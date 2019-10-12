Смиренный правитель и яростный воин: 7 фактов о Дмитрии Донском 12 октября 1350 года родился один из самых знаменитых русских князей, победитель Куликовской битвы Имя этого русского правителя, пожалуй, по своей известности может сравниться с именем Александра Невского — даром что оба этих князя прославлены в первую очередь своими воинскими подвигами. Какими бы тяжелыми последствиями ни оборачивалось для Московского княжества время правления Дмитрия Ивановича, в народной памяти он навсегда остался как первый из князей, которому удалось если не сбросить навсегда ордынское иго, то серьезно ослабить его давление, после легендарной победы в Куликовской битве. И как это часто бывает, это славное деяние затмило множество иных достижений и дел, совершенных Дмитрием Донским,...

12 октября 1350 года родился один из самых знаменитых русских князей, победитель Куликовской битвы

Имя этого русского правителя, пожалуй, по своей известности может сравниться с именем Александра Невского — даром что оба этих князя прославлены в первую очередь своими воинскими подвигами. Какими бы тяжелыми последствиями ни оборачивалось для Московского княжества время правления Дмитрия Ивановича, в народной памяти он навсегда остался как первый из князей, которому удалось если не сбросить навсегда ордынское иго, то серьезно ослабить его давление, после легендарной победы в Куликовской битве. И как это часто бывает, это славное деяние затмило множество иных достижений и дел, совершенных Дмитрием Донским, — а их было немало.

Князь московский, ставший Донским

Прозвище Донской князь Московский и великий князь Владимирский Дмитрий Иванович получил после самого великого своего достижения — разгрома войска хана Мамая на Куликовом поле. Донским его прозвали по названию реки Дон, на правом берегу которой у впадения в нее реки Непрядвы 8 сентября 1380 года состоялась знаменитая Куликовская битва. Впрочем, князь мог бы носить и другие прозвища, поскольку воинская удача сопутствовала ему на протяжении практически всей жизни. Так, его могли бы прозвать Окским или Вожским — после победы над ордынским войском на реке Воже, притоке Оки, в битве 11 августа 1378 года. Мог он именоваться и Тверским — после успешной осады Твери в 1375 году. Но успех Куликовского сражения перевесил все остальные достижения князя: никто до него не одерживал столь убедительной победы над ордынскими войсками и не делал это во главе войска, собранного со всех княжеств, консолидировавшихся вокруг Москвы.

Собирающий Русь

То, что за время княжения Дмитрия Донского именно Москва превратилась в фактический политический и военный центр Руси, пожалуй, и стоит признать в качестве главного достижения этого правителя. Несмотря на то, что в результате противостояния с Великим княжеством Литовским были фактически потеряны Смоленское и Тверское княжества, Великое княжество Владимирское окончательно превратилось в удел московских князей. Признали старшинство Москвы (хотя и не всегда добровольно) и многие другие северо-восточные русские княжества, хорошо понимавшие, что в противостоянии с Золотой Ордой ни одно из них не имеет шансов на победу в одиночку.

Строитель белокаменного Кремля

Одним из первых серьезных достижений еще молодого Дмитрия Донского, севшего на московский престол в возрасте 9 лет, стало строительство белокаменного Кремля — первого каменного укрепления в Москве. Поводом для перестройки княжеской резиденции стал большой пожар 1365 года, уничтоживший значительную часть московских построек, в том числе и в пределах деревянного Кремля. В начале 1366 года князь начал свозить в город белый камень из каменоломен на реке Пахре, а годом позже, когда запас строительного материала был накоплен, приступил к возведению каменных стен. Появление такой мощной крепости, уступавшей по своим возможностям разве что кремлям Новгорода и Пскова, существенно подняло престиж Москвы и значительно увеличило ее безопасность. В этом москвичи смогли убедиться уже через год, во время первого похода литовского князя Ольгерда, который так и не смог взять Кремль штурмом. Таким же бесславным был исход и двух других ольгердовских эскапад, а хану Тохтамышу в 1382 году удалось захватить крепость только в отсутствие Дмитрия Донского и обманом.

Умножающий земли

За 30 лет правления Дмитрия Ивановича число земель, подвластных Московскому княжеству, существенно выросло. Экспансия шла на северо-восток: туда, где располагались княжества, чаще других выступавшие в союзе с Москвой. В первые несколько лет своего правления князь Дмитрий присовокупил костромские и галицкие земли, затем повернул на северо-запад, к Белоозеру. Всего же за первые два десятилетия княжения Дмитрий Иванович сумел включить в состав своей вотчины земли вокруг Переяславля, Галича, Белоозера, Углича, Дмитрова, Костромы и Стародуба. При нем московское влияние распространилось на земли восточнее Устюга, в сторону вятичей: появилась Пермская епархия, выделенная из Ростовской, которая находилась под прямым влиянием московского князя.

Чадолюбивый воин

15-летним подростком князь Дмитрий женился на дочери правителя соседнего Суздальского княжества — Евдокии Дмитриевне. Этот брачный союз с самого начала задумывался в большей степени как политический, но в результате превратился в крепкие семейные узы: современники отмечали необычайную теплоту в отношениях Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской. За 25 лет семейной жизни супруга подарила московскому князю 12 детей — восьмерых сыновей и четырех дочерей, из которых только двое умерли в детском возрасте. Всем сыновьям (кроме одного, рано ушедшего в монахи) была уготована княжеская участь: двое наследовали отцовский престол, двое стали углицкими князьями, один — князем можайским. Дочери тоже продолжили княжеские династии, став супругами правителей сопредельных земель и укрепив тем самым их союзные отношения с Москвой.

Святой правитель

В 1988 году московский князь Дмитрий Иванович по решению Поместного собора Русской православной церкви был причислен к лику святых. Днем памяти святого благоверного князя Димитрия Донского стало 19 мая (1 июня) — день смерти московского правителя. Причисления к лику святых он удостоился не только как вооруженный защитник православной веры, победитель Куликовской битвы, но и как ревностный христианин, правивший своим княжеством по заповедям Христовым. Современники Дмитрия Донского запомнили его как глубоко верующего человека, что неудивительно: фактическим воспитателем юного князя был митрополит Алексий, которого в летописях называют не иначе как «святителем Московским и всея России чудотворцем».

Имя на броне

Со временем имя Дмитрия Донского стало символом ратного мужества и стойкости, а сам он стал восприниматься прежде всего как защитник России. Самым ярким примером этого может служить такой факт: его имя было присвоено танковой колонне, построенной по инициативе Московской патриархии на пожертвования верующих. В состав колонны «Димитрий Донской» входили 40 танков, которые 7 марта 1944 года были переданы Красной Армии и участвовали в сражениях Великой Отечественной войны вплоть до самой победы. Сегодня танк Т-34-85 в зимнем камуфляже с надписью «Дмитрий Донской» на броне можно увидеть в Донском монастыре: он был установлен там в 2005 году по благословению патриарха Алексия II в качестве памятника жертвователям на строительство танковой колонны.

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