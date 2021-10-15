Как Церковь помогла выиграть Великую Отечественную У руководства СССР, в отличие от властей современной России, всегда были сложные отношения с Церковью. Большевики после Октябрьского переворота под лозунгом «Религия – опиум для народа» громили церкви, убивали священнослужителей. Однако многое изменилось, когда началась Великая Отечественная война, для широких масс стало очевидно: верующим и неверующим надо держаться вместе. Точка перелома во взаимоотношениях Церкви и советского государства настала в 1943 году. Символом этого потепления стала танковая колонна «Дмитрий Донской», построенная на пожертвования православных христиан. 30 декабря 1942 года глава Российской православной церкви Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий обратился к архипастырям, пастырям и приходским общинам с призывом собрать средства на строительство танковой... На чтение: 2 минуты

У руководства СССР, в отличие от властей современной России, всегда были сложные отношения с Церковью. Большевики после Октябрьского переворота под лозунгом «Религия – опиум для народа» громили церкви, убивали священнослужителей. Однако многое изменилось, когда началась Великая Отечественная война, для широких масс стало очевидно: верующим и неверующим надо держаться вместе.

Точка перелома во взаимоотношениях Церкви и советского государства настала в 1943 году. Символом этого потепления стала танковая колонна « Дмитрий Донской », построенная на пожертвования православных христиан. 30 декабря 1942 года глава Российской православной церкви Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий обратился к архипастырям, пастырям и приходским общинам с призывом собрать средства на строительство танковой колонны имени святого московского князя Дмитрия Донского. Этот призыв был принят всей Церковью. Чтобы собрать средства, Сталин лично дал указание открыть специальный счёт в Госбанке СССР. В исторической науке считается, что это событие стало первым за годы существования Советской России утверждением юридического статуса Российской православной церкви.

Митрополит Сергий (Страгородский)

Пожертвования собирались буквально по копейке и в итоге составили сумму 8 миллионов рублей, без учёта обручальных колец, серёжек и иных драгоценностей. Все приходы внесли посильный вклад в сбор средств для строительства танковой колонны. Даже сельским церквям удавалось собирать крупные суммы. Например, от Ивановской области было собрано свыше 146 тысяч рублей.

В результате было создано страшное оружие – сорок превосходных танков Т-34-85, не имевших аналогов в мире. К тому же больше половины машин в колонне – 21 из 40 – были огнемётными, что увеличивало боевой потенциал и спектр боевых возможностей. Это были абсолютно новые машины, передовые возможности которых позволяли им биться наравне с «тиграми» вермахта. Новейшие танки оснащались более мощной пушкой, а качественные показатели брони были куда выше прежних.

Советское военное командование впервые решило задействовать колонну «Дмитрий Донской» в боях на 1-м Белорусском фронте. За результатами сражения пристально следили, было положительно отмечено, что танкистам удалось прорвать сильно укреплённую оборону немцев. За срок менее двух месяцев 38-й полк прошёл с боями более 130 км. Вдобавок преодолев свыше 500 км маршем на своих танках по сплошному бездорожью. За проявленные мужество и героизм 49 танкистов колонны имени Димитрия Донского из 38-го полка были награждены орденами и медалями СССР. 21 солдат и 10 офицеров полка пали смертью храбрых на полях сражений, 19 человек из них сгорели в боевых машинах.

Старания Церкви были замечены и оценены советской властью. Ещё 4 сентября 1943 года Сталин принял у себя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия, Ленинградского митрополита Алексия и экзарха Украины Киевского и Галицкого митрополита Николая. В ходе двухчасовой встречи Сталин дал своё разрешение (наполненное глубоким энтузиазмом) на создание Синода, избрание патриарха, открытие духовных учебных заведений и даже выпуск церковного журнала.

Портал «История.рф» публикует письмо руководства православной церкви в Донбассе, которое наглядно отражает настроения в православном духовенстве в оказании действенной помощи «нашему славному воинству, нашей непобедимой Красной Армии»:

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ, МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

Прилагая воззвание к пастырям и верующим освобождённого Донбасса, а также приветственное обращение съезда районных благочинных по Сталинской области, уведомляем главу Советского Государства, что нами открыты банковские счета на приём пожертвований от церквей на постройку танковой колонны им. Дмитрия Донского, а также на госпитали Красного Креста. За короткий срок уже внесено более ста тысяч рублей. Кроме того, повсеместно церкви берут постоянное шефство над госпиталями, систематически прилагают свои труды по сбору продуктов, вещей, белья, по стирке белья и т. п.

Заверяем Вас, как Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза, что наша помощь с каждым днём будет увеличиваться и патриотический порыв многотысячных верующих Донбасса усугубит общую уверенность в том, что силою оружия нашей непобедимой, овеянной мировой славой Красной Армии под Вашим блестящим командованием и с Божьей помощью враг будет окончательно разгромлен.

Вр. и. д. Областного благочинного Русской православной церкви при Московской патриархии митрофорный протоиерей Г. КОХАНОВ

Секретарь митрофорный протоиерей К. РУЖИЦКИЙ

15. XII. 1943 г.