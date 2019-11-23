Александр Меншиков: самый недолгий генералиссимус России Почему ближайшему сподвижнику Петра I и талантливому полководцу не удалось сохранить за собой высшее воинское звание?

Почему ближайшему сподвижнику Петра I и талантливому полководцу не удалось сохранить за собой высшее воинское звание?

Александру Меншикову судьба сулила подняться до самых вершин государственной карьеры, но оказалась злодейкой, и в одночасье счастливчик был свергнут. Генерал-губернатор новой столицы — Санкт-Петербурга — со дня основания города, первый президент Военной коллегии, кавалер первого русского ордена Святого апостола Андрея Первозванного, он стал и первым генералиссимусом после формального учреждения этого звания. Но попытки всерьез играть на поле дворцовых интриг закончились для Меншикова плачевно: он был сослан и умер 23 ноября 1729 года в сибирской ссылке, лишенный всех званий и наград. Но все-таки, пусть ему и достался сомнительный титул самого недолгого генералиссимуса в России (он носил это звание меньше четырех месяцев), свою военную карьеру Александр Меншиков сделал на поле боя, а не во властных коридорах.

От «потешных» полков до нарвской конфузии

Началом военной карьеры Алексашки Меншикова, как называл его будущий император всероссийский Петр Романов, стало участие в создании «потешных» войск царя-недоросля. В 1693 году Меншиков получил свое первое воинское звание – был назначен бомбардиром Преображенского полка . Несмотря на то, что звучит само наименование звания более чем скромно, эта должность была весьма почетной. Бомбардирская рота будущей русской гвардии была невелика, а первым бомбардиром в ней значился сам Петр I. Он и приохотил своего денщика и помощника к ратному делу: у Меншикова просто не было иного пути, как овладеть воинской профессией, ведь для молодого царя именно военное дело было одним из важнейших. И первые шаги в военной карьере Меншиков сделал довольно быстро: уже в 1699 году он (по некоторым данным, за заслуги не совсем военные, а за ловкость, проявленную во время массовой казни взбунтовавшихся стрельцов) был пожалован званием сержанта бомбардирской роты преображенцев. А уже через год стал поручиком той же роты, которой с этого же времени командовал капитан бомбардиров Петр Романов.

Первым серьезным военным испытанием для Александра Меншикова могла бы стать битва под Нарвой в 1700 году. Но не стала. Когда русские войска уже стояли под Нарвой и готовились отражать атаку войск Карла XII, Петр I внезапно покинул армию и отправился в Новгород, оставив командующим саксонского фельдмаршала герцога Карла-Евгения де Круа. Вместе с царем оставил войска и его сподвижник Александр Меншиков, который таким образом потерял возможность проявить свои новоприобретенные воинские таланты в Нарвской баталии. И трудно сказать, сожалел ли он об упущенных возможностях, об отъезде с царем из действующей армии, и о чем мог сожалеть больше. «Нарвская конфузия» нанесла серьезный удар по престижу петровской армии и ее военачальников, особенно сильно сказавшись на репутации самого Петра I, а равно и его сподвижника Меншикова.

Из поручиков в генералы

Избежав участия в разгроме русской армии в первом серьезном сражении Северной войны , поручик Александр Меншиков сумел зарекомендовать себя отличным офицером в других ее битвах. Первым делом, в котором он проявил себя с лучшей стороны, стала осада Нотебурга-Орешка в сентябре 1702 года. Именно активные действия поручика бомбардирской роты Преображенского полка Меншикова, отдавшего приказ собирать лодки и на них сумевшего добраться с подкреплением до застрявших под стенами крепости русских войск, стали переломным моментом сражения. Через полгода, весной 1703 года, он вместе с генерал-фельдмаршалом Борисом Шереметевым уже командует осадой Ниеншанца — и настолько успешно, что становится комендантом захваченной фортеции, переименованной в Шлотбург. А 7 мая того же года вместе с Петром I его ближайший сподвижник будет командовать первым победным морским сражением русского флота: под их руководством были захвачены после тяжелого абордажного боя шведский галиот «Гедан» и шнява «Астрильд», причем штурмом галиота командовал сам Меншиков.

За этим успехом последовали кампании в Литве и Польше. И здесь русские войска под командованием Меншикова проявили себя лучшим образом, одержав, в частности, победу в сражении под Калишем в октябре 1706 года. Затем ему удалось почти без потерь вывести свои силы из-под удара войск Карла XII, начавшего поход в Россию. Наконец, когда Меншикову было поручено командование всей русской кавалерией, он сумел доказать, что не случайно после Калиша получил чин подполковника лейб-гвардии Преображенского полка, полковником в котором числился сам Петр I, и звание генерала от кавалерии. А самым ярким доказательством тому послужил успех, которого кавалеристы Меншикова добились сначала в сражении при Лесной – «матери Полтавской победы», а потом и в ходе самой Полтавской битвы . Эта виктория принесла светлейшему князю Александру Меншикову чин генерал-фельдмаршала — второго в русской армии после Бориса Шереметева.

Политический генералиссимус

Последними сражениями для Александра Меншикова стали битвы в ходе завоевания Прибалтики и кампании в Померании. Добавить к почестям, которыми он был осыпан русским императором Петром I, было уже практически нечего, но зато Меншиков стал кавалером двух иностранных орденов — датского ордена Слона и прусского ордена Черного орла, добавившихся к заслуженному ранее польскому ордену Белого орла. Финалом военных походов для царского фаворита стало в октябре 1713 года заключение мирного договора с Пруссией, который он от имени России подписал с прусским королем Фридрихом Вильгельмом I. И хотя после этого в боевых действиях на суше Меншиков уже не принимал участия, в 1716 году он получил чин шаутбенахта. В этом младшем адмиральском звании двумя годами ранее (во время битвы при Гангуте) пребывал и император Петр I.

Своих высших воинских званий Александр Меншиков удостоился после смерти венценосного покровителя. К тому времени он фактически правил страной, сумел сначала возвести на престол вдовствующую императрицу Екатерину I , а потом сохранил свое влияние и при воцарении Петра II – внука Петра I. Именно его указом 6 мая 1727 года Меншиков был произведен в полные адмиралы, а шесть дней спустя, 12 мая, – в генералиссимусы. Но этих чинов он удостоился по итогам политических баталий, а совсем не за воинские заслуги: к тому времени князь Александр Меншиков свыше десяти лет не участвовал в войнах и сражениях. Но надолго сохранить за собой высшее воинское звание русской армии он не смог. Продолжительная болезнь ослабила его влияние на императора Петра II, намеченный брак царя с Марией Меншиковой не состоялся, а 8 сентября по императорскому приказу Меншиков был арестован, лишен всех чинов и наград и сослан в сибирский городок Березов, где и умер 23 (12 по ст. ст.) ноября 1729 года.

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