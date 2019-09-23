Верстовые столбы. Откуда и куда? 22 сентября 1764 года в Санкт-Петербурге огласили распоряжение Екатерины Великой о замене деревянных верстовых столбов на каменные Мостники и ямщики Сразу возникает два вопроса: что такое верстовой столб и для чего их ставили? Начнём по порядку. Издревле на Руси путям сообщения мешали непроходимые леса и болота, функции дорог брали на себя реки. Поэтому все древнерусские города и большая часть сёл располагались по берегам рек. Летом по рекам плыли на лодках, а зимой – передвигались на санях. Самые первые сведения о том, что на Руси велись дорожные работы, мы узнаём из «Повести временных лет». В 1015 году киевский князь Владимир собрался... На чтение: 2 минуты

22 сентября 1764 года в Санкт-Петербурге огласили распоряжение Екатерины Великой о замене деревянных верстовых столбов на каменные

Мостники и ямщики

Сразу возникает два вопроса: что такое верстовой столб и для чего их ставили? Начнём по порядку. Издревле на Руси путям сообщения мешали непроходимые леса и болота, функции дорог брали на себя реки. Поэтому все древнерусские города и большая часть сёл располагались по берегам рек. Летом по рекам плыли на лодках, а зимой – передвигались на санях. Самые первые сведения о том, что на Руси велись дорожные работы, мы узнаём из «Повести временных лет». В 1015 году киевский князь Владимир собрался в поход против своего сына Ярослава, княжившего в Новгороде. Он приказывает своим слугам готовить предстоящую дорогу: «Теребите пути и мосты мостите».

Верстовой столб на Рогожской заставе в Москве. Его можно увидеть и сейчас

Источник: upload.wikimedia.org

Непосредственно к дорожным строителям обращался первый на Руси письменный свод законов «Русская Правда». Там содержится «Урок мостникам» и устанавливаются расценки на различные дорожные работы. С централизацией государства вокруг Москвы возрастает потребность в дорогах. В состав России вливаются Поволжье, Приуралье, Западная Сибирь и другие территории, которые должны были иметь устойчивую связь с центральной властью. Вот и спешили гонцы во все концы огромной страны, сообщая о вторжениях неприятеля, мятежах и царских указах. Обратно в Москву двигались обозы с пушниной, зерном и металлами.

Уже в начале XVI века появились описания больших российских дорог – Русский дорожник, Пермский и Югорский дорожники, а чуть позже были написаны «изгонные книги» с описанием мелких местных дорог. Серьёзным вкладом в развитие дорожного дела стала Ямская изба, созданная Иваном Грозным .

Столбовая дорога

А собственно дорожный бум начался при Петре I , когда 1 июня 1722 года вышел сенатский указ о постройке дороги, связывавшей две столицы – Петербург и Москву. Дорогу строили грунтовую, но требования к ней предъявляли серьёзные. И столбы там тоже предусматривались. Сегодня посмотрел в окно автомобиля, – и на каждом километре дороги такой столб имеется. А в старой России все расстояния измерялись в верстах. Километры появились только в 1918 году, после декрета Совнаркома от 14 сентября. Заметим, что километр оказался очень близок к нашей русской версте: 1 верста = 500 саженям, 1,0668 км.

Верстовой столб в Соликамске

Источник: upload.wikimedia.org

Начали устанавливать верстовые столбы с указанием расстояния между городами ещё в XVI веке, а там, где столбы стояли, дорога стала называться столбовой. Народ и здесь преуспел, про столб срочно придумали загадку: «Нем и глух, а счёт знает».

В 1667 году царь Алексей Михайлович начал строить загородную резиденцию в селе Коломенском. Тогда от Калужской заставы до нового дворца были врыты в землю четырёхметровые каменные, облицованные мрамором столбы, сверху украшенные орлами. Для обывателей это всё было в диковинку, и они толпами собирались посмотреть такое чудо. Именно эти столбы создали истинно московское выражение «коломенская верста», которое передавалось из уст в уста и впоследствии стало гулять по всей России. Пётр I не только строил дороги, но и потребовал ставить на них крашеные столбы с цифрами. В XVIII веке верстовые столбы стали главным украшением на всех основных дорогах Российской империи.

По единому образцу

22 сентября 1764 года Екатерина II приняла решение, чтобы на всех главных дорогах стояли каменные верстовые столбы, исполненные по единому образцу. Такие верстовые столбы изготавливались в мастерских Исаакиевского собора. Столбы были высотой 10 метров, производились в стиле барокко, а сверху их венчал флюгер в виде лошади. Но это ещё не всё: на каждой версте велено было посадить по 20 деревьев. Первые такие столбы, изготовленные из гранита и мрамора, появились уже в 1774 году вдоль Царскосельской дороги – от границ Санкт-Петербурга до Царского Села.

Путешествие мимо верстового столба

Источник: upload.wikimedia.org

Решение императрицы о каменных верстовых столбах оказалось для казны обременительным, и уже в 1817 году её внук Александр I упростил эту задачу. Отныне предписывалось устанавливать деревянные верстовые столбы с наклонными чёрно-белыми полосами для их лучшей видимости. Тот же указ предписывал, чтобы при въезде в каждый населённый пункт был столб с доской, показывающей, как селение называется, кому принадлежит и сколько душ там проживает. Как ни вспомнить пушкинское стихотворение «Зимняя дорога»: «Ни огня, ни чёрной хаты,/ Глушь и снег навстречу мне,/ Только версты полосаты/ Попадаются одне».

Но всё когда-нибудь кончается. Эпоха верстовых столбов завершилась в 1918 году. Новой власти не понравилось, что эти столбы украшает ненавистный символ самодержавия – двуглавый орёл. Но несколько столбов сохранились и до наших дней. Один такой образчик так и стоит в Москве близ Рогожской Заставы. На каменном столбе написано: «От Москвы 2 версты».

Обложка: Коломенские верстовые столбы Алексея Михайловича. Источник: upload.wikimedia.org

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