Краткий курс истории. Михайловский замок 9 марта (н. ст.) 1797 года в Петербурге состоялась закладка Михайловского замка – императорского дворца и крупнейшего архитектурного памятника, завершившего собой историю петербургского зодчества XVIII века... На чтение: 1 минута

9 марта (н. ст.) 1797 года в Петербурге состоялась закладка Михайловского замка – императорского дворца и крупнейшего архитектурного памятника, завершившего собой историю петербургского зодчества XVIII века.

Помешан на замке

Еще до того, как стать императором, нелюбимый сын Екатерины II Павел Петрович решил озаботиться строительством своей будущей резиденции – шикарного дворца в Петербурге. Проектирование началось в 1784 году, но строительство – лишь через 12 лет, после смерти Екатерины Великой. Указ о начале строительства был одним из первых, изданных Павлом после восшествия на престол. Для этого Павел даже приказал приостановить другие стройки и разобрать Летний дворец Елизаветы Петровны , чтобы освободить место под строительство своего.

Легенда о названии

Существует легенда, поясняющая, из-за чего резиденции Павла было дано ее известное название. Якобы караульный солдат, стоявший у Летнего дворца, увидел чудо. Ему явился сияющий юноша и повелел передать императору свою волю: на данном месте «воздвигнуть храм и дом во имя архистратига Михаила». Таким образом, Михайловский замок – единственное светское архитектурное сооружение в истории русского зодчества, которое стало именоваться в честь святого. Что касается второй части названия, слова «замок», то его Павел I, став Великим магистром Мальтийского ордена, применял ко всем своим дворцам.

Резиденция на 40 дней

Переезд императорской семьи во дворец состоялся в начале февраля 1801 года. Но Павлу, столь опасавшемуся находиться в Зимнем из-за возможности очередного дворцового переворота, было суждено прожить в новой резиденции лишь 40 дней. Судьба бывает ироничной. Павел был убит в замке, построенном очень быстро, чтобы избежать именно такой смерти; в замке, возведенном на месте того, в котором он родился. Сразу после убийства царская семья вернулась обратно в Зимний дворец, а опустевшее здание в 1819 году передали в распоряжение Главного инженерного училища.

Вы можете пройти специальный тест , посвященный Михайловскому замку.

Обложка: Михайловский замок с набережной Фонтанки (фото: Aleks G CC BY-SA 3.0)

Источник: ru.wikipedia.org