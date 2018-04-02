Что за призрак живет в центре Петербурга? Санкт-Петербург – удивительный город, привлекающий туристов со всего мира не только архитектурой и удивительными памятниками, но и тайнами и загадками, которые всегда были в нем в избытке... На чтение: 1 минута

Санкт-Петербург – удивительный город, привлекающий туристов со всего мира не только архитектурой и удивительными памятниками, но и тайнами и загадками, которые всегда были в нем в избытке. Гуляя по городу в белые ночи, нельзя не почувствовать присутствие чего-то мистического и непонятного.

Если вам достанется хороший экскурсовод, любящий свой город и знающий о нем больше, чем написано в официальных туристических проспектах, вам повезло вдвойне. Вы сможете узнать, например, на каком мосту фаворит императрицы Бирон замаливал грехи или по какой улице часто гуляет тень Григория Распутина. Вам по секрету расскажут о привидении в виде замученного студента, о том, что на Невском проспекте есть своя ведьма, и многое другое. Ну а мы дополнительно заинтересуем вас и приоткроем вам тайну Михайловского замка , или, как его еще называют, Инженерного замка.

Михайловский замок уже в самом начале своего существования будто так и просился, чтобы его окутала какая-нибудь тайна. Действительно, не каждый день в России происходили дворцовые перевороты и не в каждом замке убивали императоров. Павел I панически боялся заговоров и покушений. Буквально с первых дней восшествия на престол он начал строить резиденцию, в которой мог бы чувствовать себя спокойно. Император спешил, строители спешили, и в результате новый дворец получился пустынным, холодным, со множеством недоделок. По замку гуляли сквозняки, придворные избегали это мрачное место, а император, несмотря на все минусы, решил поселиться в неприветливой новостройке.

Здесь сыграло важную роль то, что сам император увлекался мистикой и нумерологией. И вот здесь он не промахнулся. Царствование Павла I продолжалось 4 года, 4 месяца, а в своем новом замке он прожил всего 40 дней. И убит он был в марте 1801 года там же, где родился: ранее на месте Михайловского замка располагался Летний дворец Елизаветы Петровны , в котором Павел Петрович появился на свет. По легенде, дух Павла I так и не покинул это место – настолько император любил свой замок.

После смерти все имущество, оставшееся от Павла, перевозили в Зимний дворец. Военные, которые принимали в этом участие, якобы постоянно замечали странный полупрозрачный силуэт со свечой в одном из окон пустующего замка. А по ночам во дворце слышен скрип половиц: это «Павел бродит и ищет покой». Жаль, что никаких письменных воспоминаний о встречах с призраком не оставил Федор Михайлович Достоевский – он учился в Главном инженерном училище, которое потом разместили в Михайловском дворце. Было бы очень интересно, если бы холодные стены навеяли писателю какие-либо мысли при создании «Бесов» и «Преступления и наказания». Кстати, время, когда в замке располагалось Главное инженерное училище, стало бы самым благоприятным для призрака: им очень удобно было бы запугивать младших воспитанников.

В ХХ веке в Михайловском замке находились различные советские организации, и некоторые служащие, несмотря на свое атеистическое воспитание, также порой наблюдали смутную тень, блуждающую по дворцу. Поговаривают, что всему виной сундук мальтийских рыцарей, который Павел I якобы спрятал в подземельях замка…

Обложка: А.Н. Бенуа «Парад при Павле I», 1907 год. @ Государственный Русский музей

Источник: rusmuseumvrm.ru