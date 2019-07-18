«Топор за пояс и ружьё наперевес»: ополченцы Отечественной войны 1812 года 18 июля 1812 года император Александр I издал Манифест о созыве народного ополчения против наполеоновской агрессии. В невероятно короткий срок русская армия получила в лице ополченцев значительное подкрепление «Гроза двенадцатого года» В июне 1812 года на территорию Российской империи вторглась армия Наполеона. Более 650 тысяч солдат, собранных неприятелем по всей Европе, теперь угрожали независимости нашей страны. Силы противника в несколько раз превосходили численность русских армий у западных границ. Это стало основной причиной, по которой Александр I, находясь в действующей армии близ Полоцка, распорядился о создании народного ополчения. В этой войне русский народ не просто боролся за территории, но отстаивал целостность... На чтение: 4 минуты

18 июля 1812 года император Александр I издал Манифест о созыве народного ополчения против наполеоновской агрессии. В невероятно короткий срок русская армия получила в лице ополченцев значительное подкрепление

«Гроза двенадцатого года»

В июне 1812 года на территорию Российской империи вторглась армия Наполеона. Более 650 тысяч солдат, собранных неприятелем по всей Европе, теперь угрожали независимости нашей страны. Силы противника в несколько раз превосходили численность русских армий у западных границ. Это стало основной причиной, по которой Александр I, находясь в действующей армии близ Полоцка, распорядился о создании народного ополчения.

В этой войне русский народ не просто боролся за территории, но отстаивал целостность своего Отечества. По мере продвижения наполеоновской армии в глубь страны усиливалось и народное сопротивление. Первыми к созданию ополчения еще до выхода Манифеста приступили жители Смоленщины. Там генерал-майор в отставке Д. Е. Лесли сформировал из крепостных крестьян конный отряд в 99 человек. Одобрив эту инициативу, смоленские дворяне приняли решение о созыве ополчения для обороны границ губернии.

Ратник ополчения

Источник: adjudant.ru

После официального призыва от императора в шестнадцати центральных и поволжских губерниях началось формирование народного ополчения. Для этого было создано три округа. В первый входили Московская, Владимирская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Тверская и Ярославская губернии. Во второй – Петербургская и Новгородская. В третий – Нижегородская, Костромская, Казанская, Вятская, Симбирская и Пензенская. Командующие ополчением избирались на дворянских съездах, а количество ратников должно было составлять от четырех до десяти человек со ста «ревизских душ» – так называли крестьян и мещан. Начальником Петербургского ополчения являлся Михаил Илларионович Кутузов . Командуя Нарвским корпусом, он ежедневно отдавал массу распоряжений и успевал устранить любые препятствия, тормозящие создание дружин.

Ополчение состояло из конных и пеших воинов. Для офицеров ополчения устанавливались те же самые награды, которые предусматривались и для офицеров регулярной армии, а для унтер-офицерского и рядового состава учреждалась медаль «За храбрость», образец которой по предложению М. И. Кутузова был утвержден правительством.

Несмотря на запрет создавать ополчения в губерниях, не указанных в Манифесте, население активно вступало в ряды добровольцев. На Дону, Украине и в Прибалтике, не вошедших в состав трех округов, ратниками стали более 90 тысяч человек.

В едином порыве

На защиту Родины поднялись все слои населения. Всего в трех округах из шестнадцати губерний было собрано без малого 195 тысяч ополченцев, а для их снаряжения народ пожертвовал около 100 миллионов рублей. Самое крупное ополчение оказалось в Московской губернии: 32 тысячи ратников, одетых в обычную крестьянскую одежду, получали бронзовые кресты на шапки с надписью «За Веру и Царя».

Из Манифеста 18 июля 1812 года: «Да найдет враг на каждом шаге верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами! Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном – Палицына, в каждом гражданине – Минина».

Источник: function.mil.ru

Послужить Отечеству в рядах Московского ополчения приняли решение поэты В.А.Жуковский и П.А.Вяземский, а Иван Николаевич Глинка, отец выдающегося русского композитора, в своем прошении писал: «Лишившись в Смоленске и родины и всего имущества, честью и счастьем поставляю быть в числе сынов Отечества, подвизавшихся к защите первопрестольного града Москвы». Кроме того, ополченцами становились учащиеся высших учебных заведений, добровольцы из горожан и ремесленников. Крепостные крестьяне, несмотря на запреты со стороны помещиков, тайком записывались в ополчения! Всю Россию охватило сильнейшее патриотическое чувство.

Необходимость обороняться от противника на своей земле почти не оставляла времени на военную подготовку ратников, поэтому программа подготовки была несложной. В батальонах, вооруженных огнестрельным оружием, новобранцев учили правильно заряжать оружие, производить выстрел, понимать команду о прекращении огня, держать ружье на плече и действовать штыком. Существует мнение, что ополченцы были плохо вооружены, однако это не совсем верно. Например, Петербургское ополчение располагало 11740 ружей. Во многом это являлось заслугой населения, активно жертвовавшего деньги, продовольствие, обмундирование, лошадей и скот. Все средства ставились на особый учет: правительство установило строжайший контроль над их использованием. Из пожертвований формировался особый капитал, расходовать который позволялось лишь с согласия самого императора.

Ратники в главных сражениях Отечественной войны

Воины ополчения выполняли разнообразные функции: сражались в составе регулярной армии, действовали со специальными отрядами войск, охраняли границы и коммуникации, а также несли конвойную службу.

В начале августа 1812 года развернулись тяжелые бои за Смоленск, окруженный противником с трех сторон: запада, востока и юга. 16 августа русская армия была вынуждена покинуть город, однако наполеоновские войска не смогли отрезать ей путь. Во время боевых действий в Смоленске ополченцы занимались, в основном, возведением укреплений. Некоторые ратники также участвовали в сражении в качестве санитаров, устраняли опасность со стороны мелких отрядов врага и несли разведывательную службу.

Проводы ополченца. 1812 год. С гравюры А. Ухтомского.

Источник: iknigi.net

Первым испытанием Московского ополчения была Бородинская битва . Большая часть ратников вошла в состав пехотных корпусов и участвовала в сражении вместе с обученными солдатами. Другие выполняли инженерные работы или служили санитарами. Забегая вперед, отметим, что действия ополченцев получили высокую оценку М.И. Кутузова, который сделал ставку на самоотверженность народа – и не прогадал. 25 августа Михаил Илларионович лично осмотрел линию Багратионовых флешей и отдал приказ прислать сюда ратников для усовершенствования сооружений. Участвовали ополченцы и в создании укреплений на правом фланге Бородинской позиции.

Наполеон во время Бородинской битвы не решился пустить в ход свою гвардию как раз из-за больших резервов, которые имела русская армия благодаря ратникам. По мнению участников сражения, колонны Московского ополчения были приняты французами за гвардейские подразделения и внушили им страх. Действительно, в решающие моменты Бородинской битвы ополченцы храбро бились, проявляли массовый героизм и смело смотрели в лицо смерти.

М.И. Кутузов. Художник Джордж Доу

Источник: upload.wikimedia.org

Но особенно широко силы ополчения использовались в борьбе с агрессором после занятия им Москвы и во время контрнаступления русской армии. В период нахождения Наполеона в Первопрестольной ополченцы и регулярные части смогли закрыть дороги на Тверь, Ярославль, Владимир, Рязань, Тулу и Калугу. Действуя вместе с партизанскими отрядами, они постоянно наносили врагу удары, истощая французское войско и вселяя смуту в его ряды.

М.И. Кутузов поставил перед ополченцами задачу обеспечить стратегическое окружение противника и не дать ему получить фураж за счет местных средств. Ополченцы Твери и Ярославля успешно с ней справились. Вместе с партизанами они закрыли находящимся в Москве французам также дороги на Петербург и Украину, организовав таким образом блокаду с севера, востока и юга. Этими мерами командующий спас лагерь в Тарутино от вражеских нападений. Оказавшись в древней столице, Наполеон, вопреки его собственным ожиданиям, не сумел добиться ни мира, ни передышки. Благодаря слаженным действиям русского ополчения, летучих отрядов и партизан из крестьянской среды, положение дел у французов изо дня в день становилось плачевнее. Все силы наполеоновских войск были брошены на охрану и сопровождение транспортов с продовольствием.

Особенно важную роль сыграли казачьи формирования, насчитывавшие более 50 конных полков. Они несли разведывательную службу, выполняли отдельные задачи по уничтожению опорных пунктов противника, осуществляли рейды по тылам, участвовали в контрнаступлении. Казаков французы опасались больше всех.

Конный и пешие ополченцы

Источник: pinterest.ru

Генерал П.Х. Витгенштейн часто отмечал в своих донесениях командованию, что воины ополчения в столкновениях с неприятелем поражают своей храбростью и ничем не уступают солдатам регулярных частей. В битве за Полоцк, рассказывал он, «ратники сбрасывали с себя армяки, выбегали из цепи, устремлялись в рукопашный бой, бросались под град пуль и картечей, сражаясь, как разъяренные львы».

После некоторых сомнений 15 октября Наполеон отказался от сражения за Малоярославец и свернул на Смоленскую дорогу через Можайск. Важно отметить, что Малоярославец по своему значению уступал разве что Бородино. Именно после этого сражения французы окончательно поняли, что их армию ждем неминуемая катастрофа. Генеральное наступление русской армии прекрасно сочеталось с «малой войной»: ополченцы и партизаны продолжали подрывать силы противника.

Отступление французов в декабре 1812 года. Художник И.М. Прянишников

Источник: regnum.ru

В сражении у реки Березины отличилась Вторая бригада Новгородского ополчения. Начальник 4-й дружины А. А. Погребов поднял ратников в атаку и отбросил противника, несмотря на его значительное сопротивление. Он получил восемь ранений и погиб на поле боя. Ополченцы дали клятву отомстить за гибель командира и с честью выполнили ее. За героизм, проявленный в бою у Березины, множество ратников Новгородского и Петербургского ополчений получили награды.

Боевые действия для второго округа на территории Российской империи закончились в середине декабря 1812 года. Вместе с войсками генерала Витгенштейна новгородские и петербургские ополченцы вступили в Пруссию. Необходимо было освободить от Наполеона европейские государства.

Заграничные походы

Многие ополченцы продолжили службу Родине, отправляясь в Заграничные походы 1813-1814 гг . Они приняли участие в осаде Данцига, Пиллау, Торна, брали Кенигсберг и сражались в «битве народов» под Лейпцигом . Отдельные формирования дошли до самого Парижа , где их во главе с Александром I встретили как триумфаторов.

Вступление русских войск в Париж в 1814 году

Источник: history-doc.ru

Часть ополчений была оставлена в России для выполнения не менее важного задания, а именно несения гарнизонной службы и восстановления городов и сел, освобожденных от французов. Они ликвидировали остатки неприятельских войск близ Смоленска, в Белоруссии и Прибалтике. Это позволило высвободить для участия в Заграничных походах пятьдесят тысяч солдат регулярной армии.

Народное ополчение великолепно выполнило задачи, поставленные перед ним в ходе Отечественной войны. Объединившись в стремлении защитить Россию, дворяне, крестьяне, мещане и горожане обеспечили национальную независимость Родины. Не будет преувеличением сказать, что именно этот фактор, в конечном счете, оказался важнее стратегии, погодных условий и прочих причин, приводимых в качестве объяснения победы русских в первой народной войне.

Обложка: М.И. Кутузов – начальник Санкт-Петербургского ополчения. Художник С.В. Герасимов. Источник: artpoisk.info