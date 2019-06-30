Потешные войска Петра Первого Детство будущего первого российского императора не было безоблачным и беззаботным Детство под звуки Хованщины В 1676 году, когда мальчику исполнилось всего четыре года, умер его отец - царь Алексей Михайлович. Правление старшего брата Фёдора оказалось лишь затишьем перед схватками за власть. В 1682 году царь Фёдор Алексеевич умирает, и начинаются волнения, давшие сюжет знаменитой опере Мусоргского «Хованщина», когда служилые люди диктовали свои условия правительству. Власть в итоге на время захватила решительная сестра будущего самодержца Софья Алексеевна. Но формально во главе страны находились два юных брата-соправителя, Пётр и Иван. Слабый здоровьем Иван на роль вершителя судеб большой политики не претендовал, в...

Детство будущего первого российского императора не было безоблачным и беззаботным

Детство под звуки Хованщины

В 1676 году, когда мальчику исполнилось всего четыре года, умер его отец - царь Алексей Михайлович . Правление старшего брата Фёдора оказалось лишь затишьем перед схватками за власть. В 1682 году царь Фёдор Алексеевич умирает, и начинаются волнения, давшие сюжет знаменитой опере Мусоргского «Хованщина», когда служилые люди диктовали свои условия правительству. Власть в итоге на время захватила решительная сестра будущего самодержца Софья Алексеевна . Но формально во главе страны находились два юных брата-соправителя, Пётр и Иван. Слабый здоровьем Иван на роль вершителя судеб большой политики не претендовал, в отличие от Петра.

Первые солдаты

Но какого мальчишку в десять лет интересуют государственные заботы! Вот и Пётр откровенно скучал во время утомительных и долгих дворцовых церемоний. Зато военное дело чрезвычайно увлекло любознательного отрока. Гром пушек, осада крепостей и марширующие солдаты полностью захватили будущего полководца. Маленьким мальчиком Пётр с удовольствием наблюдал за военными учениями русского войска, а в 1683 году этот интерес стал воплощаться в жизнь. В это время начался набор добровольцев, готовых вступить в потешные войска, которые создавались для военного обучения царя. Одним из первых в рядах нового войска оказался Сергей Бухвостов, придворный конюх. Мы уже писали о нем на нашем сайте «История РФ» в статье «Первый русский солдат. Кто он?» . Бухвостов стал настоящим образцом того, каким должен быть военный. Пётр I всегда помнил своего «новобранца» и даже приказал сделать бюст и написать портрет с надписью «1 салдатъ Бухвостовъ». Первый солдат до генерала не дослужился, но чин капитана лейб-гвардии к концу жизни получил, ненамного пережив своего благодетеля.

Бойцы из пригорода

Новые «потешные» петровские войска получили такое название не потому, что развлекали царя, а потому, что стояли в загородных подмосковных (потешных) резиденциях, куда двор выезжал на летние каникулы. Первоначально в эти войска вступали люди, которые в обычной жизни так и не смогли себя найти, то бишь люди низкого происхождения. Одним из таких бойцов был будущий светлейший князь, а пока просто Алексашка Меншиков . Придворная знать с большим презрением относилась к новым солдатам. Для них это были шуты, развлекающие малолетнего царя. Эти ошибки впоследствии многим обошлись дорого: у Петра и Меншикова была хорошая память.

Неуклюжее потешное сборище постепенно становилось войском. Пётр для обучения своих солдат специально пригласил иностранных военных специалистов. В 1684 году в подмосковном селе Преображенском, где жили потешные полки, была возведена настоящая крепость Пресбург. Строили по лучшим образцам военной науки — по образцам фортов маркиза де Вобана. А через несколько лет на вооружении потешных появилась и артиллерия.

Потешные войска не сидели без дела, каждый год проводились большие манёвры. Главным объектом для штурма и осады был всё тот же Пресбург, а вскоре одну из сторон шутейных баталий стал возглавлять сам Пётр. В 1688 году в войска юного монарха влилось значительное пополнение. Сам Пётр совершенно не интересовался привычной царской забавой – соколиной охотой, и всех сокольничих, егерей и псарей отправили в село Семёновское на переподготовку. Через два года была оформлена и новая полковая организация: сформированы два полка – Семёновский и Преображенский, которые стали первыми частями российской лейб-гвардии.

Армия Петра росла на глазах, одних только преображенцев насчитывалось около двух тысяч человек. Небольшая собственная армия, обученная по европейской науке и лично ему преданная, стала убедительным доводом в борьбе за реальную власть.

Борьба за власть

В 1689 году 17-летний Пётр женился, что означало достижение совершеннолетия, но власть по-прежнему находилась у царевны Софьи и её фаворита князя Василия Голицына. Образовалось как бы два двора: Кремлёвский, обладающий властью, и Преображенский, где находились сторонники Петра. Началось открытое противостояние. В окружении Софьи родилось предложение повторить стрелецкий мятеж и под шумок избавиться от противников, свалив всё на взбунтовавшихся стрельцов. Но оказалось, что стрелецкие полки не хотят проливать кровь за царевну, а за Петром стоит реальная военная сила. Власть Софьи на том и закончилась.

Потешные мундиры

Первоначально солдат Петра одевали во что придётся. В основном они донашивали форму, которая была положена им на старой службе, или казна выдавала то, на что хватало средств. Но всё изменилось в 1691 году, когда появился мундир тёмно-зелёного цвета. Ранее царские солдаты носили красную форму, но впоследствии преображенцы надели тёмно-зелёную, а семёновцы — синюю форму. Изменения в форму Пётр ввел после своего Великого посольства . Он велел переодеть всю армию в кафтаны венгерского типа – более короткие и украшенные на груди кручёным шнуром. Но уже в 1702 году армию вновь переодели, на этот раз в немецкое платье.

Тяжело в ученье – легко в бою

В 1695 году потешные войска участвовали в первом боевом походе. Это был Азовский поход против Турции. Первый блин оказался комом, но зато на следующий, 1696 год, поход в те же края стал успешным. Русская армия захватила сильную крепость в устье Дона и открыла путь в Азовское море, а молодой русский флот обзавёлся первой морской базой. Следующим серьёзным испытанием стала длившаяся 21 год Северная война . В самом её начале русская армия осадила крепость Нарву. Прекрасно обученная шведская армия нанесла тогда поражение войскам Петра, но его гвардия держалась мужественно и стойко. Поле боя гвардейцы Петра покидали непобеждёнными: под барабанный бой и с ружьями в руках. Из потешных родились лучшие русские полки, которые стали основой русской императорской гвардии. Обложка: pinterest.ru