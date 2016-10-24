Уроки 1812 года: как из недопобед складывается одна большая победа 12 (24) октября 1812 года, вскоре после отступления армии Наполеона из Москвы, состоялось сражение под Малоярославцем. Французы одержали тактическую победу, в результате чего обрекли себя на итоговый разгром. Отечественная война 1812 года была совершенно парадоксальной: русские не выиграли ни одного сражения, но при этом – победили в войне. Судите сами. Всё начало кампании – непрерывное отступление со спорадическими стычками, которое только огромным мастерством командующих удалось удержать от превращения в разгром и бегство. Наконец, генеральное сражение – прославленное Бородино. Прославленное – это в нашей историографии и культуре. И заслуженно. Во французской же – трактуется как наше поражение. Всего лишь три, казалось,... На чтение: 1 минута

12 (24) октября 1812 года, вскоре после отступления армии Наполеона из Москвы, состоялось сражение под Малоярославцем. Французы одержали тактическую победу, в результате чего обрекли себя на итоговый разгром.

Отечественная война 1812 года была совершенно парадоксальной: русские не выиграли ни одного сражения, но при этом – победили в войне.

Судите сами.

Всё начало кампании – непрерывное отступление со спорадическими стычками, которое только огромным мастерством командующих удалось удержать от превращения в разгром и бегство.

Наконец, генеральное сражение – прославленное Бородино. Прославленное – это в нашей историографии и культуре. И заслуженно. Во французской же – трактуется как наше поражение. Всего лишь три, казалось, бесспорных соображения.

Первое. Казалось бы, в выборе места генерального сражения стратегическая инициатива принадлежала русским – до этого Наполеон просто не мог их догнать и принудить драться на выгодных ему условиях. Тем не менее, Наполеон ухитрился и тут перехватить инициативу, выбив русских из Шевардинского редута и заставив воевать на другом поле и в иной конфигурации, чем планировалось. Это, кстати, имело самые неприятные последствия: левый фланг не опирался на заранее подготовленные укрепления (флеши были всё же импровизацией), и французам его удалось продавить.

Второе. По итогам сражения русские вынуждены были оставить все свои позиции на Бородинском поле.

Третье. Оставление Москвы. А это – не просто трагедия, но и крупнейшее военно-политическое поражение.

И вот – Малоярославец. Тоже совершенно определённая не-победа: русские войска были выбиты из полностью сгоревшего городка. Оценивая итоги этого успеха, Наполеон горько подытожил: «Пришло время думать только о спасении оставшейся армии». Вместо запланированного прорыва на сытую и тёплую Украину, пришлось спасать остатки Великой армии на Смоленской дороге.

Наконец – Березина. Формально это русский успех: противник обращён в бегство. Но фактически справиться с задачей разгрома Наполеона и здесь не удалось – он скрылся сам и увёл гвардию, вокруг которой воссоздал армию и воевал до 1815 года. Не слишком удачный исход сражения на Березине был очевиден современному российскому обществу и в тогдашних «интернетах» «сухопутного адмирала» Чичагова и генерала Витгенштейна как только не склоняли.

И что? А ровно то, что, не одержав ни одной победы, русские войну выиграли . И казачьи кони пили воду из Сены.

Да, с чисто военной точки зрения русские ни одного сражения не выиграли, но то же можно сказать и о Наполеоне! Он не смог разгромить русскую армию, не смог спасти и свою.

Разумеется, большую роль в конечном поражении Наполеона сыграли объективные и субъективные факторы – последовательность и твёрдость военного и политического руководства России (что бы ни говорили о непоследовательности императора Александра), своевременно развёрнутая партизанская война и многое другое.

Аналогии – метод порочный, но избавиться от них трудно. В конце концов, по словам Станислава Ежи Леца, «оптимистичнее всего сказал Бен Акиба: все уже было».

Наблюдая за нынешней глобальной политико-дипломатической, экономической и военной игрой, трудно избавиться от ощущения схожести с событиями двухсотлетней давности. Так же Россия вынуждена бороться с противником, который утверждает, что превосходит её буквально во всем. Так же мы наблюдаем постоянные недопобеды. В общем – «путинвсёслил».

Но в нашей истории есть опыт Отечественной войны. Есть поражения, отступления и недопобеды. Есть светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев- Кутузов , который тоже «всёслил», а в итоге как-то и не совсем всё и, более того, стал первым в российской истории полным георгиевским кавалером.

При всех колоссальных различиях «тогда» и «сейчас» спешить с выводами не стоит. Да, мы пока не одерживаем ярких «решающих» побед. Но так ведь и наши противники не выигрывают тоже. И в один момент сумма их невыигрышей станет их поражением.