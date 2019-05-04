Денис Давыдов. О бедном гусаре замолвите слово 4 мая 1839 года, 180 лет назад, скончался Денис Давыдов, знаменитый русский поэт, писатель и один из командиров партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года Из кавалергардов – в гусары Денис Васильевич был представителем дворянского рода, сыном командира легкоконного полка, бригадира Василия Денисовича Давыдова, который служил под командованием Александра Васильевича Суворова. Находясь рядом с отцом, он рано начал постигать военное дело и особенно преуспел в верховой езде. Был, правда, один момент, который очень беспокоил юного Дениса: маленький рост и курносый нос «пуговкой». Однажды к ним в имение приехал Суворов. Посмотрев на мальчика, великий полководец напророчил ему прекрасную военную карьеру.... На чтение: 2 минуты

4 мая 1839 года, 180 лет назад, скончался Денис Давыдов, знаменитый русский поэт, писатель и один из командиров партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года

Из кавалергардов – в гусары

Денис Васильевич был представителем дворянского рода, сыном командира легкоконного полка, бригадира Василия Денисовича Давыдова, который служил под командованием Александра Васильевича Суворова . Находясь рядом с отцом, он рано начал постигать военное дело и особенно преуспел в верховой езде. Был, правда, один момент, который очень беспокоил юного Дениса: маленький рост и курносый нос «пуговкой».

Однажды к ним в имение приехал Суворов. Посмотрев на мальчика, великий полководец напророчил ему прекрасную военную карьеру. Денис Давыдов помнил об этой встрече всю жизнь.

Так выглядели русские гусары. Источник: https://ratnik.tv

В семнадцать лет Денис Давыдов принят на службу в кавалергардский полк, через год получает первый офицерский чин, а ещё через два года служба в гвардии завершается, и его переводят в гусарский полк. Поводом для такого поворота в его военной службе послужили «возмутительные стихи». Служба в гусарах очень понравилась Денису, и он продолжил писать стихи, которые соответствовали такой жизни. Стихи не печатались, но их быстро переписывали в армейской среде и салонах. Всё это создавало молодому Давыдову первую поэтическую славу. В автобиографии Давыдов писал: «Молодой гусарский ротмистр закрутил усы, покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду».

Давыдову пришлось отложить до поры до времени свои острые басни, и на первый план выходит его «гусарщина». Яркий образ старого вояки, наездника и забияки, созданный автором в стихотворениях, полюбился как в среде военных, так и в салонах. Гусарская разговорная лексика прекрасно соотносилась со стихотворными размерами. А то, что стихи были наполнены и патриотизмом, и доблестью, делали их ещё привлекательнее. Герой его стихотворений стал ассоциироваться с ним самим, а Денис Давыдов не возражал против этого и всячески подчёркивал свою гусарскую натуру.

Я люблю кровавый бой! Я рожден для службы царской! Сабля, водка, конь гусарский, С вами век мне золотой! Я люблю кровавый бой, Я рожден для службы царской!

В 1806 году Давыдов добивается попасть в самую гущу боевых действий и становится адъютантом князя Петра Ивановича Багратиона. Под его руководством Денис Васильевич участвовал во множестве сражений и получил пять боевых наград, в том числе золотую саблю «За храбрость». Мимо Давыдова не прошла и война со Швецией 1808-1809 годов. Под руководством Якова Петровича Кульнева он совершил поход в Северную Финляндию и знаменитый переход по льду Ботнического залива. В 1809 году он вновь адъютант Багратиона, и здесь его способности пригодились в войне с турками.

Отечественная война

Но наиболее ярко все таланты Дениса Давыдова проявились в Отечественную войну 1812 года. В армии Багратиона он командовал гусарским полком и принимал участие во всех сражениях и стычках с противником. Перед Бородинским сражением Денис обратился к князю с проектом партизанской войны. Проект поддержал и М. И. Кутузов . Давыдов получил в своё распоряжение 50 гусар и 80 казаков. Сразу после участия в битве отряд Давыдова отправился в свой первый «поиск».

Партизаны ведут пленных французов. Источник: https://weekend.rambler.ru

1 сентября отряд Давыдова начал действовать на Смоленской дороге. Сначала были разбиты две шайки мародёров, было взято в плен 200 человек. Оружие было роздано местным крестьянам, поднимавшимся на народную войну. Практически каждый день они захватывали пленных, оружие, продовольствие. Такой пример был заразителен, и повсеместно стали создаваться партизанские отряды. Денису Давыдову активно помогали местные крестьяне. Они были его лазутчиками, проводниками и фуражирами. Правда, первая встреча с народными мстителями могла оказаться и последней. Русские офицеры носили форму, очень похожую на неприятельскую, да и говорили в большинстве случаев на французском. Денис Давыдов облачился в казачий кафтан, отрастил бороду и в таком виде даже изображён на некоторых гравюрах.

«Проводы» французской армии продолжались до Березины. За успехи, достигнутые в кампании 1812 года, Давыдов был награждён орденами – Святого Владимира 3-й степени и Святого Георгия 4-й степени. Службу продолжил в новом чине, Давыдов был произведён в полковники. В Заграничных походах русской армии Денис Васильевич также отличился в ряде сражений. В январе 1814 года уже генерал-майор Д. Давыдов во главе своих гусаров прошел по мостовым французской столицы.

В 1823 году Давыдов попытался уйти в отставку, но в 1826 году вновь вернулся на службу. После этого ему пришлось повоевать и в Польше, и на Кавказе.

Партизаны ведут пленных французов. Источник: https://weekend.rambler.ru

В 1839 году на Бородинском поле планировалось открыть памятник великой битве. Денис Давыдов внес предложение о перенесении туда праха Багратиона. Его идею поддержали, но 23 апреля, за несколько месяцев до торжеств, Денис Васильевич скоропостижно скончался. Поэт-партизан похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. На смерть Давыдова откликнулся поэт Василий Андреевич Жуковский:

И боец – сын Аполлона, Мнил он гроб Багратиона Проводить в Бородино, – Той награды не дано: Вмиг Давыдова не стало! Сколько славных с ним пропало Боевых преданий нам! Как в нём друга жаль друзьям!...

Обложка: Портрет Дениса Давыдова. Автор Д. Доу. Источник: https://www.liveinternet.ru