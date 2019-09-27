Бомбардировщики Александра I Мы много рассказывали нашим читателям об Александре Можайском, Игоре Сикорском и многих других пионерах русской авиации. Но эти рассказы повествовали о событиях конца XIX и начала XX века. Справедливости ради, нам необходимо вернуться в самое начало XIX столетия и узнать, как уже в эпоху Александра I в России пытались создать воздушный флот, способный нанести урон армии Наполеона. Аэростат Кутеля Еще в конце XVIII века мечты человечества о воздушных полетах стали обретать реальные черты. Правда, все, что могло подняться в воздух, так и оставалось диковинкой и было больше украшением ярмарок. Как на практике можно было использовать воздухоплавание, пока что не додумались.... На чтение: 2 минуты

Мы много рассказывали нашим читателям об Александре Можайском, Игоре Сикорском и многих других пионерах русской авиации. Но эти рассказы повествовали о событиях конца XIX и начала XX века. Справедливости ради, нам необходимо вернуться в самое начало XIX столетия и узнать, как уже в эпоху Александра I в России пытались создать воздушный флот, способный нанести урон армии Наполеона.

Аэростат Кутеля

Еще в конце XVIII века мечты человечества о воздушных полетах стали обретать реальные черты. Правда, все, что могло подняться в воздух, так и оставалось диковинкой и было больше украшением ярмарок. Как на практике можно было использовать воздухоплавание, пока что не додумались. Правда, попытки использования воздушных шаров-монгольфьеров в военном деле все-таки были. Так, в 1794 году французский изобретатель Жан-Мари-Жозеф Кутель поднял аэростат так высоко, что его не доставали ружейные выстрелы, и подробно зарисовал позиции австрийских войск. Во время своего египетского похода генерал Бонапарт попытался использовать изобретение Кутеля. Но появились обстоятельства непреодолимой силы. Во время битвы на Ниле корабль, на котором плыли детали воздушного шара, был поврежден, и аэростат даже не мог подняться в воздух. Наполеона это очень огорчило, и он проникся стойким недоверием к практической пользе воздухоплавания.

Аэростьеры капитана Кутеля при осаде Майнца. 1795 год

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В 1811 году немецкий изобретатель музыкальных инструментов Франц Леппих предложил французскому императору построить воздушный флот из 50 исполинских аэростатов, которые могли забросать врага бомбами с высоты. Наполеон не забыл событий на Ниле и выгнал мечтателя о полетах. Он также распорядился никому не оказывать помощь Леппиху и вообще посчитал, что его присутствие во Франции нежелательно.

Ударная царская стройка

Незадачливому авиатору пришлось вернуться домой в родной Вюртемберг и строить аэростат самостоятельно. Попытки заручиться поддержкой своего короля Фридриха I не увенчались успехом, монарху такой замысел показался опасным. Зато проект очень заинтересовал русского посланника Давида Алопеуса, и он доложил об этом в Петербург. Дипломат так расписал полеты шара, что это заворожило и Александра I . На самом деле никакого полета еще не было.

Обстрел летящего аэростата

Источник: humaninside.ru

1 мая 1812 года Леппих вместе с командой прибыл в Россию. В Москве в деревне Воронцово им был выделен участок, окруженный забором и охраняемый солдатами. Координация проекта была поручена генерал-губернатору, графу Федору Ростопчину. Местным жителям объяснили, что здесь будут делать сельхозмашины, а потом появилась новая версия, что будут делать пластыри.

Секретная работа кипела. Сложности возникли с изготовлением вёслокрыльев и пружинных рессор для облегчения махания ими. Металлические крылья постоянно ломались. Для работ закупалась самая лучшая сталь, а они все равно ломались. В докладных записках Ростопчин оптимистично докладывал императору, что вот-вот, еще чуть-чуть, и шар взлетит. Императору такие доклады нравились, и он даже написал М.И. Кутузову о планируемых действиях авиации. За четыре дня до Бородинской битвы полководец даже спрашивал Ростопчина, готов ли «еростат» и возможно ли его использование в грядущей баталии.

Если вы помните историю, в Бородинском сражении никакие авиационные соединения не участвовали. Сам же Ростопчин распространял в городе афишки, в которых предупреждал москвичей о возможности появления гигантского воздушного шара, призванного бороться с неприятелем.

Ростопчин, за три дня до оставления Москвы, докладывал, что большая машина не готова и нет возможности добиться от нее пользы. 148 тысяч рублей были потрачены впустую. В итоге граф констатировал, что Леппих – сумасшедший шарлатан.

Разные типы аэростатов

Источник: humaninside.ru

Но Александр I не спешил расставаться со своими иллюзиями. Шар успели разобрать и эвакуировать под Петербург в Ораниенбаум. Французы захватили Воронцово и обнаружили там остатки каких-то устройств и приняли их за «поджигательные машины». Этого было достаточно, чтобы обвинить местных жителей в поджогах города . 16 жителей Воронцово по этому обвинению были расстреляны.

Второе дыхание

Александр I вновь поверил обещаниям изобретателя Леппиха. В конце ноября 1812 года он несколько часов ждал обещанного прилета шара, но не дождался. Опыты по обману российского правительства продолжались еще год, на этот раз под контролем Аракчеева . Терпение лопнуло только осенью 1813 года, на всё про всё царское правительство выделило 300 тысяч рублей, что было для тех времен колоссальной суммой. На эти деньги можно было построить и вооружить трехпалубный военный корабль. В ноябре 1813 года изобретатель покинул Россию, переехал в Баварию, где купил роскошное поместье: отнюдь не все бюджетные деньги были истрачены на воздухоплавание. На новом месте жительства он вновь предлагал местным коммерсантам перевозить товары воздушным путем. Но в Баварии не оказалось таких доверчивых людей, как Александр I. После 1819 года следы Леппиха теряются.

Обложка: pinterest.ru

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