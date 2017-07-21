Кого Наполеон называл Старым лисом Севера? 24 июня 1812 года началась Отечественная война. Против России выступила объединённая армия французского императора Наполеона I. 420 тысяч французов, поляков, итальянцев, саксонцев, пруссаков, бельгийцев, голландцев входили в её состав. Во главе русской армии находился Барклай-де-Толли, он же и командующий Первой Армией. В августе 1812 года император Александр I принял решение назначить верховным главнокомандующим Михаила Илларионовича Кутузова. Кутузов, по сути, был народным героем. Соратник Александра Суворова, участник всех Русско-турецких войн конца XVIII века, он снискал уважение не только в ратных делах, но и на гражданской и дипломатической службе. Сам Суворов в разговорах с коллегами говорил о нём: «Умён, умён! Хитёр, хитёр!»... На чтение: 1 минута

24 июня 1812 года началась Отечественная война. Против России выступила объединённая армия французского императора Наполеона I. 420 тысяч французов, поляков, итальянцев, саксонцев, пруссаков, бельгийцев, голландцев входили в её состав. Во главе русской армии находился Барклай-де-Толли, он же и командующий Первой Армией. В августе 1812 года император Александр I принял решение назначить верховным главнокомандующим Михаила Илларионовича Кутузова .

Кутузов, по сути, был народным героем. Соратник Александра Суворова , участник всех Русско-турецких войн конца XVIII века, он снискал уважение не только в ратных делах, но и на гражданской и дипломатической службе. Сам Суворов в разговорах с коллегами говорил о нём: «Умён, умён! Хитёр, хитёр!»

Когда о назначении Кутузова узнал Наполеон, он сказал: «Старый лис Севера!» Об этих словах Кутузову доложил пленный французский офицер граф П. Л. Боволье. Услышав это, Кутузов хитро заметил: «Постараюсь доказать великому полководцу, что он прав». Наполеон однозначно признавал его опыт и ум.

Когда Михаил Илларионович собирался в действующую армию, его племянник поинтересовался: «Неужели, дядюшка, вы думаете разбить Наполеона?» «Разбить? Нет… Но обмануть – да, рассчитываю», – ответил Кутузов. Так и вышло.