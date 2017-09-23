Как русским подарили Янтарную комнату «Следы» знаменитой комнаты постоянно находят в разных местах Европы: в Австрии, Баварии, Чехии, а также в Калининграде. В 2017 году «в деле» оказались и польские поисковики с информацией о том, что обнаружены остатки Янтарной комнаты во время раскопок старого немецкого бункера. На чтение: 1 минута

«Следы» знаменитой комнаты постоянно находят в разных местах Европы: в Австрии, Баварии, Чехии, а также в Калининграде. В 2017 году «в деле» оказались и польские поисковики с информацией о том, что обнаружены остатки Янтарной комнаты во время раскопок старого немецкого бункера. Есть слухи, что она давно вывезена в Америку… Все эти сообщения, как ни грустно констатировать, рассчитаны больше на привлечение туристов. Но надежда умирает последней…

Считается, что автором проекта Янтарной комнаты был главный архитектор прусского королевского двора Андреас Шлютер. Король Фридрих I решил создать янтарный кабинет в своем замке Шарлоттенбург. Впервые во время перестройки Большого королевского дворца в Берлине стали использовать для отделки янтарь, что ранее не делалось. Для работы с янтарем привлекались специалисты из Дании и Швеции. Но дело не было доведено до конца из-за смерти короля. А новому королю Фридриху Вильгельму I этот кабинет оказался вообще не нужен.

Все детали кабинета собрали и спрятали в берлинский Цейхгауз. А уже потом о комнате узнал Петр I , и ему очень захотелось получить ее для размещения в Кунсткамере. Оказалось, в решении дипломатических вопросов ничего невозможного нет. В начале XVIII века между Россией и Пруссией сложились очень неплохие отношения, и Фридрих Вильгельм I сделал поистине царский подарок русскому царю Петру I. Ответным даром стали 55 русских гренадеров и кубок, который Петр сделал собственными руками.

Комната была очень громоздкой, ее везли на восемнадцати телегах через Кёнигсберг, Мемель и Ригу. В России комнатой занимался губернатор Санкт-Петербурга Александр Меншиков . По некоторым данным, в ящиках с подарком не хватало отдельных деталей, и тот долго пролежал невостребованным в людских покоях Летнего дворца Петра. Долгое время о Янтарной комнате никто не вспоминал, пока на престол не взошла дочь Петра I Елизавета . Она сочла возможным использовать янтарный кабинет для украшения Зимнего дворца – своей официальной резиденции. Поручение получил обер-архитектор Варфоломей Растрелли, который заменил недостающие детали зеркалами и панно под янтарь. В результате всех действий Янтарная комната оказалась в Екатерининском дворце Царского Села. Комната занимала 100 квадратных метров, а 40 квадратных метров янтаря разместилось среди зеркал. Весь интерьер украшала флорентийская мозаика. С 1746 года именно здесь проходили официальные приемы, но уже через несколько лет высочайшим повелением комнату перенесли в Большой дворец Царского Села. Окончательно оформление комнаты завершилось уже при Екатерине Великой . Императрица лично внесла некоторые изменения в отделку комнаты.

Реставрации Янтарной комнаты проводились пять раз, а серьезные работы должны были начаться в 1941 году. Но не успели. Началась война. Комнату, несмотря на все усилия, вывезти в тыл не смогли. Очень много было хрупких деталей. Все законсервировали, но спасти не удалось. Нацисты вывезли ее в Кёнигсберг. В одном из залов Кёнигсбергского замка были смонтированы похищенные экспонаты, которые стали главным украшением имеющегося музея. С апреля 1945 года Янтарной комнаты никто больше не видел. Нацисты вывезли ее из Кёнигсберга в неизвестном направлении. Ходит масса легенд о ее судьбе. Более 70 лет продолжается ее поиск. Написано большое количество книг, сняты художественные и документальные фильмы, но истина все еще где-то там.

Тем не менее Янтарная комната сегодня существует не только в воспоминаниях. В конце 70-х годов Совет министров СССР принял решение восстановить знаменитый кабинет. Работы продолжались более 20 лет, в них было задействовано 40 специалистов. Восстановление комнаты в Екатерининском дворце было завершено 13 мая 2003 года. Работы у царскосельских реставраторов принимал российско-германский экспертный совет. С 3 июня 2003 года в Екатерининский дворец могут приходить все желающие.

Обложка: Воссозданная янтарная комната (фото: Reshinna CC BY-SA 4.0)