошел по отцовским стопам. Отец Михаила - Федор Соймонов. Источник: www.printerest.ru Юный Миша большую часть времени проводил... На чтение: 2 минуты

26 мая 1730 года на свет появился Михаил Фёдорович Соймонов –выдающийся организатор русского горного дела и основатель первого профильного высшего учебного заведения в стране

Военный и учёный

Соймонов – отпрыск почтенного дворянского рода. Его отец Фёдор Иванович прославился как географ, описывавший еще не исследованные территории на окраинах империи. Он был составителем атласов Каспийского, Балтийского и Белого морей. Сосланный в Сибирь при Анне Иоанновне , Соймонов-старший стал её губернатором при Елизавете Петровне , он сделал многое для развития здесь навигацких и геодезических школ. Неудивительно, что сын пошел по отцовским стопам.

Отец Михаила - Федор Соймонов. Источник: www.printerest.ru

Юный Миша большую часть времени проводил в доме своего деда, который отдал внука в Академию наук в восьмилетнем возрасте. Здесь мальчик изучал иностранные языки и точные науки, а в 12 лет поступил в артиллерийскую школу в Москве, выпустившись оттуда в 1749 году унтер-офицером.

Конец 1740-х и практически все 1750-е годы прошли для молодого военного под знаком научных экспедиций. Соймонов-младший жил вместе с отцом на сибирской земле, помогая ему в разведке и описании здешних территорий. Михаил, будучи штык-юнкером, также поучаствовал в знаменитой Нерчинской экспедиции середины 1750-х годов, возглавляемой Фёдором Ивановичем. Её главной целью было выяснение наличия пригодных для обитания и развития сельского хозяйства территорий, а также измерение и составление карты притока Амура – реки Шилки. Со всем этим учёные прекрасно справились.

Нерчинские рудники. Источник: http://proznanie.ru

Возвратившись после этого предприятия в Петербург, Михаил Фёдорович был удостоен чина поручика, после чего занялся географическим описанием Нерчинска и территорий на русско-китайской границе. Став капитаном, а в начале 1760-х – майором, Соймонов трудился при отце в бытность того сибирским губернатором, а затем и сенатором в Москве.

Профессионал и патриот

В 1762 году, когда на престол вступила Екатерина II , молодой офицер уже был в Петербурге. Здесь карьера его резко ускорилась: он участвовал в комиссии по обустройству крепостей и войск в Сибири, вскоре став генерал-майором и обер-прокурором одного из сенатских департаментов. Затем Соймонов получил должность главы правления Берг-коллегии, что положило начало его заботам о горном деле России.

В начале 1770-х годов он выступал за организацию высшего учебного заведения, которое готовило бы специалистов во вверенной ему области. Толчком для развития этого плана стало обращение одного из горнозаводчиков Урала. Михаил Фёдорович тщательно разрабатывал проект Горного училища, одобренный Екатериной Великой. Заведение открыло свои двери в 1773 году, сам его основатель – Соймонов – был назначен директором. В том же 1773-м он разработал устав и программу обучения, лично отбирая училищных преподавателей. Первыми грызть гранит горных наук стали предварительно отобранные директором студенты Московского университета . За годы своего руководства Михаил Фёдорович способствовал созданию всего необходимого для полноценной учебы – лаборатории и музея, библиотеки, типографии и издательства.

Нерчинские рудники. Источник: http://proznanie.ru

В 1771 году Соймонов был поставлен Екатериной президентом Берг-коллегии, а также возглавил монетное дело в империи. Первым крупным проектом нового «горного министра» стало обследование захиревших к тому времени рудников Олонецких горных заводов. Перебравшись в Петрозаводск, Михаил Фёдорович со страстью приступил к работе. Он привлек к делу знающих горняков, среди которых были те, кто трудился ранее на карельских рудниках (например, известный заводчик Аникита Сергеевич Ярцов). Кроме того, в разведке и описании состояния рудников принимали участие талантливые ученые, среди них был и известный химик Александр Карамышев. В итоге слаженная работа специалистов привела к точным оценкам всех накопившихся неисправностей, что стало основой для дальнейшей реорганизации горного дела в регионе.

Незаменимый специалист

Разъезды по заводам Сибири и Карелии и напряжённый труд сказались на здоровье Михаила Фёдоровича: его мучили ревматизм и одолевавшая многих в ту эпоху цинга. Это заставило Соймонова просить государыню об отставке, однако Екатерина согласилась на бессрочный отпуск для лечения с выделением необходимых средств. В результате в 1776 году Соймонов вместе с поэтами и переводчиками Иваном Хемницером и Николаем Львовым отправился в Европу. Посетив многие города Германии, Франции и Голландии, путешественники остановились в знаменитом своими лечебными водами Спа. Возвратившись в Россию в 1777 году, организатор горного дела ещё пять лет отдал службе, после чего все же ушёл в отставку. Он обосновался в первопрестольной и даже возглавил московское Благородное собрание. Но это время стало лишь передышкой для новых забот.

Санкт-Петербургская Академия наук. Источник: http://opeterburge.ru

Воцарившийся в 1796 году Павел I высоко ценил знания и опыт Соймонова. Михаил Фёдорович вновь возглавил Берг-коллегию и Монетный департамент и оставался на своём посту до 1801 года. В эти годы продолжилось улучшение горного производства на Олонецких и Нерчинских рудниках. «Горный министр» основал государственные партии рудоискателей, а также создал проект нового Монетного двора. В 1799 году император наградил неутомимого работника орденом Св. Андрея Первозванного.

Михаил Фёдорович, ратовавший за горное дело, смотрел на него с возможным в те непростые времена человеколюбием и беспокоился о людях, которые трудились на рудниках. А были это сплошь приписные, то есть подневольные, рабочие. Да, приписка обеспечивала заводы неиссякаемым притоком рабочей силы, но подневольный труд, не поощряемый экономически, был малоэффективен. В 1800 году директор Берг-коллегии способствовал принятию указа Павла I о «непременных работниках», однако тот, к сожалению, в итоге так и не был осуществлён на практике из-за сильного противодействия влиятельных при дворе фигур.

В 1801 году вследствие тяжёлого гриппа, обострившего старые болячки, 71-летний Соймонов ушёл в отставку и снова обосновался в Москве. Последние годы жизни он всё так же пытался приносить пользу, занимаясь делами Смольного и Екатерининского институтов благородных девиц, а также московского Воспитательного дома. И на этом поприще он снискал уважение и благодарность – императрица Мария Фёдоровна состояла с Михаилом Фёдоровичем в переписке и ценила его весьма высоко.

Единственный портрет Михаила Соймонова. Источник: https://upload.wikimedia.org

29 октября 1804 года выдающийся исследователь и организатор горного дела, отдавший всю жизнь служению родной стране, скончался. Михаил Соймонов был погребён в Серпуховском Высоцком монастыре рядом со своим отцом.

Обложка: дом где воспитывался михаил Соймонов. Источник: www.printerest.ru