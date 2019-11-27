Огни Москвы: почему первый фонарь появился в эпоху дворцовых переворотов? 27 ноября 1730 года во время пребывания императорского двора в Москве был издан указ «О сделании для освещения в зимнее время стеклянных фонарей». Он положил начало постоянному освещению столичных улиц. Светлые улицы и темные времена Время правления императрицы Анны Иоанновны принято считать не самым радостным эпизодом истории нашей страны. Племянница Петра Великого прибыла в Россию в 1730 году, отказалась от предложенных ей кондиций, а вдобавок еще и привезла с собой из Курляндии приближенных-немцев. Тем не менее именно с этой правительницей связано начало освещения московских улиц. До установки фонарей Первопрестольная освещалась простыми факелами, и то не всегда: только в дни праздников... На чтение: 2 минуты

27 ноября 1730 года во время пребывания императорского двора в Москве был издан указ «О сделании для освещения в зимнее время стеклянных фонарей». Он положил начало постоянному освещению столичных улиц.

Светлые улицы и темные времена

Время правления императрицы Анны Иоанновны принято считать не самым радостным эпизодом истории нашей страны. Племянница Петра Великого прибыла в Россию в 1730 году, отказалась от предложенных ей кондиций , а вдобавок еще и привезла с собой из Курляндии приближенных-немцев . Тем не менее именно с этой правительницей связано начало освещения московских улиц.

До установки фонарей Первопрестольная освещалась простыми факелами, и то не всегда: только в дни праздников и визитов императорской семьи. К тому времени на улицах Петербурга уже можно было увидеть масляные фонари, а Москву с наступлением ночи накрывала тьма. Освещение отсутствовало даже в центре города, возле Кремля . Чтобы избежать опасностей, горожане отправлялись по домам, как только начинало темнеть.

Портрет Анны Иоанновны на шелке

Источник: upload.wikimedia.org

Впервые идею об освещении Москвы озвучил сподвижник Петра I, герой Северной войны генерал-аншеф Григорий Чернышев. В дальнейшем он станет и Московским губернатором. К предложению Чернышева поначалу не слишком прислушивались, но все решил случай. По одной из версий, установить в Москве фонари Анна Иоанновна приказала после того, как во время визита в город один из ее придворных пострадал от промышлявших в темноте воров. Слухи о происшествии дошли до императрицы и вызвали у нее неподдельное возмущение. В ноябре 1730 года обнародовали указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей». Пока фонари не были установлены, жители некоторых улиц обязались в темное время суток выставлять в окнах по 2-4 зажженных свечи.

На реализацию замысла ушел всего месяц: первые стеклянные фонари на конопляном масле появились 25 декабря в Кремле, Китай-городе , в Белом, Земляном городе и в Немецкой слободе. Они располагались примерно в 20 метрах друг от друга. Из казны оплачивались установочные работы и создание самих фонарей, а горожане должны были следить за их обслуживанием и заправкой. Первые фонари светили довольно тускло (как пара свечей), и все же прослужили более ста лет.

Уличное движение по Воскресенскому мосту в XVIII веке. Художник А.М. Васнецов. 1926 год

Источник: upload.wikimedia.org

К 1776 году в Москве было уже более шестисот фонарей, а в начале XIX века – шесть тысяч. В основном они крепились на столбах, а некоторые прибивались к стенам домов. Зажигали фонари с сентября по май, то есть в то время, когда световой день был довольно коротким. Серьезную проблему составляло «наполнение» фонарей. Попытки использования хлебного спирта оказались провальными, их содержимое просто-напросто воровали, причем не помогло даже добавление нефти и скипидара, которые неприятным запахом могли бы отпугнуть пьяниц. Но и в этой неприятности нашлись свои плюсы: тем скорее совершился переход от спиртовых фонарей к керосиновым, а затем и к газовым.

Великая реформа освещения

На этом процесс освещения московских улиц не закончился. В 1863 году, когда Российскую империю охватили Великие реформы Александра II , был проведен тендер на организацию уличного освещения на основе керосиновых ламп. Они являлись более современными, а главное – давали гораздо больше света. В короткие сроки в Москве разместили 2200 керосинок, но прослужили они недолго. Спустя два года Московская городская дума заключила тридцатилетний контракт с британской компанией «Букье и Голдсмит» на установку газовых фонарей. Кстати, этот договор не только определял права и обязанности сторон, но и стал первым сводом правил безопасности в газовом хозяйстве города. Отныне строительство должно было вестись строго по проектам, газ – быть самого высокого качества, а нижний предел освещения – составлять не менее 12 свечей (напомним, что в 1730 году этот показатель равнялся в лучшем случае двум свечам).

Московский фонарщик. XIX век

Источник: pinterest.ru

Через двадцать лет прогресс шагнул еще дальше. Когда 15 мая 1883 года в Первопрестольной проходила церемония коронации Александра III , специально под это важное событие центр города оснастили электрическими фонарями. В основе их были дуговые лампы П.Н. Яблочкова , которые при простой конструкции давали непривычно яркий свет и приводили в восторг не только жителей Москвы, но и зарубежных гостей. А в годы правления последнего российского императора Николая II состоялось событие, эффектно завершившее историю развития дореволюционной электрификации Москвы. В 1897 году торжественно открылась первая центральная электростанция на Раушской набережной. Работает она и в наши дни.

Освещение на Красной площади в 1896 году

Источник: pinterest.ru

Обложка: mtdata.ru

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